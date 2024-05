Was Rolfes zu den Barca-Gerüchten um "Pilot" Palacios sagt

Nach einer hervorragenden Saison bei Double-Sieger Leverkusen soll der FC Barcelona an Mittelfeldspieler Exequiel Palacios interessiert sein. Der Argentinier fühlt sich geehrt. Bayers Geschäftsführer Simon Rolfes äußert sich.

Es war sein bislang bestes Jahr unterm Bayer-Kreuz. Exequiel Palacios zeigte seine ganze Klasse. Einerseits als umsichtiger Ballverteiler und starker Kurzpassspieler, der sich auch in engster Enge zurechtfindet. Andererseits als aggressiver Zweikämpfer, der im Eins-gegen-eins zupackt, grätscht und sich so oftmals als überragender Gegenpressing-Akteur verdingt. Seine Liga-Zweikampfquote von 69 Prozent ist schlicht herausragend.

"Dieses Jahr war fußballerisch und körperlich eines der stärksten in meiner Karriere", erklärte der Mittelfeldmann im Gespräch mit D-Sports Radio aus Argentinien. Und: Es erfülle ihn mit Stolz, im besten Leverkusener Team der Geschichte zu stehen. Kürzlich erst feierte Palacios mit der Werkself bekanntlich den Gewinn des nationalen Doubles.

Palacios freut sich über Barca-Interesse

"Xabi Alonso hat die Art und Weise geprägt, wie wir spielen", sagte Palacios - und fügte hinzu, von ihm selbst würde Leverkusens Cheftrainer erwarten, die Verbindung herzustellen zwischen Defensive und Offensive. Der Sechser berichtete: "Xabi sagt mir immer, dass das Mittelfeld ein Flughafen ist, weil dort das gesamte Spiel stattfindet." Von diesem Ort geht es wahlweise in Richtung Westen, Osten, Norden oder Süden.

In diesem Sinne fungiert Palacios im Zentrum als ein "Pilot" der Werkself. Und da er diesen Job neben Chef Granit Xhaka in dieser historischen Spielzeit meist herausragend absolvierte - mit einem kicker-Notenschnitt von 2,52 steht er ligaweit auf Platz 3 -, macht sich der argentinische Weltmeister von 2022, logisch, interessant für andere Klubs.

Zum Beispiel für den FC Barcelona, der nun Ex-Bundestrainer Hansi Flick verpflichtet hat und eine neue Kraft für das zentrale Mittelfeld suchen soll. "Es ist eine Ehre, dass ein so großer Verein wie Barcelona auf mich aufmerksam wird", erklärte Palacios. Aber: "Jetzt konzentriere ich mich auf die Nationalmannschaft. Wir hatten eine sehr harte Saison, und über einen anderen Verein zu sprechen, wäre respektlos gegenüber Leverkusen."

Rolfes stellt klar: Bayer plant mit Palacios

Bei der Werkself besitzt der 25-jährige Palacios einen Vertrag bis Sommer 2028, steht vor seiner erst zweiten Champions-League-Saison, kann weiterhin vom einstigen Mittelfeldstar Xabi Alonso lernen - und gilt keinesfalls als Verkaufskandidat. "Klar ist: Wir planen mit Exequiel Palacios für die kommende Saison", sagte Bayers Geschäftsführer Simon Rolfes dem kicker an diesem Mittwoch.

Dass ein Klub wie Leverkusen eine finanzielle Schmerzgrenze besitzt, gehört dabei zur ganzen Wahrheit. Ob die finanziell angeschlagenen Katalanen diese Schmerzgrenze allerdings erreichen könnten, wenn sie denn wollten, ist zu bezweifeln. Palacios, der sich im argentinischen Aufgebot für die in diesem Sommer stattfindende Copa America befindet, geht Stand jetzt also in seine nächste Saison unterm Bayer-Kreuz. Im Januar 2020 kam er von River Plate. Inzwischen ist dieser Wechsel längst zu einer Erfolgsgeschichte geworden.