Was Spaniens Gruppensieg fürs DFB-Team bedeutet

Spätestens mit dem Offensivfeuerwerk gegen Italien hat sich Spanien zu einem Top-Favoriten der EM gemausert. Sollte auch Deutschland Gruppensieger werden, "droht" ein frühes Duell.

Bestimmt haben auch ein paar Spieler im deutschen Quartier in Herzogenaurach nicht schlecht gestaunt, als sie am Donnerstagabend den zweiten EM-Auftritt der spanischen Nationalmannschaft vor dem Fernseher verfolgt haben. Lamine Yamal, Nico Williams & Co. nahmen Titelverteidiger Italien in Gelsenkirchen zeitweise auseinander. "Sie waren einfach viel stärker, dadurch hatten wir überall große Probleme", räumte Italiens Trainer Luciano Spalletti nach der 0:1-Niederlage ein, die eigentlich viel zu niedrig ausfiel.

Durch den zweiten Zu-null-Sieg im zweiten Spiel haben die Spanier nicht nur den Achtelfinaleinzug, sondern auch schon den Gruppensieg sicher und werden damit im Achtelfinale definitiv nicht der deutsche Gegner sein. Die DFB-Auswahl, die am Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Frankfurt gegen die Schweiz noch einen Punkt benötigt, um ebenfalls den Gruppensieg einzufahren, würde als Gruppenzweiter gegen den Zweiten der Spanien-Gruppe B in die K.-o.-Runde starten. Das wäre nach jetzigem Stand Italien, wobei auch Albanien und Kroatien noch Chancen haben.

Wird Deutschland Gruppensieger, wartet im Achtelfinale dagegen der Zweite der bislang engen Gruppe C um England, Dänemark, Slowenien und Serbien. Sollten Julian Nagelsmanns Schützlinge diese Aufgabe und auch die ausgeruhten Spanier ihr Achtelfinale gegen einen Gruppendritten meistern, käme es bereits im Viertelfinale am 5. Juli um 18 Uhr in Stuttgart zum Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Spanien.

Als Gruppenzweiter dagegen könnte der EM-Gastgeber frühestens im Finale auf Spanien treffen. Dann stünde im Viertelfinale stattdessen ein Duell mit dem Sieger der England-Gruppe oder einem Gruppendritten an. Vor dem Turnier galt das ob des luxuriösen England-Kaders als der schwerere Weg. Doch der Kontrast zwischen dem englischen Auftritt gegen Dänemark (1:1) und dem spanischen danach hätte am Donnerstag größer nicht sein können.