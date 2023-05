Was spricht für wen? Wolfsburg und Arsenal im Check

Gegen Arsenal hat der VfL Wolfsburg noch nie verloren, auch ist der eigene Kader besser. Und doch wäre das Ausscheiden im Halbfinale der Königsklasse keine riesige Überraschung.

2:0 führte der VfL Wolfsburg im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals. Vor heimischem Publikum schienen sie alles im Griff zu haben und hatten es doch nicht. Weil bei Abpfiff auf der Anzeigetafel ein 2:2 prangte, stehen die Chancen der Wölfinnen vor dem Rückspiel am heutigen Montag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gar nicht mehr allzu gut. Was Mut macht und was nicht - im kurzen Überblick:

Die Vergangenheit

Wolfsburg hat noch nie gegen Arsenal verloren. Die bisher fünf Aufeinandertreffen in der Champions League, die bis 2008/09 noch UEFA-Cup hieß, mündeten 2013, 2022 und eben 2023 in drei Siegen und zwei Remis - allesamt in K.-o.-Runden.

Während Arsenal zwischen 2002 und 2014 bis auf eine Saison jedes Mal das Viertelfinale im Europapokal erreichte, sind die Wölfinnen seit 2013 Dauergast in der Runde der letzten Acht. Die jüngere Vergangenheit spricht also für Wolfsburg.

Wolfsburgs bisherige CL-Saison

Weil in der Königsklasse der Frauen sich das Leistungsgefälle als sehr hoch darstellt, sind die Ergebnisse der Gruppenphase schwierig einzuordnen. Schließlich war bei Arsenal ein 9:1-Auswärtssieg in Zürich darunter.

"Nur" mit 8:2 (gegen St. Pölten) fuhren die Niedersachsen ihren höchsten Sieg ein, leisteten sich aber gegen Slavia Prag auch ein 0:0. Der Blick auf das Viertelfinale bringt mehr Aufschluss. Beide Wolfsburger Partien gegen PSG (1:0, 1:1) spielten sich auf Augenhöhe ab, wobei der VfL abgesehen von einigen Aluminiumtreffern das Glück auf ihrer Seite hatte.

Dass PSG-Verteidigerin De Almeida wegen eines unabsichtlichen Handspiels aus kurzer Distanz einen - im Nachhinein entscheidenden - Elfmeter verursachte und gleichzeitig dafür ihre zweite Gelbe Karte sah, half den Wölfinnen, die auch gut und gerne hätten ausscheiden können.

Die Spielanlage

Probleme offenbarte die VfL-Defensive in den drei bisherigen K.-o.-Runden-Spielen bei Chipbällen hinter die letzte Kette sowie bei gegnerischen Standards. Im Hinspiel hatte Wolfsburg mit 55:45 Prozent mehr Ballbesitz, gewann aber mit 45:55 Prozent weniger Zweikämpfe. Nimmt der deutsche Meister den Kampf an und behält die Ruhe, die etwa auch Flügelspielerin Sveindis Jonsdottir jüngst einforderte, dürfte er überlegen sein. Die Kulisse der 60.000 Zuschauer, die am Montag im Emirates Stadion von London erwartet werden, sollte die Gästespielerinnen nicht einschüchtern.

Arsenal im Formcheck

Gegen ManUnited, ManCity und Chelsea kämpfen die Gunners in der Super League um einen der drei Champions-League-Plätze. Vor dem Hinspiel-Remis gegen Wolfsburg unterlagen sie United - im Flow befinden sie sich also nicht so recht.

Woran das unter anderem liegt? Schon länger fehlen Vivianne Miedema und Beth Mead in der Offensive, defensiv ist Leah Williamson kaum zu ersetzen. Alle drei erlitten einen Kreuzbandriss. Dazu beendete eine Oberschenkelverletzung die Saison der erfahrenen Kapitänin Kim Little.

Auf diese Spielerinnen muss Wolfsburg aufpassen

Die Schwedin Stina Blackstenius und die quirlige Australierin Caitlin Foord sollen das vorn auffangen, und mit je vier Champions-League-Toren machen sie das auch ordentlich. An die Trefferquote der etatmäßigen Stürmerinnen kommen sie allerdings nicht heran. Noch mehr Torgefahr entwickelt Frida Maanum aus dem zentralen Mittelfeld: Zwölfmal war sie in Liga und Königsklasse schon erfolgreich, auch den FC Bayern schoss sie aus dem Wettbewerb. Hinten leistet sie sich aber dafür manchmal Unachtsamkeiten.

Generell ist der VfL-Kader - gerade nach den Verletzungen bei Arsenal - sowohl in der Spitze als auch in der Breite tendenziell etwas besser besetzt als der des Gegners. Allerdings muss dieser Vorteil noch vom Papier auf den Rasen transferiert werden.