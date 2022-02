Was Rose ohnehin schon wusste: Reus-Aufschwung auf der 10

In Berlin durfte Marco Reus durch die Umstellung auf ein 4-2-3-1 wieder auf der Zehn spielen und zeigte dort alle seine Qualitäten.

Mats Hummels wählte seine Worte nach dem überzeugenden 3:0-Sieg bei Union Berlin weise. Die zur Umstellung der Grundordnung auf ein 4-2-3-1 mit einer Doppelsechs - und auch die zu einer entscheidenden Konsequenz daraus für den ersten Bundesliga-Sieg an der Alten Försterei im dritten Anlauf.

"Es ist keine Kritik an irgendwem", schickte der Abwehrchef also voraus: "Aber Marcos größte Stärken sind auf der Zehn. Das ist seine Paradeposition." In den 90 Minuten zuvor hatte sein Kapitän genau das nachgewiesen, gegen den unangenehmen Gegner war Marco Reus hinter den Spitzen an vielen Angriffen beteiligt, arbeitete fleißig nach hinten - und entschied die Partie mit seinen beiden Treffern zum 2:0-Halbzeitstand.

"Je näher am Tor, desto besser": Reus blüht auf

"Je zentraler und näher er am Tor ist, desto besser für uns", befand Hummels und lobte: "Dazu hat er besondere Momente im Gegenpressing. Da kann er uns fantastisch helfen, so wie er das auch hier gemacht hat." Nach einigen Spielen im 4-3-3, in denen Reus meist als Rechtsaußen der Dreierangriffsreihe agierte und abgesehen von einem Treffer zum 3:2-Sieg bei der TSG Hoffenheim offensiv deutlich weniger Impulse setzen konnte, blühte er in Berlin wieder auf.

Reus jagt Burgsmüllers Marke

Die beiden Treffer waren seine Pflichtspieltore 150 und 151 für den BVB, davon die Nummern 105 und 106 in der Bundesliga. Und der erste der beiden, fast noch eindrucksvoller, war der 42. Führungstreffer für die Borussia in der Liga - häufiger gelang das bisher nur Manfred Burgsmüller mit 45 Toren zum 1:0. Gleichzeitig gelang Reus in Berlin der 14. Mehrfachpack in der Bundesliga für den BVB, zwölfmal wie jetzt mit zwei Toren, zweimal sogar mit drei.

kicker Wochenendrückblick vom 13.2.2022 Bochum schenkt Bayern vier Stück ein - BVB nutzt Patzer, Darmstadt muss St. Pauli Tabellenführung überlassen, Chelsea gewinnt Klub-WM, Olympia-Gold im Skeleton und verrückter Riesenslalom kicker Wochenendrückblick vom 6.2.2022 06.02.2022 kicker Wochenendrückblick vom 30.1.2022 30.01.2022 kicker Wochenendrückblick vom 23.1.2022 23.01.2022 kicker Wochenendrückblick vom 17.1.2022 17.01.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Rose: "Uns war klar, dass das mehr seine Rolle ist"

Zwei gute Argumente, den 32-Jährigen auch in Zukunft wieder häufiger auf seiner Lieblingsposition aufzustellen. "Das muss nicht zwingend ein grundsätzliches Meinungsbild für die kommenden Wochen sein", sagte Trainer Marco Rose angesichts der umgestellten Grundordnung zwar, aber auch er weiß, dass seine Nummer elf "schon eher ein zentraler Spieler" ist: "Von dort kann er seine Mitspieler bedienen, kann auch selbst treffen. Uns war klar, dass das mehr seine Rolle ist."