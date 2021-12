Was Leverkusen von Freiburg lernen kann

Vor dem Spiel in Freiburg schwärmt Gerardo Seoane von seinem Freiburger Kollegen Christian Streich und fordert von seiner Mannschaft mehr Abgezocktheit.

Als Gerardo Seoane im Juli seine ersten Tage als Trainer von Bayer 04 Leverkusen erlebte, hatte er im österreichischen Wattens ein prägendes Erlebnis, als er von Christian Streich vor dem Testspiel gegen den SC Freiburg im Kreis der Bundesliga-Trainer willkommen geheißen wurde.

Eine Begegnung, die den heute 43-Jährigen vor dem Gastspiel am Sonntag in Freiburg ins Schwärmen geraten lässt. Streich sei "ein fantastischer Trainer, der mehr als das Maximum aus dem SC Freiburg herausholt", lobte Seoane am Freitag seinen Kollegen, hob aber dann einen außersportlichen Aspekt noch mehr hervor: "Was besonders beeindruckend ist, ist die menschliche Komponente. Ich durfte ihn im Sommer-Trainingslager beim Testspiel kennenlernen. Er hat mich sehr gut empfangen. Ich hatte sofort ein sehr gutes Gespräch mit ihm. Ich glaube, dass diese Persönlichkeit für alle Vorbild sein kann."

Eine Einschätzung, mit der Seoane sicherlich nicht alleine dasteht. Denn sportlich liegt der SC Freiburg trotz relativ bescheidener Mittel als Tabellenfünfter nur zwei Punkte hinter der Werkself. Und menschlich beweist Streich, der den Blick immer wieder über den eigenen Tellerrand hinaus wandern lässt, ohnehin regelmäßig, dass er eine im besten Sinne des Wortes große Persönlichkeit darstellt.

Am Sonntag werden Streichs sportliche Kompetenzen Bayer und Seoane auf die Probe stellen. Wobei sich auch die Frage stellt, wie die Leverkusener gegen die eigene Naivität angehen, die ihnen zuletzt sowohl in Frankfurt (2:5) als auch gegen Hoffenheim (2:2) trotz einer 2:0-Führung insgesamt fünf Punkte kostete.

Hilft "das ein oder andere taktische Foul mehr"?

Torhüter Lukas Hradecky nannte sein Team deshalb "zu brav". Und unabhängig von der Wortwahl sieht Seoane wie der finnische Nationalspieler Bayers fehlende Cleverness als ein Problem an.

"Ich glaube, er wollte sagen, dass man eine 2:0-Führung auch über die Zeit spielen kann, indem man das eine oder andere taktische Foul mehr macht oder die Zeit mehr runterlaufen lässt, gewisse Mittel einsetzt, die nicht unbedingt immer gern gesehen sind, aber auch helfen", interpretierte der Trainer die Worte seines Kapitäns.

In diese Richtung müssen wir uns sicher ein bisschen weiterentwickeln. Gerardo Seoane

Dass sein Team in dieser Hinsicht Nachholbedarf hat, steht für den Schweizer außer Frage: "In diese Richtung müssen wir uns sicher ein bisschen weiterentwickeln", urteilt er.

Doch allzu viel Spielraum hat seine Mannschaft in Sachen Foulspiel nicht. Rangiert Bayer 04 doch in der Fair-Play-Tabelle der Bundesliga schon jetzt auf dem letzten Platz: 39 Gelbe Karten stellen Liga-Spitze dar.

Feingeist Diaby führt die Sünderkartei an

Die Möglichkeit, mit taktischen Fouls das Spiel zu unterbrechen, kann sich Bayer also nur leisten, wenn die teils unnötigen Verwarnungen deutlich zurückgeschraubt werden. Flügelstürmer Diaby beispielsweise sah neben einer Ampelkarte schon sieben Mal Gelb.

Der französische Nationalspieler führt die Einzelwertung in der Liga in Sachen persönlicher Strafen an. Zum Vergleich: Selbst der als Sechser öfter als Stoppschild geforderte Robert Andrich, der zudem über eine sehr körperbetonte Spielweise kommt, sah in dieser Saison bislang neben einer Roten Karte erst zweimal den gelben Karton.

Auf legaler Schiene stabil: Wo Freiburg Vorbild sein kann

Der von Seoane unterstützte Ansatz Hradeckys ist dennoch grundsätzlich berechtigt. Doch schon am Sonntag bekommt es die Werkself mit einer Mannschaft zu tun, die eine extrem stabile Defensive stellt, ohne den legalen Pfad allzu häufig zu verlassen. Auch hier kann Streichs Schaffen als Vorbild dienen.

Einerseits, weil Freiburg mit 15 Treffern elf weniger kassiert hat als Bayer 04 und damit statistisch die beste Defensivleistung aller Bundesligisten auf den Platz bringt. Andererseits, weil sich der SC in den 16 Partien der Hinrunde gerade einmal 15 Gelbe Karte und keinen einzigen Platzverweis eingehandelt hat. Ebenfalls Liga-Bestwert.

Am Sonntag kommt es so im Breisgau zu einem Duell der Gegensätze. Seoanes nächste Begegnung mit Christian Streich dürfte genauso interessant werden wie seine erste. Ob sie ihm genauso positiv in Erinnerung bleiben wird, hängt diesmal auch von der Abgezocktheit seiner Spieler ab.