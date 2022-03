"Was machst du da, Bro?" Alabas kurioser Klappstuhl-Jubel

Am Mittwochabend schuf David Alaba ein Bild, das so schnell nicht in Vergessenheit geraten wird. Inzwischen hat er sich zu seinem kuriosen "Stuhl-Jubel" geäußert - genauso wie ein verdutzter Jerome Boateng.

Manche Torschützen reißen sich beim Jubeln das Trikot vom Leib, andere schnappen sich die Eckfahne. Nicht so "Co-Jubler" David Alaba nach dem 3:1 von Karim Benzema gegen PSG. Er griff sich das Einzige, was offenbar gerade für ihn zur Hand war: einen weißen Plastikklappstuhl.

Eine Szene, die natürlich auch in den sozialen Medien aufgegriffen wurde. "Die Königlichen haben den Klappstuhl ausgegraben", schrieb ein User und nahm damit Bezug auf eine Szene aus dem Film "Der Schuh des Manitu". Ein anderer forderte: "Diesen Jubel nächstes Jahr in FIFA".

Lesen Sie auch: Leonardo kritisiert Schiedsrichter - und spricht über Pochettinos Zukunft

Via Twitter kommentierte auch Alabas langjähriger Mitspieler beim FC Bayern, Jerome Boateng, die Szene. "What are you doing, Bro", schrieb er in Richtung des Österreichers und schickte mitsamt des Fotos drei Lachsmileys hinterher.

Auch Alaba selbst twitterte einen Kommentar mitsamt eines Fotos, das ihn beim Jubel zeigt. Dazu schrieb er nur einen Satz: "Don't you sit in our chair!", also: Setzt euch nicht auf unseren Stuhl.

Keiner sollte es sich also bequem machen im Bernabeu. In Paris wird man Alabas Botschaft zu deuten wissen.