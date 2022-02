Was passiert, wenn auch Ulreich fehlt?

Am Mittwochvormittag fehlte Sven Ulreich im Bayern-Training, da sich seine Familie mit Corona infiziert hat. Am Nachmittag stand er nach einem negativen Testergebnis wieder auf dem Platz. Richtig aufatmen können die Bayern nicht.

Die Frage bleibt: Was passiert, wenn auch der 33-Jährige in Abwesenheit von Manuel Neuer (Meniskus-OP) kurzfristig ausfallen sollte? In der Hierarchie wäre als Nächster Christian Früchtl an die Reihe. Doch der ist ohne Spielpraxis, Talent Johannes Schenk hatte davon zuletzt mehr.

Früh entstand um den mittlerweile 22-jährigen Früchtl ein Hype, weil ihn Pep Guardiola im Januar 2016 noch vor dem 16. Geburtstag des Torhüters mit ins Trainingslager der Profis nach Katar nahm. Nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht hat Früchtl jedoch bis heute nicht, auch nicht bei seiner einjährigen Ausleihe zum 1. FC Nürnberg 2020/21, wo er sich nicht gegen Christian Mathenia durchsetzen konnte und ohne Einsatz blieb - eine Tatsache, die nicht als Qualitätszertifikat für den FC Bayern taugt.

Kurz nach Saisonende verletzte sich Früchtl beim Mountainbiken schwer, fiel lange aus, ein Wechsel kam nicht zustande. Seitdem trainiert er regelmäßig als Nummer 3 bei den Profis und saß im Herbst auf der Bank, als Ulreich zwei Monate lang verletzt fehlte.

Hoffmann ist in Sunderland - Früchtl spielte zuletzt im September

Stattdessen verließ Ron-Thorben Hoffmann (AFC Sunderland) den FCB, ihn halten auf dem Bayern-Campus viele für den talentierteren Torhüter als Früchtl. Sollte dieser nun kurzfristig ranmüssen, hat er ein großes Problem: fehlende Spielpraxis. In dieser Saison stehen für Früchtl lediglich zwei Einsätze in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern in der Statistik, zuletzt beim 2:2 in Buchbach am 17. September vergangenen Jahres, also vor knapp fünf Monaten.

Tapalovic ein Fürsprecher von Früchtl

Ob Trainer Julian Nagelsmann ihm im Fall der Fälle dennoch das Vertrauen schenkt? Ja, wenn er nach Rangfolge entscheidet. Auch Torwarttrainer Toni Tapalovic galt immer als Fürsprecher Früchtls. Vielleicht aber doch nicht, wenn es Nagelsmann um Spielpraxis geht, denn die kann Johannes Schenk vorweisen.

Schenk gilt als größtes Talent

Der gilt von allen Torhütern auf dem Campus derzeit als größtes Talent, der 19-Jährige wechselte 2017 vom 1. FC Nürnberg zum FC Bayern. Am 3. Dezember hielt er Bayerns 2:0 Sieg in der Regionalliga gegen Illertissen fest, sein einziger Einsatz dort. Das verschafft ihm insgesamt nicht mehr Spielpraxis als Früchtl, dafür aber kurzfristigere, zumal er vor einer Woche im Testspiel der U 23 gegen Wacker Innsbruck beim 4:0-Sieg im Tor stand.

Früchtl oder doch Schenk? Solange Ulreich negativ bleibt, muss sich Nagelsmann nicht entscheiden.