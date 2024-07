Was kosten die Dauerkarten in der Handball-Bundesliga für die Saison 2024/25?

Handball muss bezahlbar sein, aber was kosten eigentlich die Dauerkarten in der "stärksten Liga der Welt"? Praktisch alle Klubs schlagen im Vergleich zur Vorsaison auf. Während ein Bundesligist schon die Marke von 900 Euro für das teuerste Saisonticket geknackt hat, kann man bei anderen für unter 150 Euro eine komplette Spielzeit verfolgen, Kinder und Jugendliche teilweise noch für unter 100 Euro eine Saison.

Bei den Füchsen Berlin bieten eine der günstigsten Dauerkarten an. saschaklahn.com/Nick Jürgensen

SC Magdeburg

Der SC Magdeburg räumt Bestandskunden eine Ermäßigung ein. Diese beträgt in den günstigsten Kategorien mit 20 Euro praktisch 10 %, in den teuersten Kategorien sind die Tickets mit 30 Euro Preisersparnis nur rund 5 % günstiger. Die Spanne der Tickets für die Neukunden reicht von 169 Euro bei den Stehplätzen bis hin zu 689 Euro bei den Premium-Tickets.

Kategorie Bestandskunden Neukunden Kategorie I Premium 659 Euro 689 Euro Kategorie I 639 Euro 669 Euro Kategorie II 569 Euro 599 Euro Kategorie III 499 Euro 529 Euro Kategorie III ermäßigt 399 Euro 429 Euro Kategorie IV 399 Euro 419 Euro Kategorie IV ermäßigt 279 Euro 299 Euro Kategorie V 359 Euro 379 Euro Kategorie V ermäßigt 239 Euro 259 Euro Kategorie VI Fanblock F 289 Euro 309 Euro Fanblock F ermäßigt 259 Euro 279 Euro Kategorie VII 219 Euro 239 Euro Kategorie VII ermäßigt 159 Euro 179 Euro Kategorie VIII 179 Euro 199 Euro Kategorie VIII ermäßigt 149 Euro 169 Euro

Füchse Berlin

Die Füchse Berlin geben für die Heimspiele im Fuxxbau Dauerkarten für vier Kategorien aus. Mit CTS Eventim als Ticketingpartner kann man künftig auf eine Plastikdauerkarte verzichten und sich die Dauerkarte bequem als PDF auf dem Handy speichern oder in die Wallet laden. "Zudem können Sie über Ihr Eventim-Kundenkonto Tickets für Einzelspiele aus Ihrer Dauerkarte digital an Freunde oder Familie weiterleiten, falls Sie selbst verhindert sein sollten", streicht man beim Hauptstadtclub heraus.

Kategorie Preis PK 1 440 Euro PK 2 275 Euro PK 3 175 Euro PK Stehplatz 125 Euro

SG Flensburg-Handewitt

"Anstelle der Plastik-Chipkarten wird es ab nächster Saison ausschließlich digitale Dauerkarten / Parkausweise / VIP-Zugänge geben", streicht man bei der SG Flensburg-Handewitt heraus. Die Fördestädter haben auf ihrer Stehtribüne besonders für Kinder und Jugendliche (6-16 Jahre) günstige Tickets. Für die teuersten Tickets werden über 700 Euro fällig.

Kategorie Preis PK 1a (C+K) 710 Euro PK 1 640 Euro PK 2 425 Euro PK 3 340 Euro PK Stehplatz 142 Euro PK Stehplatz erm. 132 Euro PK Stehplatz Jug. 85 Euro

THW Kiel

Besitzer einer Dauerkarte haben ein Vorkaufsrecht für die gleichen Plätze für die Dauerkarte der folgenden Saison. Von diesem Vorkaufsrecht machen in der Regel alle Dauerkartenbesitzer Gebrauch, d.h. es gibt normalerweise vor Saisonbeginn kaum Dauerkarten im freien Verkauf.

"Wir haben den Dauerkartenpreis - je nach Kategorie - zwischen 4,76 und 8,33 Prozent erhöhen müssen. Wir haben die Stehplätze aus der Erhöhung der Dauerkarten-Preise ausgenommen, um weiterhin jungen Menschen ohne eigenes Einkommen oder Menschen mit geringem Einkommen die Chance zu geben, das Heimspiel-Erlebnis THW Kiel zu genießen. Der Stehplatz kostet weiterhin 180 Euro, der günstigste Sitzplatz ist für 210 Euro zu bekommen, die teuerste Dauerkarte kostet jetzt 910 Euro", teilten die Zebras auf Anfrage von handball-world mit.

