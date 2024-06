Was machen eigentlich junge Menschen beim Deutschen Handballbund?

Seit September leistet Jorve Paulsen seinen Bundesfreiwilligendienst beim Deutschen Handballbund. Mit dem nahenden DHB Engagement-Festival rückt das Jahreshighlight dabei immer näher. Aber wie viel Einfluss haben junge Menschen beim DHB eigentlich?

Jedes Jahr bietet der Deutsche Handballbund einen Platz für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) an. Der Verband ist einer von tausenden Einsatzstellen im Sport, bei denen junge Engagierte sich freiwillig für ein Jahr engagieren können. Beim DHB ist es dieses Jahr Jorve Paulsen.

Der 20-jährige ist für den Dienst extra aus seiner Heimat Cuxhaven nach Dortmund gezogen. "Ich bin viel selbstständiger geworden und habe viele Lebenserfahrungen gesammelt", erklärt Paulsen, der sich für einen BFD entschieden hat, weil er nicht genau wusste, was er nach dem Abitur machen soll.

Damit ist er einer der jungen Stimmen beim DHB, flankiert etwa von einigen Praktikanten und Praktikantinnen. Eingesetzt ist Paulsen in der Mitgliederentwicklung, sein Aufgabenfeld ist sehr divers. Die erste Besonderheit im Vergleich zu anderen Freiwilligen: der 20-jährige leitet keine AGs oder trainiert Mannschaften. Seine Arbeit spielt sich in der Geschäftsstelle ab.

Europameisterschaft, Tag des Handballs & Teamguide

Das ist ungewöhnlich. Die Zweitliga-Handballer Robin Kremp und Luis Pauli etwa, die einen BFD beim TSV Bayer Dormagen leisten, sind beide als Jugendtrainer aktiv. Paulsen pendelt stattdessen zwischen Großevents hin und her: "Ich helfe bei der Planung und Organisation vom Grundschulaktionstag, HandbALL-TOGETHER-Aktionstag oder dem DHB Engagement-Festival."

Und nicht nur das. Praktisch bei jedem Event des DHB ist der Außenspieler an Bord: "Im November 2023 durfte ich zum Tag des Handballs nach München mitfahren und habe auch viel Verantwortung getragen", erzählt Paulsen, der ausführt: "Ich war auch bei einigen anderen Länderspielen dabei, und es ist natürlich ein absolutes Highlight, wenn man in den großen Hallen steht und die ganzen Nationaltrainer kennenlernen darf."

Intensiv war auch die Zeit der Heim-Europameisterschaft, bei der Paulsen jeden Spielort mindestens einmal besuchen durfte. Und bei der EM-Qualifikation der Frauen fungierte er als Teamguide für Israel. Paulsen strahlt: "Da war ich dann hautnah bei einer Nationalmannschaft dabei und erster Ansprechpartner für das Team."

"Jede Meinung zählt"

Und auch sonst bekommt der 20-jährige Verantwortung übertragen und Vertrauen geschenkt. "Wenn ich in einem Meeting eine Idee oder Anmerkung habe, dann wird das immer gehört und immer wahrgenommen", erklärt Paulsen, und stellt klar: "Jede Meinung zählt, und ich bin wirklich Teil des Teams."

So ist er auch beim nahenden DHB Engagement-Festival voll involviert. Dort treffen zwischen dem 24. und dem 27. Juli hunderte Engagierte zwischen 16 und 26 Jahren in Hannover aufeinander. Es sind Menschen wie Paulsen selbst: Die als Jugendliche angefangen haben, alles für ihren Verein zu geben: auf der Platte. Als Jugendtrainer. Als Zeitnehmer. An der Trommel. Als Schiedsrichter.

Es ist nach 2022 in München die zweite Auflage des Festivals, bei dem besonders verschiedene Workshopphasen im Fokus stehen. "Diese werden dann von Experten und Sportlern geleitet", erklärt Paulsen, der ausführt: "2022 war zum Beispiel Robert Schulze für einen Schiedsrichterworkshop da. Dominik Klein und Finn Lemke waren auch vor Ort."

"Einfach etwas einzigartiges"

Paulsen selbst leitet auch einen Workshop an. Dieser setzt sich zum einen mit den Vorteilen für Vereine und Verbände auseinander, selbst zur Einsatzstelle für Freiwillige zu werden. Zum anderen geht es darum, die positiven Seiten eines BFD für junge Menschen aufzuzeigen. Es steht aber nicht nur Bildungsarbeit auf der Agenda. Sportlich messen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen etwa bei einem Feld- und einem Beachhandball-Turnier.

