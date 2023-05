Was Mourinho Trapattoni und Ferguson voraushat

Wenn es die Roma am Mittwochabend im Finale der Europa League mit dem FC Sevilla zu tun hat, bestreitet José Mourinho bereits sein sechstes internationales Endspiel. Das alleine ist zwar keine Bestmarke, die bisherige Bilanz des 60-jährigen Portugiesen allerdings schon.

Es ist eine ziemlich kurze, aber doch erlauchte Liste. Nur drei Trainer haben es im Laufe ihrer Karriere in sechs Europapokal-Endspiele geschafft: Sir Alex Ferguson mit dem FC Aberdeen und Manchester United, Giovanni Trapattoni mit der AC Milan, Juventus Turin und Inter Mailand - sowie José Mourinho, der an diesem Mittwoch bereits zum sechsten Mal in einem internationalen Finale steht.

Sollte er mit der Roma aus den 90 oder 120 Minuten von Budapest als Sieger hervorgehen, würde der Coach der Giallorossi eine neue Bestmarke aufstellen. Denn während Ferguson bei vier Triumphen und Trapattoni bei deren fünf steht, könnte Mourinho beim Duell mit dem FC Sevilla bereits seine sechste Trophäe gewinnen.

Vor dem Anpfiff am Mittwochabend hat Mourinho sowohl Ferguson als auch Trapattoni voraus, kein einziges Finale verloren zu haben. Der UEFA-Cup 2003 und die Champions League 2004 mit dem FC Porto, der Triumph in der Königsklasse mit Inter Mailand 2010, der Europa-League-Titel 2017 mit Manchester United und der Sieg in der Conference League mit der Roma im Vorjahr: Mourinhos Endspiel-Bilanz ist schlichtweg beeindruckend.

Trapattoni verlor gegen Magdeburg und den HSV

In Fergusons Vita hingegen stehen vier Titeln zwei große Niederlagen gegenüber. 1983 gewann er mit Aberdeen den Europapokal der Pokalsieger und wiederholte diesen Triumph 1991 mit ManUnited, ehe er mit den Red Devils 1999 und 2008 auch die Champions League gewann. 2009 und 2011 hatte er im Endspiel der Königsklasse allerdings das Nachsehen gegen den FC Barcelona.

Bei Trapattoni heißen die Kontrahenten, die seine Bilanz trüben, 1. FC Magdeburg (1974 mit Milan im Europapokal der Pokalsieger) und Hamburger SV (1983 mit Juve im Europapokal der Landesmeister). Sieben Finalteilnahmen sind allerdings Rekord und bleiben es so lange, bis Mourinho wieder einmal in ein europäisches Endspiel einzieht. Zunächst einmal ist der Trainer der Roma aber darauf ausgerichtet, im sechsten Finale den sechsten Titel zu holen.