Kategorie Preis PK 1 910 Euro PK 2 810 Euro PK 15 650 Euro PK 3 595 Euro PK 4 515 Euro PK 5 505 Euro PK 6 390 Euro PK 7/12 330 Euro PK 8/13 290 Euro PK 9/14 210 Euro PK Stehplatz 180 Euro

MT Melsungen

Bei der MT Melsungen kann man mit dem Kauf einer Dauerkarte teilweise eine Preisersparnis von fast 30 Prozent gegenüber den Einzeltickets sparen. Ermäßigungen gibt es bei Schwerbehinderten mit einem Grad ab 50%. Wenn man ein Dauerkarten-Abo abschließt, kann man je nach Kategorie noch einmal 10-15 Euro sparen.

Kategorie Preis PK 1 455 Euro PK 1 erm. 430 Euro PK 2 360 Euro PK 2 erm. 335 Euro PK 3 260 Euro PK 3 erm. 235 Euro PK 4 205 Euro PK 4 erm. 187 Euro Rollstuhlplatz 205 Euro

VfL Gummersbach

Die Dauerkarte beim VfL Gummersbach gibt es als Abo. "Auf Wunsch vieler Fans verlängert sich die neue VfL-Dauerkarte 2024/25 automatisch jeweils um eine weitere Saison, wenn Sie nicht bis zum 31. März der jeweils laufenden Saison schriftlich mittels E-Mail, Schreiben oder Fax von einer der Parteien gekündigt wird", heißt es bei den Oberbergern. Anders als viele andere Bundesligisten wird der Stehplatz als Kategorie 1 geführt, die Premiumsitze (mit Lehne) sind die Kategorie 5. Ermäßigungen gibt es für Rentner ab 65 Jahre, Schwerbehinderte ab einem Grad von 50 % sowie Schüler, Studenten, FSJ und Auszubildende sowie für Kinder (bis 14 Jahre). Zusätzlich zum Ticketpreis kommt noch eine Bearbeitungsgebühr von 6,99 Euro hinzu.

Kategorie Preis PK 1 (Stehplatz) 220 Euro PK 1 erm. 190 Euro PK 1 Kinder 135 Euro PK 2 305 Euro PK 2 erm. 275 Euro PK 2 Kinder 232 Euro PK 3 410 Euro PK 4 525 Euro PK 5 Premium / mit Lehne 640 Euro

TSV Hannover-Burgdorf

Die Recken der TSV Hannover-Burgdorf bewerben die Dauerkarte mit einem Preisvorteil von "bis zu 40 % Ersparnis gegenüber dem Tageskartenkauf". Ermäßigte Karten gelten für Rentner, Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler, Studenten, Auszubildende, Arbeitssuchende, Inhaber des "HannoverAktivPass", Schwerbehinderte ab GdB 50, und Bundesfreiwilligendienstler. Kinder unter 6 Jahren erhalten freien Eintritt ohne Anspruch auf einen Sitzplatz. Es gibt auch Rollstuhlfahrer-Karten und Familienkarten in den Kurven, die man über die Recken-Geschäftsstelle beziehen kann.

Kategorie Preis PK 1 419 Euro PK 1 erm. 359 Euro PK 2 339 Euro PK 2 erm. 279 Euro PK 3 249 Euro PK 3 erm. 199 Euro PK 4 169 Euro PK 4 erm. 129 Euro

SC DHfK Leipzig

Der SC DHfK Leipzig bietet die Dauerkarte in drei Kategorien an. Eine Sonderstellung gibt es für Auszubildende und Studenten, die bei den Stehplätzen zum "Kinderpreis" die Dauerkarte erwerben können. Als Fanmitglied, wo über einen Jahresbeitrag aber zusätzliche Kosten entstehen, kann man bei den Dauerkarten 30 Euro sparen.

