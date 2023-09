Was stimmt nicht mit den Chicago Bears?

Nach der 20:38-Auftaktniederlage gegen NFC-North-Rivale Green Bay hatte sich Bears-Spielmacher Justin Fields für die schwache Leistung bei den Fans entschuldigt. Eine Woche später könnte er das schon wieder tun.

Neben nur einem Touchdown-Pass war Justin Fields zum Start der neuen Regular Season mit einer Interception und einem Fumble auffällig geworden. Die Konsequenz nach einer insgesamt schwachen Teamleistung zum Auftakt: das 20:38 gegen Erzrivale Green Bay.

Fields hatte daraufhin gesagt: "Das nervt ... Rivalität, Week 1 und dann verlierst du gegen die Packers. Das kotzt an, diese Niederlage tut extrem weh. Deswegen möchte ich mich bei den Teamkollegen und den Fans entschuldigen."

Das Blöde aus Sicht des talentierten Spielmachers: Den letzten Satz seiner Entschuldigung könnte Fields eine Woche später wieder sagen.

Fields nennt zwei Szenarien

Denn mit 17:27 verlor Chicago auch das zweite Spiel der jungen Saison. Die mit 2:0 in die Spielzeit gekommenen Tampa Bay Buccaneers um den neuen Starting Quarterback Baker Mayfield (317 Yards, ein TD) erwiesen sich ebenfalls als zu stark.

Und Fields? Blieb nach erneut überschaubarer Vorstellungen mit seiner Truppe hinter den Erwartungen zurück, gleich zwei Interceptions hatte sich der 24-jährige Hoffnungsträger geleistet - darunter eine schlimme, die kurz vor Spielende beim Stand von 17:20 in einen Pick Six von Bucs-Profi Shaq Barrett mündete. Zuvor war Fields außerdem nur ein Score geglückt. Besonders auffällig auch, dass die Bears mit einem Drive über 75 Yards samt Touchdown gestartet waren. Danach war nicht mehr viel.

Wir müssen viel korrigieren. Justin Fields

"Das ist eine enttäuschende Niederlage", gab der 2022 installierte Head Coach Matt Eberflus zu Protokoll und wusste: "Wir hatten eine Chance, viele der Jungs haben alles rausgehauen." Doch eben die Fehler und ein trotz Gefahrenherd Fields schwaches Laufspiel (nur magere 67 Yards Rushing) brachen Chicago einmal mehr das Genick, sodass das stolze NFL-Franchise saisonübergreifend bereits zwölf Niederlagen in Folge kassiert und dabei jeweils mindestens 25 Punkte kassiert hat.

Fields traf mit seiner Aussage im Anschluss auf jeden Fall den Nagel auf den Kopf: "Wir müssen viel korrigieren." Er ergänzte noch: "In unserer Lage hat man zwei Möglichkeiten: Man kann sich hinlegen, das Handtuch schmeißen und irgendetwas erzählen. Ich denke aber nicht, dass irgendjemand in diesem Team so drauf ist." Deswegen könne es nur Option zwei geben: Weitermachen und besser werden.

"Mein Job und der des Trainers ist es, jeden zu motivieren und am Laufen zu halten. Die Moral von jedem aufrechtzuerhalten. Denn die Saison ist noch lang." Der Geduldsfaden der eigenen Fans dagegen eher nicht, denn die Anhängerschaft aus "Windy City" wartet schon seit vielen Jahren auf Konstanz und wirkliche Stärke. Seit der Jahrtausendwende gibt es vielmehr immer wieder Probleme und das traurige Resultat, seither nur viermal die NFC North (2005, 2006, 2010, 2018) und nur sechsmal die Play-offs erreicht zu haben - letztmals 2020/21.

Unbequeme Erinnerung an 2017

Und die nächste Aufgabe macht den ohnehin schon schlechten Saisonstart nicht besser. Am kommenden Sonntag (22.25 Uhr MESZ) reist der amtierende Super-Bowl-Champion aus Kansas City um Patrick Mahomes nach Chicago. Auch hier werden die Bears-Fans direkt an eine unbequeme Wahrheit erinnert: Im NFL-Draft 2017 hatten die Bears den Second Overall Pick inne und entschieden sich einst für Mitchell Trubisky als neue Quarterback-Hoffnung. Auf Position 10 schnappten sich die Chiefs derweil Mahomes (inzwischen zwei NFL-Titel).