Zudem gibt es ein umfangreiches Abendprogramm mit einem Public Viewing zu den Olympischen Spielen und einer Party am Abschlussabend. "Diese Zeit lohnt sich natürlich auch total für den Austausch untereinander", sagt Paulsen, der unterstreicht: "Alle machen dasselbe, kommen aber aus komplett unterschiedlichen Ecken Deutschlands. Dazu kommen natürlich noch andere Handballpersönlichkeiten. Es ist einfach etwas einzigartiges."

Noch läuft die Anmeldung für das DHB Engagement-Festival. Diese muss über einen Sportverein oder einen Verband erfolgen. Pro Person ist eine Teilnahmegebühr von 240 € fällig, die Unterbringung und Verpflegung wird gestellt. Anmeldeschluss ist der 24. Juni 2024.

"Das Beste, was ich hätte machen können"

Für Paulsen werden die drei Tage in Hannover ein weiteres Highlight während seines Freiwilligendienstes. Diesen legt er ausdrücklich auch anderen ans Herz: "Für mich war es das Beste, was ich nach dem Abi hätte machen können", so Paulsen, der ausführt: "Man sammelt so viele Erfahrungen, entwickelt sich so stark weiter, und trifft so viele Menschen."

Auch beim DHB hat der 20-jährige, den es im Herbst für ein duales Studium zum Buxtehuder SV zieht, bereits einen Fuß in der Tür: "Der DHB hat mir schon gesagt, dass sie zum Beispiel bei Länderspielen immer gerne auf ehemalige Freiwilligendienstleistende oder Praktikanten zurückkommen, und ich hoffe auch sonst, dass wir in Kontakt bleiben."

Der Bundesfreiwilligendienst ist also eine riesige Möglichkeit für den DHB, weitere Verbände und auch Vereine, die eigenen Strukturen zu verjüngen und mit frischem Wind zu versehen. Er bindet Engagierte an den Sport - und was wäre der Handball schon ohne seine Basis? Ohne das Ehrenamt? Ohne das Engagement? Ohne die Jugend?

Das Interview in voller Länge

Du machst einen Bundesfreiwilligendienst beim DHB. Wie ist es dazu gekommen?

Jorve Paulsen:

Nach meinem Abitur habe ich mich gefragt, was ich beruflich machen möchte. Ich hatte zwar verschiedene Interessensfelder, aber war mir nicht ganz sicher. Ich hatte vor zwei Jahren einen Instagrambeitrag gesehen, wo der DHB um einen BFDler geworben hat. Als klar war, dass sie das auch dieses Jahr wieder anbieten, habe ich mich beworben und wurde nach einer langen Bewerbungsphase genommen. Seit dem 1. September arbeite ich nun beim DHB in Dortmund, wo ich noch bis zum 31. August bleibe.

Was sind deine Aufgaben während des BFDs?

Jorve Paulsen:

Ich glaube, es unterscheidet sich sehr stark zu anderen Einsatzstellen im Sport. Ich führe keine AGs für Kinder durch, sondern arbeite nur im Büro. Dort bin ich in der Mitgliederentwicklung eingesetzt und helfe bei der Planung und Organisation vom Grundschulaktionstag, HandbALL-TOGETHER-Aktionstag oder dem DHB Engagement-Festival. Was genau ich mache, ist dabei immer unterschiedlich. Und wenn die Projekte stattfinden, bin ich immer vor Ort und sorge dafür, dass es läuft.

Was ist dein großes Highlight bisher?

Jorve Paulsen:

Mehrere. Im November 2023 durfte ich zum Tag des Handballs nach München mitfahren und habe auch viel Verantwortung getragen. Ich war auch bei einigen anderen Länderspielen dabei, und es ist natürlich ein absolutes Highlight, wenn man in den großen Hallen steht und die ganzen Nationaltrainer kennenlernen darf.

Auch bei der Europameisterschaft im Januar bin ich quer durch Deutschland gefahren und war bei jedem Spielort mindestens einmal vor Ort. Und bei den Qualifikationsspielen zur EM der Frauen war ich Teamguide für Israel, da war ich dann hautnah bei einer Nationalmannschaft dabei und war erster Ansprechpartner für das Team.

Worauf ich mich aber auch freue, sind die Seminare, die ich im Zuge meines BFDs bei der Sportjugend NRW absolviere. Dort trifft man sehr viele andere Engagierte, und mit vielen habe ich mich schon angefreundet.

