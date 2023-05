Was nun, Toronto Maple Leafs?

Wieder einmal hat es nicht sollen sein mit dem Stanley Cup für Toronto. Nach dem enttäuschenden Play-off-Aus gegen die Florida Panthers müssen sich die Maple Leafs nun großen Fragen stellen.

Bleibt er General Manager in Toronto? In jedem Fall stehen die Maple Leafs vor Veränderungen. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Welch einen Unterschied zwei Wochen machen können: Zum ersten Mal seit 2004 war es den Maple Leafs Ende April gelungen, durch einen 2:1-Sieg nach Overtime gegen den Tampa Bay Lightning in die zweite Runde der Stanley-Cup-Play-offs einzuziehen. Der Fluch von sechs verlorenen Erstrunden-Serien (allesamt im entscheidenden siebten Spiel) schien endlich besiegt.

Nun, zwei Wochen später, scheint doch wieder alles beim Alten, der Altmeister ist am Abgrund angelangt. Ein 2:3 nach Overtime in Spiel fünf der Zweitrundenserie gegen die Florida Panthers beendete die Titelträume der Leafs, wieder wurde es nichts mit dem ersten Titel seit 1967. Nach dem enttäuschenden Aus muss sich Toronto nun einige entscheidende Fragen stellen. Und die beginnen bei der Sportlichen Leitung:

Dubas: Weiter GM in Toronto - oder Pause?

Kyle Dubas: Im Jahr 2014 kam Kyle Dubas nach Toronto und arbeitete sich in den Folgejahren vom Assistant-GM zum General Manager der Leafs hoch. Seit 2018 bekleidet er diese Rolle bei den Ahornblatt-Trägern, den aktuellen Kader hat er zusammengestellt und geformt. In guten wie in schlechten Zeiten - Dubas steht und fällt mit seinem Team. Doch der Vertrag des erst 37-jährigen Verantwortlichen läuft im Sommer aus.

In seinem Podcast "32 Thoughts" brachte der Toronto gut vernetzte Insider Elliotte Friedman die Pittsburgh Penguins, die nach einer enttäuschenden Saison Präsident Brian Burke und GM Rox Hextall vor die Tür gesetzt hatten, als mögliches Ziel für Dubas auf. Dies erscheint mittlerweile jedoch nahezu ausgeschlossen, zumal der 37-Jährige auf einer Pressekonferenz nach dem Aus erklärte, im nächsten Jahr entweder noch GM bei den Maple Leafs zu sein, oder eine Pause einzulegen, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Die Entscheidung darüber dürfte bald fallen, denn Maple-Leafs-Präsident Brendan Shanahan will in diesen Tagen selbst vor die Medien treten.

Was geschieht mit Head Coach Keefe?

Sheldon Keefe: Cheftrainer Sheldon Keefe ist einer derer, zu denen Kyle Dubas seit Tag eins an hält. Nachdem Keefe mit dem AHL-Team der Leafs, den Toronto Marlies, die Meisterschaft in der American Hockey League gewonnen hatte, beförderte Dubas ihn zum neuen Head Coach. Und auch dort machte Keefe seine Sache außerordentlich gut: 166 Siege, bei nur 71 Niederlagen sowie 30 Overtime- oder Shootout-Niederlagen sprechen eine deutliche Sprache - zumindest in der Regular Season.

In den Play-offs will es unter Keefe jedoch nicht laufen, auch er ist eines der Gesichter des Postseason-Misserfolgs der letzten Jahre. Der Ex-Profi steht zwar noch bis zum Ende der kommenden Saison unter Vertrag, doch auch bei ihm scheint eine vorzeitige Trennung möglich. So berichtete Larry Brooks für die "New York Post", dass die New York Rangers, kürzlich in der ersten Play-off-Runde an New Jersey gescheitert, unter anderem am 42-Jährigen interessiert sein könnten. Sein Schicksal ist ebenfalls offen, ein Verbleib hängt wohl auch davon ab, ob Dubas weiterhin GM der Leafs bleibt.