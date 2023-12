Was Schaaf beim VfB Oldenburg bewegen soll

Fortan wird Werder-Legende Thomas Schaaf den Nord-Regionalligisten VfB Oldenburg beraten. Beim Thema Stadionneubau gab es zuletzt Rückenwind für den Klub.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Mit der Vorstellung von Thomas Schaaf als Berater hat der VfB Oldenburg in den vergangenen Tagen bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. "Für uns ist es eine tolle Sache, wenn jemand wie Thomas sagt, dass er die positive Entwicklung beim VfB in den vergangenen Jahren wahrgenommen hat“, erzählt der Sportliche Leiter Sebastian Schachten im Gespräch mit dem kicker. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten bei Werder Bremen. Während seiner zwei Jahre in der zweiten Mannschaft der Bremer (2005 bis 2007) durfte Schachten gelegentlich bei den von Schaaf trainierten Bundesliga-Profis mittrainieren.

In Oldenburg soll Schaaf sich allerdings nicht vorrangig um das Tagesgeschäft der Regionalliga-Mannschaft kümmern, sondern vielmehr Prozesse im Hintergrund anstoßen. Dies schließt gleichwohl nicht aus, dass er auch bei der Kaderplanung gelegentlich unterstützt. Mit Schachten gab es - wie mit weiteren Verantwortlichen - bereits erste Gespräche über konkrete Pläne. "Natürlich möchten wir von Thomas' Expertise und seinem herausragenden Netzwerk profitieren", betont Schachten. "Er wird sich nicht nur mit mir, sondern auch mit dem Trainerteam und dem Vorstand austauschen. Dabei geht es sicherlich auch mal um Spieler, aber auch um Themen wie Strukturen und Sponsoren."

Schaaf ist für viele Sportbegeisterte im Nordwesten zudem weiterhin eine Legende. Dass Werders Double-Sieger-Trainer von 2004 sich nun beim VfB einbringen möchte, dürfte für den Klub auch bei der Abstimmung über einen Stadionneubau im kommenden Jahr gewiss kein Nachteil sein.

Zustimmung aus dem American Football

Vor kurzem kündigte Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) an, dass am 15. April 2024 im Stadtrat die finale Entscheidung gefällt werden soll. Wie bundesweit bei mittlerweile nahezu allen größeren Bauvorhaben regt sich auch in Oldenburg ein gewisser Widerstand gegen einen Stadionneubau. In der Stadt hat sich die Bürgerinitiative "KeinStadionbau" gegründet. Diese agiert allerdings tölpelhaft und fällt nicht durch tragfähige und redliche Argumentationen, sondern lediglich durch Klamauk und schrille Aktionen auf. Für den VfB ist die Initiative daher eher ein Glücksfall. Zumindest in Anbetracht der Tatsache, dass irgendeine Form des Protests gewiss zu erwarten war. Positiv für den Klub ist zudem, dass zuletzt auch die Oldenburg Knights, die im American Football in der 2. Liga spielen und ihre Heimspiele auch im Marschwegstadion austragen, sich nun ebenfalls für einen Stadionneubau ausgesprochen haben.

Bevor dieser womöglich dann im April beschlossen wird, könnte es im Winter noch einige Umbauten am Kader geben. In den vergangenen Tagen wurden mit den aktuellen Spielern Feedbackgespräche geführt. Weiterhin wird aufgrund des Ausfalls von Justin Plautz (OP an der Syndesmose) nach einer weiteren Alternative auf der linken Verteidigerposition Ausschau gehalten. Ob noch ein neuer Torwart kommt, hängt davon ab, wie schnell Sebastian Mielitz nach seiner Knie-OP wieder vollends belastbar ist. Zugleich könnte es noch Abgänge geben. Einer der Kandidaten hier ist Phil Sarrasch. Der 22-jährige Flügelspieler war in der vergangenen Saison bei BW Lohne noch über weite Strecken Stammspieler, ist beim VfB bisher aber lediglich ein Notnagel. Schachten: "Natürlich hat der ein oder andere sich mehr Einsatzzeit versprochen."