Was Sportklubs bei WhatsApp-Channels beachten sollten

Immer mehr Profisportorganisationen starten eigene Kanäle bei WhatsApp. Dabei gehen selbst namhafte Klubs aus der Bundesliga häufig noch wenig strategisch vor. Wie könnte es besser laufen?

Wie ein exklusives Ranking von kicker und dem Social-Media-Analysten Result Sports zeigt, läuft es bei den WhatsApp-Channels der Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga gerade zum Teil doppelt schlecht: Einerseits haben erst 18 der 36 Klubs einen verifizierten Kanal. Das wirkt von außen betrachtet nicht gerade innovationsfreudig und progressiv. Hier könnte eine positive Lesart zur Ehrenrettung dienen, dass die übrigen 18 Klubs sich erst in aller Ruhe eine Strategie zur Nutzung von WhatsApp-Kanälen machen wollen.

Womit wir beim zweiten negativen Eindruck wären, den nämlich ausgerechnet die Klubs hinterlassen, die frühzeitig einen Kanal bei WhatsApp eröffnet haben. Sie werden jetzt zwar vermutlich hier und da als vergleichsweise innovativ wahrgenommen, doch müssen sie sich zum Teil den Vorwurf gefallen lassen, ihren WhatsApp-Channel plump als weiteren Distributionskanal von Posts zu nutzen, die sie auch auf anderen Social-Media-Plattformen senden.

Die Aktivitäten deutscher Klubs bei WhatsApp wirken ziemlich planlos. Mario Leo, Gründer von Result Sports

Klubs können via WhatsApp-Channels im besten Sinne sehr direkt in Richtung ihrer Follower kommunizieren. "Gehen die Inhalte jedoch an den Interessen der Fans vorbei, verpufft der anfängliche Hype um die neuen Kanäle schneller, als er angefangen hat", sagt Mario Leo. Aus Sicht des Gründers von Result Sports wirken die Aktivitäten vieler deutscher Klubs "ziemlich planlos und wenig strategisch".

Ein Hauptindikator sind dafür laut Leo die zum Teil sehr niedrigen Interaktionsraten, die viele der deutschen Klubs mit ihren WhatsApp-Post erzielen. Er sagt: "Im Vergleich zu den internationalen Vereinen fällt geradezu gravierend aus, dass der BVB und Bayern München überhaupt nicht durchdringen. Der augenscheinlich wenig relevante Content führt dazu, dass beide gegenüber den Steigerungsraten anderer Spitzenklubs wie Real Madrid, FC Barcelona und Manchester City klar hinterherhinken."

Doch was können die Klubs bei der Nutzung von WhatsApp-Channels verbessern? Und welche positiven Beispiele gibt es?

"Whatsapp First" hilft der Vermarktung

"Die Verantwortlichen aller Klubs sollten sich inständig Gedanken machen, wie sie WhatsApp nutzen wollen. Vor allem sollten sie nicht einfach blind die Postings aus anderen Social-Media-Kanälen auch bei WhatsApp herausfeuern", sagt Leo und führt weiter aus: "WhatsApp ist kein klassischer Kommunikationskanal, sondern ein direkter Beziehungskanal zum Fan, der nicht nach den üblichen Social-Media-Logiken und schon gar nicht -Algorithmen funktioniert."

Der Social-Media-Experte rät Organisationen aus dem Profisport vor diesem Hintergrund dazu, bestenfalls exklusive Inhalte für den Kanal zu produzieren, den Anhänger über keinen anderen digitalen Weg bekommen. Das könnten ganz praktisch gesprochen zum Beispiel Verkündungen von Transfers oder Vertragsverlängerungen sein, die Fans erst nachgelagert auch auf Kanälen abseits von WhatsApp erfahren. Auch Quizformate oder Meinungsumfragen, in denen Follower per vorgeschlagenen Emojis ihre Antwort ausdrücken können, performen vergleichsweise gut. Schließlich können Fans in den Channels nicht in Textform antworten.

Der BVB hat auf diese Art und Weise erst am 11. Dezember seine Community gefragt, welche Inhalte sie im WhatsApp-Channel bevorzugt. "News und Updates rund um den Klub" ist die mit Abstand am häufigsten signalisierte Antwort, gefolgt von "unterhaltenden Fotos und Videos". Wie aussagekräftig die Gesamtheit aller Antworten ist, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Denn bis dato nahmen nur 14.700 der 3,1 Millionen Follower an der Umfrage teil (0,47 Prozent).

Ein "WhatsApp First"-Ansatz in der digitalen Kommunikation würde laut Mario Leo im Übrigen auch bei der Vermarktung eines Channels helfen. Er schlägt gar eine von einem Partner unterstützte feste Beitragskategorie vor, in der exklusive Informationen geteilt werden. "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Bundesligisten hier pro Saison fünf- bis sechsstellige Summen erlösen können", sagt Leo.