Wie involviert fühlst du dich in den Verband?

Jorve Paulsen:

Ich bin ja in der Mitgliederentwicklung eingesetzt, es gibt deshalb Abteilungen, mit denen ich nur sehr wenig zu tun habe. Unsere Abteilung besteht aus sechs Personen, und immer wenn wir Hilfe brauchen, wenden wir uns auch an andere Bereiche. Aber wenn ich in einem Meeting eine Idee oder Anmerkung habe, dann wird das immer gehört und immer wahrgenommen. Jede Meinung zählt, und ich bin wirklich Teil des Teams.

Du hast es eben bereits angerissen: Der DHB veranstaltet vom 24. bis zum 27. Juli in Hannover das DHB Engagement-Festival, bei dem auch du mitorganisierst. Worum geht es dabei?

Jorve Paulsen:

Das Festival gibt es nun zum zweiten Mal. Das erste Mal hat es 2022 in München stattgefunden. Aus ganz Deutschland kommen Engagierte zwischen 16 und 26 für drei Tage zusammen, und es gibt zahlreiche verschiedene Workshops. Diese werden dann von Experten und Sportlern geleitet, 2022 war zum Beispiel Robert Schulze für einen Schiedsrichterworkshop da. Dominik Klein und Finn Lemke waren auch vor Ort. Ich darf auch meinen eigenen Workshop anleiten.

Diese Phasen sind ein großer Kernpunkt, es gibt aber auch Sportprogramm. Dieses Jahr bieten wir ein Feld- und ein Beachhandballturnier an. Und an den Abenden gibt es auch immer Programm, zum Beispiel ein Olympia-Public-Viewing. Diese Zeit lohnt sich natürlich auch total für den Austausch untereinander.

Was sind deine Aufgaben beim DHB Engagement-Festival?

Jorve Paulsen:

Erstmal bin ich natürlich für meinen Workshop verantwortlich. Sonst kümmere ich mich um die Organisation, den Aufbau oder die Vorbereitung von verschiedenen Programmpunkten. Wir sind dafür da, dass alles so klappt, wie wir es uns vorstellen.

Worauf freust du dich am meisten?

Jorve Paulsen:

Ich freue mich wirklich auf das ganze Wochenende. Ich freue mich, die ganzen anderen Engagierten kennenzulernen, auf die Workshops, die Referenten und die gemeinsame Zeit mit vielen Menschen, die alle aus dem Handball kommen.

Warum sollte man auf jeden Fall teilnehmen?

Jorve Paulsen:

Es ist eine tolle Möglichkeit für alle Engagierten, sich mit Menschen auszutauschen, die dieselben Interessen haben. Alle machen dasselbe, kommen aber aus komplett unterschiedlichen Ecken Deutschlands. Dazu kommen natürlich noch andere Handballpersönlichkeiten. Es ist einfach etwas einzigartiges.

Bleibst du nach deinem BFD engagiert im Sportverein oder beim DHB?

Jorve Paulsen:

Ich beginne nach dem BFD ein duales Studium in Hamburg, und arbeite dann auch für den Buxtehuder SV. Da bin ich dann länger in einer Stadt und möchte mich wieder engagieren. Vielleicht probiere ich auch nochmal was Neues aus, zum Beispiel als Jugendsprecher. Da habe ich durch meinen Freiwilligendienst gelernt, wie viel die machen.

Der DHB hat mir schon gesagt, dass sie zum Beispiel bei Länderspielen immer gerne auf ehemalige Freiwilligendienstleistende oder Praktikanten zurückkommen, und ich hoffe auch sonst, dass wir in Kontakt bleiben.

Abschließend zurück zum Bundesfreiwilligendienst. Würdest du den auch anderen jungen Menschen empfehlen?

Jorve Paulsen:

Das kommt natürlich auch auf die Einsatzstelle ein. Für mich war es das Beste, was ich nach dem Abi hätte machen können. Mein BFD hat mir total dabei geholfen, herauszufinden, was ich in Zukunft machen möchte und wo meine Interessen liegen. Ich empfehle es allen Menschen, die sich nicht ganz sicher sind, zu 100 Prozent. Man sammelt so viele Erfahrungen, entwickelt sich so stark weiter, und trifft so viele Menschen.

Ich bin ja sogar in eine andere Stadt gezogen und war auf mich alleingestellt. Ich bin viel selbstständiger geworden und habe viele Lebenserfahrungen gesammelt.