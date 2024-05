Was wird aus Angelino?

Angelino (27) ist ein Spieler, der einst bei RB mit einem hoch dotierten Vertrag ausgestattet wurde und längst keine sportliche Zukunft mehr in Leipzig hat. Die AS Rom hat eine Kaufoption über fünf Millionen Euro für den Spanier, die an diesem Donnerstag ausläuft. Bisher haben die Italiener keine Anstalten gemacht, den Linksverteidiger fest zu verpflichten, obwohl Angelino im vergangenen Halbjahr Stammkraft war. Beunruhigt ist man in Leipzig deshalb nicht, weil es bereits Anfragen für den Spanier gibt. Eine weitere Ausleihe kommt nicht infrage, da Angelino in sein letztes Vertragsjahr geht.