BVB gelingt Marketing-Coup

Der bis dato wohl viralste WhatsApp-Beitrag - der zudem auch von einem Sponsor unterstützt wurde - ist übrigens dem BVB gelungen. Die Dortmunder sendeten in ihrem Channel am 26. September eine Nachricht mit der vermeintlichen Handynummer ihres Profis Julian Brandt. Screenshots des Posts verbreiteten sich auf anderen sozialen Plattformen wie beispielsweise X (vormals Twitter) und verzeichneten dort zum Teil Millionenabrufe.

Tags darauf folgte jedoch die Auflösung: Das Ganze war eine PR-Aktion, die der BVB zusammen mit seinem Haupt- und Trikotsponsor 1&1 durchgeführt hatte. Aber: Die Ersten, die auf Brandts vermeintlich aus Versehen geposteten privaten Nummer anriefen, hatten den Nationalspieler tatsächlich am Telefon.

WhatsApp-Kanäle: weniger ist mehr

Geht es nach Experten wie Mario Leo, sollten Klubs, Ligen und Verbände darüber hinaus bei der Anzahl der Posts "nicht übertreiben", ansonsten würde "eine schnelle Übersättigung eintreten und die faktisch derzeit noch steigenden Follower-Zahlen bald schon stagnieren und schließlich sogar wieder abnehmen", prognostiziert Leo und spielt dabei exemplarisch auf RB Leipzig mit 139 Beiträgen allein im November an. Zum Vergleich: Borussia Dortmund und der FC Bayern München gingen im gleichen Zeitraum deutlich moderater vor und veröffentlichten in ihren WhatsApp-Channels nur 36 beziehungsweise 60 Inhalte.

Attraktiver Content ist übrigens nicht nur wichtig für mehr Interaktionen pro Post, sondern auch aufgrund der nicht voreingestellten Push-Funktion bei WhatsApp-Channels, die es beispielsweise bei der Newsletter-Funktion des Messengers gibt. Qualitativ hochwertige und exklusive Inhalte können dabei helfen, dass Nutzer per Klick auf das Glockensymbol proaktiv Push-Benachrichtigungen zulassen.

Keine Segmentierung von Zielgruppen möglich

Anders als bei WhatsApp-Newslettern ist bei den Channels darüber hinaus keine Segmentierung der Zielgruppen möglich. Abgesehen von fehlenden demographischen Informationen ist das insbesondere für die Kommunikation in Richtung internationaler Fans eine Tücke. Um das Problem zu umgehen, kommuniziert beispielsweise Borussia Dortmund in seinem WhatsApp-Kanal durchweg auf Englisch. Aus internationaler Perspektive ein total nachvollziehbarer Schritt, aber ob die Dortmunder damit auch ihre deutschen Fans abholen?

Um diese Herausforderung zu meistern, wäre es eine Möglichkeit, separate Channel für verschiedene Zielmärkte zu eröffnen - so wie es etwa auch bei X (vormals Twitter) oder Instagram seit Jahren gang und gäbe ist. Internationale Sportorganisationen gehen einen solchen Weg bereits. Beispielhaft sei die nordamerikanische Profibasketballliga NBA genannt, die außerhalb ihres Heimatmarkts separate WhatsApp-Kanäle für Brasilien und Indonesien bespielt.

Der BVB hat ebenfalls bereits einen zweiten Kanal bei WhatsApp eröffnet, um dem für die breite Masse womöglich zu spezifischem Thema Esports einen Raum zu geben. Alle anderen Klubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga kommunizieren aktuell noch über einen Hauptkanal, in dem sie durchweg auf Deutsch kommunizieren.

Knacken Bayern und Dortmund die Marke von zehn Millionen Followern?

Bei aller Kritik nimmt Experte Mario Leo abschließend vor allem die handelnden Social Media Manager in Schutz. Er sagt: "Bei den deutschen Klubs arbeiten viele Talente mit jeder Menge Know-how. Neben der zu klärenden Channel-Strategie ist es vielmehr ein Ressourcen-Problem, das viele Vereine dazu bringt, eher nach 'Schema F' zu kommunizieren." Das personelle Missverhältnis macht er etwas überspitzt formuliert mit einem einfachen Rechenbeispiel deutlich: "Wie sollen sich ein bis zwei Social Media Manager permanent um die Bespielung von Tausenden bis Millionen von Followern auf fünf verschiedenen Kanälen kümmern?"

Nichtsdestotrotz glaubt Leo fest daran, dass WhatsApp-Kanäle von Profisportorganisationen künftig weiter stark wachsen werden. "Ich traue sowohl dem FC Bayern München als auch Borussia Dortmund zu, im nächsten halben Jahr die Marke von fünf Millionen, wenn nicht sogar zehn Millionen Followern zu knacken. Denn die vergleichsweise junge Channel-Funktion wird sicher unter den Fans immer mehr herumsprechen", sagt er. Voraussetzung dafür ist aber eine sauber aufgesetzte Content-Strategie.