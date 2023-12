"Was soll ich sagen? Wir machen ja nicht viel anders"

Und jetzt nach Europa? Beim FC Augsburg herrscht Demut, doch unter Trainer Jess Thorup bleibt der Fast-Absteiger der Vorsaison weiter unbesiegt.

Ein lauter Schrei hallte am späten Sonntagabend durch die Katakomben des Augsburger Stadions, anders konnte Phillip Tietz seine Glücksgefühle wohl nicht mehr zum Ausdruck bringen. Strahlend schritten er und seine Teamkollegen vorbei an Kameras und Reportern, um in der Kabine zumindest kurz mal wieder zu feiern. So langsam haben sie sich an diesen Teil ja gewöhnt.

Auch im sechsten Spiel unter Trainer Jess Thorup ist der FCA nach dem hochverdienten 2:1-Erfolg gegen Frankfurt ungeschlagen und den Abstiegsplätzen entkommen. Plötzlich fehlen dem Fast-Absteiger der Vorsaison nur noch drei Zähler auf Platz sechs, der am Ende der Saison mindestens für die Play-offs der Europa Conference League bedeuten würde. "Das war mein bestes Spiel als Trainer hier", freut sich Thorup.

Unter der Leitung des Dänen ist der FCA sicherer geworden, souveräner und erwachsener. Angesprochen auf die Veränderungen im Vergleich zu Vorgänger Enrico Maaßen halten sich die Spieler trotzdem weiterhin zurück. "Was soll ich sagen?", entgegnete Elvis Rexhbecaj stattdessen. "Wir machen ja nicht viel anders."

Rexhbecaj: "Das ist der einzige Unterschied"

Ein bisschen was aber zumindest, das durfte auch der Mittelfeldspieler eingestehen. Die Augsburger spielen unter Thorup konsequent im 4-2-3-1 mit wenig wechselndem Personal, vor allem aber agieren sie mit einer Raumdeckung statt Manndeckung. "Wenn du Mann gegen Mann verteidigst, läufst du dem Mann hinterher", erklärt Rexhbecaj. "So läufst du halt im Raum, versuchst, die Linien zu schließen."

Mit Erfolg, allerdings auch dadurch begünstigt, dass das Spiel des FCA wesentlich intensiver geworden ist, geprägt von mehr Sprints. "Das ist der einzige Unterschied zu zuvor", glaubt Rexhbecaj. Doch er macht sich bemerkbar. Ob es nun die Entstehung zum 1:0 von Fredrik Jensen war oder eine geblockte Flanke wie von Kapitän Ermedin Demirovic, der in der 60. Minute an der Seitenlinie gegen den eingewechselten Fares Chaibi den Fuß reinhielt und die Aktion bejubelte wie ein Tor. Szenen wie diese belegen: Augsburg ist schwer kleinzukriegen - und weiterhin auf dem Weg nach oben.