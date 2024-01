Was Laporta über Xavis Abschied denkt - und welche Nachfolger gehandelt werden

Nach dem bitteren 3:5 gegen Villarreal hatte Barcelona-Coach Xavi seinen Rücktritt zum Saisonende verkündet. Präsident Joan Laporta bezog nun Stellung.

Inzwischen weiß man in Barcelona, was Xavi damit gemeint hatte. "Ich glaube, das ist der Anfang von etwas Wichtigem", sagte er vor der Partie gegen Villarreal über den Jugendstil der Katalanen. "Ob ich nun dabei bin oder nicht."

Seit Samstagabend ist klar: Lange ist der 44-Jährige nicht mehr dabei. "Ich möchte ankündigen, dass ich ab dem 30. Juni nicht mehr Trainer des FC Barcelona sein werde", sagte er nach der Niederlage gegen Villarreal unmissverständlich. Dies habe er "schon vor ein paar Tagen entschieden, weil ich denke, dass es an der Zeit ist. Der Verein braucht einen anderen Impuls."

Die Entscheidung habe er Präsident Laporta in einem "sehr menschlichen Gespräch" mitgeteilt. Auch der Barça-Boss äußerte sich nun via Vereinsmedium über den anstehenden Trainerwechsel. "Er ist eine Legende in Barcelona", adelte er Xavi. "Er ist ein ehrlicher Mensch und handelt mit Würde. Er liebt Barça. Ich akzeptiere es, weil ich weiß, dass sein Engagement und das seiner Mitarbeiter maximal sein wird." Aber: "Die Situation ist für niemanden angenehm."

Letzte Hoffnung Königsklasse

Schon gar nicht die sportliche. Nach den Niederlagen in Supercopa und Copa del Rey ist nach Reals Sieg in Las Palmas auch die Meisterschaft meilenweit entfernt, zehn Punkte fehlen Barcelona bereits auf den ewigen Rivalen. Dass die Katalanen die Champions League in der aktuellen Form gewinnen könnten, dafür fehlt vielen die Fantasie - es droht eine titellose Saison.

Laporta bleibt Optimist. "La Liga ist schwierig, aber natürlich noch nicht verloren", sagte der 61-Jährige. "Aber wir müssen alles daran setzen, die Champions League zu gewinnen. Wir gehen es Schritt für Schritt an." Am 21. Februar steht das Achtelfinal-Hinspiel in Neapel an, auch der italienische Meister hat so seine Probleme in der laufenden Spielzeit. Zumindest diese erste Hürde erscheint machbar für die Blaugrana.

Mit dem angekündigten Rücktritt ihres Trainers stehen die Spieler umso mehr im Fokus und in der Verantwortung, das ließ auch der Präsident durchklingen. "Die Erwartungen, die wir nach der Verstärkung des Kaders hatten, wurden nicht erfüllt, und wir müssen die Situation ändern", richtete sich seine Kritik auch an Lewandowski & Co. Bei Xavi sollen bei seiner Teamansprache am Sonntag übrigens Tränen geflossen sein, von seiner (Noch-)Mannschaft erhielt er stehende Ovationen.

Spanische Medien spekulieren über Nachfolger

Setzt die baldige Spaltung womöglich neue Energien frei? Oder bricht das wacklige Konstrukt endgültig zusammen? Im letzteren Fall benötigt Barcelona lieber heute als morgen einen Ersatz, Xavi würde dem wohl kaum im Wege stehen. So oder so, die Suche nach einem Nachfolger hat spätestens seit Samstag begonnen, erste Namen sind bereits aufgetaucht. Laut "Sport" ist der derzeitige PSG-Coach Luis Enrique (Vertrag bis 2025) ein Kandidat, der Ex-Spieler hatte als Trainer mit den Katalanen 2015 die Champions League gewonnen. Jürgen Klopp wird von der katalanischen Sportzeitschrift sogar als "Wunschkandidat" genannt, der scheidende Liverpool-Coach hat aber bereits eine einjährige Auszeit angekündigt.

Laut "AS" stehen zudem Real Sociedads Coach Imanol Alguacil sowie die beiden Ex-Spieler Rafael Marquez (Coach der Barça-Reserve) und Thiago Motta (FC Bologna) auf dem Zettel. An Marquez würde es schon mal nicht scheitern. "Eine solche Möglichkeit könnte man nicht ablehnen", sagte der Mexikaner.