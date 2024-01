Was Österreich bei der Handball-EM und der Kölner Karneval gemeinsam haben

Österreich ist die Überraschungsmannschaft des Turniers, das Team von Ales Pajovic genießt die Tage in der Domstadt, die als alte Hansestadt auch rot und weiß als Stadtfarben hat, mitten während der Karnevalssession. handball-world listet elf ins hochdeutsch übersetzte Songzeilen aus Kölner Mundartliedern auf, die aktuell auch zum Team Austria passen.

Rut und Wieß - Bläck Fööss

Rot und Weiß, wie lieb ich dich.

Rot und Weiß, ich würde mein letztes Hemd für dich geben.

Rot und Weiß weht unsere Fahne

Rot und Weiß, du bist Gesetz

Rot und Weiß schlägt das echte kölsche Herz

Kumm mer lääve - Kasalla

Ich will nicht daran denken,

Was alles passieren könnte

Vielleicht ist alles vorherbestimmt



Ich will nicht länger warten

Bis hier das Spiel beginnt

Will raus und mir nehmen

Wofür ich geboren wurde



Lasst nicht lange reden

Wir haben noch viel vor

Worauf warten wir?



Komm wir leben bevor wir sterben

Als wäre es heute der letzte Tag

Wir sind nur einmal hier

Schrei es heraus so laut du kannst

Komm Wir leben - heute Nacht

Null oder 100 - Miljö

Es ist wie verhext

Ich kann es nur mit ganzem Herzen

Egal, was wir machen

Keine halben Sachen

Mach es richtig oder lass es sein

Egal, was wir machen

Keine halben Sachen

Bist du heute raus oder All in

Es gibt Null oder 100, nichts dazwischen

Gute Zeit - Cat Ballou

Nichts bleibt für immer, kein Verlierer, kein Gewinner

Doch an diese Nacht werd' ich mich lebenslang erinnern



Auf die gute Zeit,

Irgendwann ist sie vorbei

Alles was uns bleibt Ist keine Ewigkeit

Loss se kumme- Bläck Fööss

Lasst sie kommen, wenn sie wollen.

Denn wir stehen alle hier wie ein Mann

Wenn wir zusammen halten, Dann kommt keiner an uns heran

Näächte för die Erinnerung - Planschemalöör

Wir sind noch lange nicht am Ende

Wir haben das Herz voll Konfetti

Das ist der Moment

Unser Happy End

Das sind die Nächte für die Erinnerung

Komm wir leben, als wären wir für immer jung.

Alle für Kölle - Räuber

Alle für einen, frisch vereint

Keiner bleibt allein

Alle für einen, groß und klein

Stellt euch mit dabei

Köln, hier sind wir daheim

Köln, wir sind mit dabei

Mir sin jung, mir sin frei - Cölln Girls

Wir sind jung, wir sind frei

Wir sind immer mit dabei

Gibt es was zu feiern

Stehen wir in Reihe eins

Egal, was morgen kommt

Wir nehmen alles mit

Immer noch do - Kasalla

Ich weiß, der Weg, der hinter uns liegt, ging nicht immer geradeaus.

Manchmal flucht man gen Himmel, manchmal fällt man auf die Schanuze

Alle Narben, alle Fehler, die sind auch ein Teil von uns



Jungs, was wir hier erlebt haben

Und wir haben noch so viel vor

Lasst uns nichts davon vergessen

Das bleibt, ich schwöre es dir



All die kleinen Augenblicke

Jeder Tag uns jede Nacht



Ja, ja, ja,

Wir sind immer noch da, da, da

Weil man so schnell nicht kaputt geht

Und weil die Sonne immer wieder aufgeht

Lass uns nicht gehen - Cat Ballou

Ist noch lang nicht vorbei, auch wenn's morgen schmerzt

Vom Tanz des Lebens will ich noch mehr



Lass uns nicht geh'n

Wenn es am schönsten ist

Wer weiß, wer weiß, wann wir uns wiedersehen?

Lass uns nicht geh'n

Wenn uns das Leben küsst

Die beste Zeit ist, wenn du bei mir bist

Sporthall - Bläck Fööss

In der Sporthalle, da geben wir Gas