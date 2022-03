Marin Pongracic und der VfL Wolfsburg - dieses Arbeitsverhältnis ist arg belastet. Die Parteien klagen vor Gericht gegeneinander, eine Einigung war am Dienstag nicht in Sicht. Vielmehr droht eine öffentliche Schlammschlacht.

Marin Pongracic will Geld, genauer gesagt weitere 250.000 Euro an Erfolgsprämie vom VfL Wolfsburg. Der Klub wiederum verlangt eine Vertragsstrafe in Höhe von 85.000 Euro von seinem Spieler, weil der sich in der Öffentlichkeit schlecht über seinen Arbeitgeber geäußert habe. Zwei Parteien, die sich am Dienstag vor dem Braunschweiger Arbeitsgericht bei einer virtuellen Güteverhandlung trafen und kein bisschen aufeinander zugehen wollten.

Wenngleich zumindest Rechtsanwalt Dr. Joachim Rain als Vertreter des VfL konstatierte, dass man beim Thema Vertragsstrafe "einigungsbereiter" wäre, blieben die Fronten verhärtet. Dabei wurden Andeutungen gemacht, die zumindest für die Öffentlichkeit die spannende Frage ergeben: Was packt Pongracic noch aus?

In einem Twitch-Interview im vergangenen November hatte der an Borussia Dortmund verliehene Verteidiger bereits allerhand erzählt. Über Ex-Trainer Mark van Bommel ("Ich will mir den am liebsten packen"), über seine Ablöse und die Dortmunder Kaufoption. Der Wolfsburger Vermutung, Pongracic habe diese verbale Attacke geplant, trat dessen Anwalt Prof. Dr. Claus Köhler entschieden entgegen. Es sei eine "ungeheuerliche Unterstellung, dass das geplant war". Gleichwohl räumte er ein, dass "die Äußerungen selbstverständlich unglücklich" gewesen seien. Doch da sei Pongracic kein Einzelfall. "Auch andere Spieler", so Anwalt Köhler, "äußern sich unglücklich in der Öffentlichkeit, daraus wird dann keine große Geschichte gemacht."

Weitere Details der Auseinandersetzung dürften am 9. Juni auf dem Tisch kommen

Die Geschichte an sich droht hingegen noch größer zu werden. Weil sich die Streitparteien am Dienstag beim Gütetermin nicht einigen konnten und es nun womöglich zum Kammertermin am 9. Juni kommt. Weitere Details der Auseinandersetzung zwischen Pongracic und dem VfL dürften dann auf den Tisch kommen. Die Kläger-Seite kündigte bereits an, Dinge über "das Verhalten des Trainers" van Bommel vortragen zu wollen. Schließlich habe sich der beim VfL seinerzeit in Ungnade gefallene Pongracic "einige deutliche Gegenäußerungen gefallen lassen" müssen.

Nach heutigem Stand steht Pongracic ab dem 1. Juli wieder auf der Wolfsburger Lohnliste. Doch mit welcher sportlichen Perspektive? "Ich tue mich schwer damit", sagte Richter Lutz Bertram, "mir vorzustellen, wie das vernünftig funktionieren kann, selbst wenn der Trainer, der angegriffen wurde, nicht mehr der Trainer ist. Aber andere Protagonisten sind noch immer dieselben." Etwa Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer. Aber auch Teile der Mannschaft, bei denen Pongracic nicht mehr wohlgelitten ist.