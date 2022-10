Was Streich Schade zutraut und warum Röhl fehlt

Beginnt in Nantes die Rotation beim SC Freiburg? Christian Streich machte am Mittwochabend zumindest ein paar Andeutungen und ein Profi aus der Stammelf ist angeschlagen.

"Mir geht’s gut, ich hatte zwei, drei Tage Symptome wie Gliederschmerzen", berichtete Streich am Mittwochabend in Nantes vom Verlauf seiner Coronainfektion. Wegen der hatte er die jüngsten zwei Partien gegen Nantes (2:0) und bei Hertha BSC (2:2) verpasst und kehrte zum Abschlusstraining am Mittwochvormittag auf den Rasen zurück. Trotz des guten digitalen und telefonischen Austauschs im eingespielten Trainerteam ist der 57-Jährige froh, wieder mittendrin zu sein: "Die Spiele vor dem Fernseher zu schauen, ist nicht so angenehm."

Viele sind auf Streichs Personalwahl in Westfrankreich gespannt, nachdem zuletzt sechsmal dieselbe Elf begonnen hatte. Beginnt nun die schon im Sommer angekündigte Rotation? "Die Mannschaft hat gut und erfolgreich gespielt, die Spieler sind gesund geblieben", erklärte der SC-Coach die in englischen Wochen ungewöhnliche Personalkonstanz, ergänzte aber: "Natürlich wird es in nächster Zeit Wechsel geben."

Verfolgerduell erhöht Chance für bisherige Einwechselspieler auf Startelfmandate

Nur wann genau? Streich erwähnte selbst das "sehr intensive Spiel" am Sonntagabend in München. Das Verfolgerduell wird der ultimative Stresstest für den Überraschungszweiten der Bundesliga, der aktuell zwei Zähler vor dem Rekordmeister liegt. Und könnte die Chancen für die bisherigen Einwechselspieler auf Startelfmandate in Nantes am Donnerstagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) erhöhen. Dann nämlich könnte Streich bei den Bayern eine zumindest teilweise ausgeruhte Stammformation aufbieten.

Hinzukommt: Der in den vergangenen drei Spielen mit je einem Treffer erfolgreiche Daniel-Kofi Kyereh reiste mit muskulären Problemen zum Europa-League-Spiel. Eine möglicherweise offene offensive Planstelle, auf die neben Nils Petersen, Woo-Yeong Jeong und Lucas Höler auch Kevin Schade brennt. Der U-21-Nationalspieler sorgte am Sonntag als Joker für den späten 2:2-Ausgleich in Berlin, kam nach seiner halbjährigen Pause (Bauchmuskel-OP) jüngst sechsmal von der Bank. "60 bis 70 Minuten von Anfang an könnte er spielen", schätzt Streich. Auch Yannik Keitel, der Schades Tor am Sonntag vorbereitete, und Lukas Kübler drängen in die Elf.

Röhl soll weiter in der 3. Liga Einsatzzeiten sammeln

Als einzig fitter Spieler fehlte Merlin Röhl im Flugzeug nach Nantes. "Wir hatten ein längeres Gespräch mit ihm, zuletzt hatte er eine Weisheitszahn-OP. Wir habe ihm gesagt, dass es besser wäre, wenn er am Samstag wieder in der 3. Liga spielt. Denn die Einsatzzeiten, die er gerade in der 3. Liga bekommt, helfen ihm. Auch dafür, wenn er vielleicht in drei, vier Wochen in einem Bundesliga- oder Europa-League-Spiel auf dem Platz steht", erläuterte Streich die Lage des Mitte August für immerhin 2,9 Millionen Euro vom FC Ingolstadt verpflichteten U-20-Nationalspielers.

Röhl muss mit dem TV-Erlebnis Vorlieb nehmen und wird womöglich den vierten Sieg im vierten Europa-League-Spiel seiner Teamkollegen sehen. "Die Stimmung ist großartig, jeder hat Bock über die Grenzen hinaus zu gehen und mit hundertprozentiger Energie nach den nächsten drei Punkten zu streben", verspricht Stammkeeper Mark Flekken volles Engagement. Anders als in Piräus, wo strenge Sicherheitsvorkehrungen inklusive strikter Fantrennung herrschten, wird es für SC-Anhänger einen gemeinsamen Marsch zum Stade de la Beaujoire geben. Mit 1500 verkauften Ticktes ist das Auswärtskartenkontingent ausgeschöpft.