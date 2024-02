Was sich mit Eberl bei Bayern ändern könnte

Nach der verkündeten einvernehmlichen Trennung von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende, steht die nächste Neuerung beim FC Bayern vor der Tür. Max Eberl soll nächste Woche als neuer Sportvorstand abgesegnet werden. Auf ihn wartet mit der Trainersuche und dem Kaderumbruch ein Berg von Aufgaben. Dafür wird er, aller Voraussicht nach, das Team um ihn herum erweitern.

Am kommenden Dienstag, wenn der Aufsichtsrat des FC Bayern sich turnusmäßig in diesem Quartal trifft, wird aller Voraussicht nach Max Eberl (50) als neuer Sportvorstand bestimmt. Er soll nächste Woche in Freiburg schon auf der Tribüne sitzen. Mit ihm als sportlichen Leiter soll beim Deutschen Rekordmeister eine neue Epoche beginnen, ein Umbruch eingeleitet und umgesetzt werden.

In Kooperation mit Sportdirektor Christoph Freund (46) - und höchstwahrscheinlich auch mit einem Vertrauten an seiner Seite. Als möglicher Kandidat geistert der Name Steffen Korell durch München. Der 52-Jährige ist aktuell noch Angestellter von Borussia Mönchengladbach, Direktor Sport und Scout, also Kaderplaner. Die kennen sich aus Spielertagen, haben bei den Fohlen sehr eng zusammengearbeitet. Eberl äußerte sich in Gladbach immer wieder lobend über die Arbeit seines Kollegen, Korell genießt auch in der Branche einen fachlich sehr guten Ruf. Nur all zu verständlich, dass er mit München in Verbindung gebracht wird. So wie es bereits in Leipzig der Fall war.

Neppe und Pilawa könnten gehen

Freund indes hat mit Richard Kitzbichler (50) schon seinen Mann am Campus installiert, pflegt auch zu Jochen Sauer, dem Campus-Chef und ehemaligen Kollegen in Salzburg, ein sehr gutes Verhältnis. Da liegt es nahe, dass Eberl das Team um sich herum mit einem loyalen Partner ergänzen will.

Was zugleich bedeutet, dass die Trennung von Marco Neppe näher rücken könnte. Ebenso soll nach kicker-Informationen dann auch die Zukunft von Markus Pilawa, dem aktuellen Chef-Scout, offen sein. Schließlich wurden die beiden noch von der alten FCB-Führung um Ex-CEO Oliver Kahn und Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic installiert respektive befördert. Und diese alten Seilschaften will der Klub nach dem Bosse-Umbruch im vergangenen Sommer weiter, nahezu komplett auflösen.

Kaderumbruch hat oberste Priorität

Spannend wird dann, wie die Aufgabenteilung zwischen Sportvorstand Eberl und Sportdirektor Freund aussieht. Und wie die neuen Strukturen beim FC Bayern, um dich sich im vergangenen Halbjahr der Österreicher gekümmert hatte und mit denen die Münchner Entscheider sehr zufrieden sind, künftig aussehen werden.

Oberste Priorität aber hat - neben der Trainersuche - die Neugestaltung des Kaders, der auf mehreren Positionen ausgetauscht werden soll. Gefragt ist neben einem guten Auge für Talente und Topspieler der elitären Kategorie auch die Fähigkeit eines Verkäufers. Es ist zwar noch ordentlich Geld für neue Spieler vorhanden - um den Umbruch aber in Gänze durchführen zu können, braucht es Abgänge, die zusätzliche Einnahmen bringen.