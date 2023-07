Was Rolfes nun von Offensivkraft Adli erwartet

Nach dem Jahreswechsel drehte Leverkusens Amine Adli auf. Trotzdem bleibt reichlich Arbeit für den französischen U-21-Nationalspieler.

Bringt Leverkusens Amine Adli all seine Qualitäten auf den Platz, verstärkt er das Offensivspiel der Werkself mit gefährlichen Tiefenläufen, extrem hoher Laufbereitschaft, überraschenden Dribblings und seinem ausgeprägten Zug zum Tor. Stärken, die ihn dazu befähigen, auf dem Flügel sowie notfalls auch im Sturmzentrum zur wichtigen Kraft zu werden - und im vergangenen Halbjahr erstmals regelmäßig zu begutachten waren.

Im Sommer 2021 war er vom französischen Zweitligisten FC Toulouse gekommen, hatte sich an die (taktischen) Anforderungen gewöhnen müssen - und 2022 ein Seuchenjahr erlebt. Erst die Sehnenverletzung, dann Anfang der Spielzeit 2022/23 der Schlüsselbeinbruch - gleich zweifach war Adli dazu verdammt gewesen, sich zurückzukämpfen, den nächsten Anlauf zu nehmen. Nach der WM-Pause, die der 23-jährige Franzose nutzte, um an seiner Physis zu arbeiten, startete der Dribbler durch.

Riesenschritt in der Rückrunde

"In der Rückserie", sagt Geschäftsführer Simon Rolfes, habe Adli "einen riesigen Schritt" gemacht. Da sammelte der 1,74 Meter große Angreifer wettbewerbsübergreifend elf Scorerpunkte; rechnet man den Auftakt ins Spieljahr 2023 hinzu, waren es nach der spielfreien Winterzeit sogar 13 Torbeteiligungen - Adli steuerte im Hinrundenduell bei Borussia Mönchengladbach (3:2) einen Treffer und einen Assist bei. Der Startschuss für seine bisher stärkste Phase im Dress von Bayer 04 Leverkusen. Und ein Beispiel, wie es gehen kann.

"An diese Leistungen muss er anknüpfen", fordert Rolfes mit Blick auf Adlis deutliche Steigerung nach dem Jahreswechsel - und erklärt: "Amine hat die Technik, den Torschuss, eine gewisse Giftigkeit." Qualitätsmerkmale, die die Fantasie nähren, dass da noch deutlich mehr geht für den französischen U-21-Nationalspieler, der mit seiner Auswahl am Sonntag im EM-Viertelfinale an der Ukraine gescheitert ist (1:3). Konstanter muss er werden. Und seine Emotionen noch besser kanalisieren.

Dass Adli am 34. Spieltag beim VfL Bochum (0:3) nach acht Minuten wegen einer Tätlichkeit vom Platz geschickt wurde, brachte die zu diesem Zeitpunkt um den Europapokal bangende Werkself in arge Bredouille. Bekanntlich ging es letztlich gut, Bayer erreichte trotz der Pleite Platz 6. Adli indes wird die ersten drei Partien in der Liga gesperrt verpassen - ein höchst suboptimaler Start in die neue Spielzeit.

Rolfes sagt dem kicker: "Daran muss er arbeiten. Amine ist ein guter Junge, hat einen unglaublichen Ehrgeiz und den Biss, nie aufzugeben." Doch er müsse "natürlich lernen, ruhig zu bleiben, ruhig damit umzugehen, wenn er attackiert wird. Das ist Teil der Stürmerlebens und kommt gerade bei guten Stürmern häufig vor." In dieser Güteklasse will sich Adli ebenfalls einsortieren. Die Rote Karte sollte ihm also eine Lehre sein. Der nächste harte, nervige Zweikampf kommt für den Tempospieler mit den vielfältigen Qualitäten ganz bestimmt.