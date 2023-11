Was Vorbereiter Boniface von Wirtz lernen kann

Beim 3:2-Auswärtssieg gegen 1899 Hoffenheim bereitete Victor Boniface zwei Treffer glänzend vor. Seine bisherige Bilanz ist beeindruckend - hätte aber noch viel besser ausfallen können.

Victor Boniface war zufrieden. Weil Bayer gewonnen hatte. Weil er selbst mit zwei Torvorlagen entscheidend dazu beigetragen hatte. Und weil er und seine Kollegen in Sinsheim eine schwierige Phase gemeistert hatten.

Letzteres ordnete der Mittelstürmer als wichtige Qualität ein, um um den Titel spielen zu können. "Hoffenheim hat ein 0:2 aufgeholt und dann haben wir zurück gefightet. Solche Spiele musst du gewinnen, wenn du oben bleiben willst", urteilte der 22-Jährige, der nun in der Liga bereits bei sieben Treffern und fünf Torvorlagen steht.

Eine starke Bilanz, die allerdings noch besser hätte ausfallen können angesichts der hohen Zahl an Torchancen, die der Nigerianer regelmäßig hat. Doch sein Wert für die Mannschaft geht deutlich über die Währung eines jeden Angreifers hinaus.

Große Masse, große Beweglichkeit, große Übersicht

"Natürlich ist er ein guter Torjäger, kann auch Tore machen", erklärte Simon Rolfes, "aber auch das Zusammenspiel ist wichtig, dass wir viele Spieler vorne haben, die gut kombinieren können." Die Bedeutung eines kompletten Stürmers für das Leverkusener Spiel ist hoch. So hebt der Geschäftsführer hervor, "dass Boni mit seiner Körperlichkeit auch ein wichtiger Faktor ist, um Bälle zu halten und Räume zu schaffen für seine Mitspieler".

Was er super macht, ist Bälle zu halten und er hat spezielle Drehungen. Simon Rolfes

Wer nämlich Boniface aufgrund seiner Statur mit 1,89 Metern und 85 Kilogramm auf seine körperlichen Voraussetzungen als Brecher reduziert, tut dem Angreifer unrecht. Trotz seiner großen Masse ist Boniface beweglich und besitzt eine gute Übersicht. Rolfes lobt: "Was er super macht, ist Bälle zu halten und er hat spezielle Drehungen."

So schickte Boniface in Sinsheim mit einer kurzen Körpertäuschung den von hinten heraneilenden Hoffenheimer Anton Stach an der linken Strafraumkante ins Leere, drehte sich nach rechts zur Grundlinie und legte Florian Wirtz, der aus sechs Metern freistehend einschieben konnte, das 1:0 perfekt vor. Und beim 3:2 von Alejandro Grimaldo spielt er von der linken Strafraumkante nahe der Torauslinie einen gleichsam harten wie präzisen Pass durch eine kaum vorhandene Lücke zwischen den Hoffenheimer Abwehrbeinen.

Boniface lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Zwei Topaktionen, von denen die zweite besonders erstaunlich war, weil Boniface unmittelbar davor nach einer Flanke eine Großchance liegengelassen hatte, als er sich selbst anköpfte. Doch statt zu lamentieren behauptete er den Ball im Dribbling nach außen, zockte dort kurz gegen einen Hoffenheimer, drehte sich wieder Richtung Tor und bediente dann Grimaldo glänzend.

Eine Szene, die eine große Stärke von Boniface zeigt. So lässt sich dieser durch vergebene Torchancen nicht aus der Ruhe bringen. Jüngst beim 5:1 gegen Qarabag Agdam hatte der Rechtsfuß in kurzer Zeit drei gute Möglichkeiten ausgelassen, um dann - scheinbar völlig unbeeindruckt - den Ball aus 20 Metern voller Selbstbewusstsein ins Tor zu hämmern.

Potenzial im Kombinationsspiel und bei der Chancenverwertung

Trotz dessen starker Bilanz sieht Rolfes noch Potenzial bei dem Sommerzugang. "Im Kombinationsspiel", sagt der Ex-Profi, "kann er es noch besser machen." Gut ist Boniface auch in diesem Bereich schon. Doch Szenen wie in der 54. Minute in Sinsheim, als Boniface nach einem klasse Zuspiel von Wirtz allein aufs Tor hätte laufen können, aber den Ball nicht sauber mitnahm, belegen die Steigerungsmöglichkeiten.

Diese gibt es auch in Sachen Chancenverwertung. Boniface selbst schwärmt in dieser Hinsicht von der Abschlussstärke eines Teamkollegen, mit dem er gut harmoniert - und von dem er, was die Kaltblütigkeit betrifft, noch lernen kann.

"Flo und ich, wir suchen uns", erklärt Boniface sein Zusammenspiel mit Spielmacher Wirtz. Dessen Eiseskälte vor dem Tor hätte er selbst gerne. "Als ich ihn angespielt hatte, wusste ich, dass er trifft. Denn aus dieser Position", sagt Boniface fast ehrfurchtsoll, "würde Flo nie eine Chance vergeben." Gelingt dem Mittelstürmer auch in dieser Disziplin noch ein Leistungssprung, ist er in jeglicher Hinsicht schwer zu halten.