Was Lukaku antreibt: "Ich will ein Turnier gewinnen"

Am Donnerstag trifft die belgische Auswahl um 20.45 im Halbfinale der Nations League auf Frankreich. Ohne den verletzten Thomas Meunier, aber mit einem titelhungrigen Rekordtorschützen.

Bereits am Freitag hatte der belgische Nationaltrainer Roberto Martinez seinen Kader für das Final Four der Nations League nominiert. Eigentlich sollten diesem auch die Dortmunder Thomas Meunier und Thorgan Hazard angehören, die sich durch zuletzt gute Leistungen im Trikot der Borussen für das Nationalteam empfehlen konnte. Doch sowohl der 30-Jährige Rechtverteidiger als auch der kleine Bruder von Real Madrids Eden Hazard fallen aus. Bei Meunier hatte die medizinische Abteilung der Belgier bereits am Montag entschieden auf Einsätze zu verzichten. Nun reiste auch Hazard ab, den erneut Sprunggelenksbeschwerden plagen.

Lukaku will den Titel

Fit und in Topform ist dagegen Belgiens Rekordtorschütze Romelu Lukaku. Der Mann, der diesen Sommer zum FC Chelsea zurückkehrte, macht seinen historischen Torriecher nach anfänglichen Startschwierigkeiten gegenüber uefa.com besonders an seiner Lockerheit fest: "Ich habe nicht von Anfang an so viele Tore für das Nationalteam geschossen, das hat ein wenig gedauert. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen und einfach nur noch gespielt."

Dennoch stehe für ihn der Erfolg des Teams über eigenen Errungenschaften: "Ich hasse es, zu verlieren, und es ist auch genauso schrecklich, zu verlieren, wenn man getroffen hat." Dementsprechend erfreut sei er natürlich über die vielen Siege, die er bereits mit dem Nationalteam in seinen 100 Länderspielen einfahren konnte. Eine Marke, die dem großgewachsenen Stoßstürmer sehr viel bedeute, täte man als junger Spieler doch alles dafür, sie zu erreichen. Letztendlich ginge es ihm aber dennoch um mehr: "Jedes Mal, wenn ich für das Nationalteam spiele, will ich gewinnen. Und ich will ein Turnier gewinnen", formuliert der Spieler der abgelaufenen Serie-A-Saison seine Wünsche deutlich.

Am Ende will man einfach einen Titel gewinnen. Das ist meine Motivation. Romelu Lukaku

Helfen könnten dem gebürtigen Antwerpener dabei neben den Weltstars um Kevin de Bruyne und Eden Hazard auch einige Bundesligaakteure. Unter anderem Dodi Lukebakio vom VfL Wolfsburg, der sich durch den starken Saisonstart der "Wölfe" das erste Mal seit Oktober 2020 wieder in den Fokus der Nationalmannschaft spielen konnte. Begleitet wird er dabei von seinem Teamkollegen Koen Casteels, der jedoch wohl hinter Thibault Courtois auf der Bank Platz nehmen wird. Ebenfalls erneut nominiert ist der junge Charles de Ketelaere vom FC Brügge, der erst vor wenigen Wochen gegen die Schweiz sein Debüt gegeben hatte.

Ob es diesmal für einen Titel der vielzitierten "Goldenen Generation" der Belgier reicht, bleibt abzuwarten. Mit der "Équipe Tricolore" aus Frankreich wartet im Halbfinale in Turin ein starker Gegner, ehe in einem möglichen Finale Spanien folgen würde. Lukaku jedenfalls, so viel ist sicher, wird alles für den Gewinn des Pokals geben. Schließlich treibt ihn diese Sehnsucht an.