Was Lukas Hutecek so wertvoll für Österreich macht

Österreich ist nicht nur für Bundestrainer Alfred Gislason "die Überraschungsmannschaft des Turniers". Das Team von Ales Pajovic hat sich mit den Siegen über Ungarn und Rumänien sowie den Punktgewinnen gegen Spanien und Kroatien weit nach oben gespielt, kann vom Halbfinale träumen und strotzt vor Selbstbewusstsein. Einer der Schlüsselspieler ist definitiv Lukas Hutecek.

"Es ist unglaublich. Wir kämpfen um alles. Diese Emotionen und Leidenschaft, die macht es aus. Jeder ist voll da, jeder steht hinter diesem Team. Wir haben so ein familiäres Umfeld, das macht Riesenspaß", erklärt der Rückraumspieler vom TBV Lemgo Lippe, gezeichnet von einem blauen Auge nach dem Ungarn-Spiel im Gespräch mit handball-world. "Mykola ist mehr für das Werfen da und ich muss schauen, dass er gute Positionen für das Werfen bekommt", umreißt Hutecek seine Aufgabe im Team von Ales Pajovic.

Mit fast 3 Stunden und 50 Minuten Einsatzminuten hat der 23-Jährige aus dem niederösterreichischen Horn mehr als jeder andere Spieler des Team Austria absolviert. Nimmt man einmal die vier Strafminuten im bisherigen Turnier aus, hat der Lemgoer gerade einmal sechs Minuten Verschnaufpause von seinem Coach erhalten.

18 Tore konnte "Huti" im bisherigen Turnierverlauf erzielt, wirkungsvoll dabei vor allem der kraftvolle Durchbruch. Die 19 Assists kann sonst nur noch Mykola Bilyk aufweisen, doch Hutecek holte auch noch drei Siebenmeter für sein Team heraus und hat auch defensiv einen Steal und zwei geblockte Bälle zu Buche stehen.

"Lukas Hutecek ist nicht bei 100%, er hat ein Problem mit dem Knie - aber er schafft wieder mal 60 Minuten", hatte Torwart Constantin Möstl nach dem Spiel gegen Ungarn erklärt und ein "der wilde Hund" noch angefügt.

"Wir gucken von Spiel zu Spiel. Wir wollen am Samstag gegen Deutschland eine gute Performance zeigen und dann schauen wir, wie weit es geht. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir gut und diszipliniert spielen, dann können wir jeden schlagen. Das können wir am Samstag auch", zeigt Hutecek das Selbstvertrauen von Rot-Weiß-Rot.

Hutecek: Deutschland-Spiel ist etwas Besonderes

Das Duell mit Deutschland habe schon für die Spieler aus der Alpenrepublik seinen besonderen Reiz. "Das ist etwas Besonderes, vor allem für mich als Bundesligaspieler. Da will jeder zeigen, was er kann. Gegen Deutschland in Deutschland wird ganz schwer. Die Halle wird voller Deutscher sein und die werden alles geben, um uns das Leben schwer zu machen. Aber da müssen wir dagegen halten."

Die Kölner Lanxess-Arena ist dabei kein ungewohntes Terrain für den Rückraumspieler, der beim UHC Eggenburg mit dem Handball begann und dann über den UHC Hollabrunn (2015/16) und die Fivers WAT Margareten 2018 nach Lemgo kam. "Ich war beim Länderspiel in der EM-Qualifikation 2021 schon hier und auch beim Pokal-Final4 mit Lemgo letzte Saison", betont Hutecek.

"Jetzt um 15.30 Uhr war die Halle noch nicht so ganz voll, das wird am Samstag ganz anders sein. Die Halle wird gegen uns sein, aber es macht trotzdem riesig Spaß. Es ist nicht selbstverständlich vor 20.000 Zuschauern in der Lanxess-Arena zu spielen. Das ist die größte Bühne, die einem der Handball geben kann", hatte Hutecek betont und die Tatsache, dass zumindest gegen Ungarn die Mehrheit der Fans noch für Österreich jubelte, analysiert: "Ich glaube, es ist einigen Fans aufgefallen, dass wir ein cooles Team sind und um jeden Ball kämpfen. Da macht es auch den Fans Spaß, uns zuzusehen."