Was tun mit Ousmane Dembelé?

Chelsea? Newcastle? Tottenham? PSG? Nein, Ousmane Dembelé bleibt wohl bis zum Sommer beim FC Barcelona - obwohl das keiner will. Welche Möglichkeiten sich den Katalanen nun bieten.

"Official and confirmed". "Done Deal". "Completed and signed". Gerade an den "Deadline Days" läuft der Twitter-Account von Transferexperte Fabrizio Romano auf Hochtouren. Doch ausgerechnet das heißeste Eisen dieser Wintertransferperiode blieb auch beim umtriebigen Neapolitaner bitterkalt. Der Name Ousmane Dembelé hatte nicht mal in der Gerüchteschublade besonders viel Platz am gestrigen Montag.

Doch eine Einigung kam nicht zustande, und daran war offenbar nicht einmal Dembelé allein schuld. Nah dran an einer Verpflichtung des gerade mal 24-Jährigen war offenbar PSG: Barça forderte jedoch dem Vernehmen nach 20 Millionen für den Flügelstürmer - eine stattliche Summe für einen Spieler, der in einem halben Jahr ablösefrei zu haben ist. PSG und Dembelé hatten bereits eine Einigung erzielt, die Pariser waren aber durch die Lohnkosten eingeschränkt, hätten durch Verkäufe Platz für den Angreifer freischaufeln müssen. Das misslang. "No solution has found. ManUnited not even interested", twitterte Romano.

Kurz vor Toreschluss klopften dann Tottenham und Chelsea um Ex-Coach Thomas Tuchel an, doch auch mit den Londoner Klubs kam Barcelona auf keinen gemeinsamen Nenner. Oder Dembelé nicht mit den Klubs? "Ich bin sehr überrascht, dass er einen Vorschlag, den er von einem englischen Verein hatte, nicht angenommen hat. Er wollte nicht", erklärte Präsident Joan Laporta am Dienstag. Stunde um Stunde verstrich, ehe tatsächlich feststand: Dembelé findet keinen Verein. Oder wie es die "Marca" treffend formulierte: "Dembélé bleibt zum Leidwesen des Vorstands, der Führungskräfte und von Xavi bei Barcelona."

Bleibt die Frage: Was tun mit Dembelé?

Die Optionen der Katalanen sehen wie folgt aus:

Dembelé wird begnadigt

Der Klub hat sogar offiziell verkündet, dass sich Dembelé Barcelonas Spiele im Fernsehen anschauen darf, sollte er keinen neuen Verein finden. In den vergangenen beiden Partien setzte ihn Xavi auf die Tribüne, obwohl der Franzose fit ist (am Montag trainierte er auf dem Barça-Gelände).

Es wäre eine Rolle rückwärts, die Xavi nicht gut zu Gesicht stünde. Die leere Drohung würde seine Autorität, ja die des ganzen Vereins, bröckeln lassen. Sportlich könnte der beidfüßige Flügelstürmer allerdings durchaus weiterhelfen, über seine Qualität als Fußballer hegt niemand Zweifel. Er selbst erklärte sich bereit dazu, weiter für die Blaugrana aufzulaufen.

Dembelé wird aussortiert

Eine Lose-Lose-Situation. Dembelé wird zum Tribünenhocker, Barcelona zahlt weiter sein horrendes Gehalt und erhält dafür keinerlei Gegenwert. Im Sommer zieht der Franzose dann ablösefrei weiter.

Dembelés Vertrag wird verlängert

Gar keine so schlechte Option für Barcelona, aber eine unrealistische. Dembelé müsste dann Gehaltskürzungen in Kauf nehmen, wozu er ja auch bisher nicht bereit war. Dennoch wird diese Möglichkeit in Spanien immer wieder in Erwägung gezogen.

Dembelés Vertrag wird aufgelöst

Das brächte Barcelona auch nicht viel, denn die restlichen Monatsgehälter müssten die Katalanen trotzdem auszahlen. Sparen würde der Klub dadurch so gut wie nichts. Dembelé kann von nun an übrigens mit jedem Verein außerhalb Spaniens über einen Sommer-Wechsel verhandeln. Oder hat er schon einen gefunden? "Wir glauben, dass Dembelé bereits einen Vertrag bei einem anderen Verein hat", sagte Laporta. Und: "Die Dembelé-Sache ist schwer zu verstehen. Er ist in der Mannschaft und Xavi muss einen konkurrenzfähigen Kader mit Spielern aufbauen, die bei diesem Verein eine Zukunft haben."

Laut "Mundo Deportivo" soll es am heutigen Dienstag zu einem Treffen der Barcelona-Bosse kommen, um die Möglichkeiten auszuloten. Sollte Barcelona sich tatsächlich dazu entschließen, Dembelé nicht mehr auflaufen zu lassen, würde er noch mehr Spiele verpassen, als der dauerverletzte BVB-Sommerneuzugang von 2017 ohnehin schon verpasst hat.

Bis jetzt sind es 102.