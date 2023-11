Was passiert mit Gulacsi und Werner?

Möglicherweise ist Emil Forsberg, der vor einem Wechsel zu den New York Red Bulls steht, nicht der einzige Leipziger, der schon im Winter nach Veränderung strebt. Torhüter Peter Gulacsi (33) und Stürmer Timo Werner (27) sind mit ihrer Situation unzufrieden, suchen nach Lösungen. Werner ist weit von seiner Bestform, einem Stammplatz und damit auch von einer Nominierung für die Heim-EM im Sommer entfernt. Der von einem Kreuzbandriss genesene Gulacsi, jahrelang Stammkeeper und Kapitän, wurde von Janis Blaswich verdrängt. Zudem kommt im Sommer in Maarten Vandevoordt (21) weitere Konkurrenz, für die die Leipziger an KRC Genk satte zehn Millionen Euro überwies. Der ungarische Keeper ist allerdings wohl noch zu ehrgeizig und erfolgshungrig, um die Karriere in den USA ausklingen zu lassen.