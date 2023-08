Was verändern die Skopje-Spiele? Rhein-Neckar Löwen im Check

Als amtierender Pokalsieger starten die Rhein-Neckar Löwen in die Saison 2023/24. Neben einem kleineren Umbruch könnte vor allem die Mehrfachbelastung zur Herausforderung werden. Die Mannheimer im kicker-Check.

Wie lief das Transferfenster?

Einen riesigen Umbruch gab es im Sommer nicht, doch im Kader der Löwen gab es durchaus Bewegung. Mit Albin Lagergren verlor der Pokalsieger einen Leistungsträger an die direkte Konkurrenz aus Magdeburg. Als Ersatz für den rechten Rückraum verpflichteten die Mannheimer Jon Lindenchrone Andersen von Frisch Auf Göppingen. Im Sommer 2024 kommt dann auch noch Ivan Martinovic von der MT Melsungen für diese Position.

Neben Lagergren zogen auch Benjamin Helander (Linksaußen, Alingsas HK), Lukas Nilsson (Rückraum links, Aalborg), Mats Grupe (Torhüter, Friesenheim), Kristjan Horzen (Kreisläufer, VfL Gummersbach) und Robert Timmermeister (Rückraum links, zweijährige Leihe zu KIF Kolding) weiter. Dafür kehrt Nationalspieler Philipp Ahouansou nach seiner Minden-Leihe für den linken Rückraum zurück. Diesen kann auch Neuzugang Gustav Davidsson (Hammarby) bespielen. Neu sind zudem Steven Plucnar Jacobsen (Kreisläufer, KIF Kolding) und Arnor Snaer Oskarsson (Valur Reykjavik), der auf der rechten Seite recht flexibel einsetzbar ist.

Was macht Hoffnung, was Sorgen?

Hoffnung macht auf jeden Fall die bisherige Arbeit von Trainer Sebastian Hinze, der den Löwen seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer neues Leben eingehaucht hat. Die Entwicklung gipfelte im furiosen DHB-Pokal-Triumph über den favorisierten SC Magdeburg. Dieser war in gewisser Weise auch Ausblick auf die Zukunft: Im Tor überragte mit David Späth ein deutscher U-21-Weltmeister, als Spielgestalter übernahm einmal mehr Nationalspieler Juri Knorr mit seinen 23 Jahren große Verantwortung. Auch bei den Neuzugängen achteten die Verantwortlichen auf Perspektive.

Spannend wird definitiv, wie die Löwen mit einer möglichen Mehrfachbelastung umgehen. Wie die TSV Hannover-Burgdorf treten die Mannheimer in der European-League-Qualifikation an - die Hürde Vardar Skopje (26. August und 3. September) ist dabei eine maximal unangenehme. Der Champions-League-Sieger von 2017 und 2019 wurde in Nordmazedonien zwar erstmals seit 2014 nicht Meister, besitzt aber immer noch mehr als nur einen klangvollen Namen.

Auch krasse Leistungsschwankungen darf sich Hinzes Team im Kampf um die vordersten Plätze nicht mehr erlauben: Rund um den Triumph im DHB-Pokal verloren die Mannheimer in der vergangenen Saison sieben Ligaspiele am Stück.

Die Prognose

Für die dritte deutsche Meisterschaft nach 2016 und 2017 ist die Konkurrenz zu groß - und auch in der Tiefe zu gut aufgestellt. Streben die Löwen nach einer Top-3-Platzierung, muss fast alles passen, Einbrüche wie im Vorjahr sind verboten. Titelchancen bedeuten vor allem die anderen Wettbewerbe, die European League ist beispielsweise seit Jahren fest in deutscher Hand.

Die Titelverteidigung im DHB-Pokal dürfte ein Ziel sein. Die kurzfristigste und aktuell realistischste Chance: ein Triumph im nationalen Supercup, der am Mittwochabend (19 Uhr) ausgetragen wird - Gegner ist Meister Kiel. Während der THW bis dato zwölfmal in diesem Wettstreit (zuletzt dreimal in Folge) triumphierte, können die Löwen immerhin drei Supercup-Titel aufweisen.