Kategorie Preis PK 1 450 Euro PK 1 erm. 375 Euro PK 1 Kind 225 Euro PK 1 Azubi 375 Euro PK 2 375 Euro PK 2 erm. 300 Euro PK 2 Kind 150 Euro PK 2 Azubi 300 Euro PK 3 (Stehplatz) 300 Euro PK 3 erm. 225 Euro PK 3 Kind 150 Euro PK 3 Azubi 150 Euro

HSV Hamburg

Der HSV Hamburg muss bei den Dauerkarten seinen beiden Spielstätten Rechnung tragen. So kann man auch unterschiedliche Preiskategorien für die Barclay Arena (BA) und die Sporthalle Hamburg (SH) wählen. "Stelle dir die Preiskategorien (PK) deiner Dauerkarte in den beiden Spielstätten selbst zusammen. Du kannst immer die nächstliegende PK auswählen. Das Überspringen einer PK ist nicht möglich. Daraus ergibt sich der finale Preis deiner Dauerkarte", betonen die Hanseaten, die 16% Ersparnis im Vergleich zum Einzelkartenkauf versprechen.

Kategorie (BA/SH) Preis PK 1/1 631,50 Euro PK 1/1 erm. 631,50 Euro PK 1/1 Kind 631,50 Euro PK 1/2 538,50 Euro PK 1/2 erm. 495 Euro PK 1/2 Kind 347,50 Euro PK 2/1 605 Euro PK 2/1 erm. 589,50 Euro PK 2/1 Kind 542,50 Euro PK 2/2 512 Euro PK 2/2 erm. 300 Euro PK 2/2 Kind 258,50 Euro PK 2/3 375 Euro PK 2/3 erm. 387,50 Euro PK 2/3 Kind 215 Euro PK 3/2 486,50 Euro PK 3/2 erm. 433 Euro PK 3/2 Kind 245 Euro PK 3/3 410 Euro PK 3/3 erm. 367,50 Euro PK 3/3 Kind 201,50 Euro PK Rollstuhl 367,50 Euro

TBV Lemgo Lippe

Beim TBV Lemgo Lippe führt die Dauerkarte zu einem ermäßigten Eintritt beim Drittligateam vom Team HandbALL Lippe II. Im Abo wird die Karte noch einmal 5-10 Euro günstiger.

Kategorie Preis PK 1 429 Euro PK 1 erm. 289 Euro PK 1 Jug. 239 Euro PK 2 419 Euro PK 2 erm. 279 Euro PK 2 Jug. 224 Euro PK 3 364 Euro PK 3 erm. 264 Euro PK 3 Jug. 209 Euro PK 4 344 Euro PK 4 erm. 259 Euro PK 4 Jug. 204 Euro PK 5 (sichtbeh.) 229 Euro PK 5 erm. 189 Euro PK 5 Jug. 119 Euro PK 6 (sichtbeh.) 224 Euro PK 6 erm. 179 Euro PK 6 Jug. 109 Euro PK 7 (Stehplatz) 224 Euro PK 7 erm. 179 Euro PK 7 Jug. 109 Euro PK 8 (Rollstuhl) 199 Euro PK 8 erm. 169 Euro PK 8 Jug. 99 Euro

TVB Stuttgart

Der TVB Stuttgart bietet Dauerkarten in fünf Kategorien an. Die Ermäßigtenkategorie zählt dabei für Schüler:innen ab 14 Jahren, Studierende, Rentner:innen und Schwerbehinderte (Nachweis erforderlich); Kinder von 7 bis 13 Jahren müssen ein Ticket in der Kindkategorie kaufen, während Kinder bis 6 Jahre frei ohne Sitzplatzanspruch beim Spiel zugucken können. Der Verein verspricht mit dem Kauf einer Dauerkarte ein "Ersparnis von rund 25% bzw. mindestens 4 Spielen gegenüber Einzelticketkäufen".

Kategorie Preis Kategorie I 475 Euro Kategorie I ermäßigt 445 Euro Kategorie I Kind 345 Euro Kategorie II 425 Euro Kategorie II ermäßigt 400 Euro Kategorie II Kind 280 Euro Kategorie III 360 Euro Kategorie III ermäßigt 325 Euro Kategorie III Kind 215 Euro Kategorie IV 320 Euro Kategorie IV ermäßigt 285 Euro Kategorie IV Kind 190 Euro Kategorie Stehblock 160 Euro Kategorie Stehblock ermäßigt 130 Euro Kategorie Stehblock Kind 100 Euro

Rhein-Neckar Löwen

Bei den Rhein-Neckar Löwen wird Bestandskunden eine Ermäßigung eingeräumt. Diese beträgt in der günstigsten Kategorie 24 Euro, in der teuersten Kategorie 90 Euro. Die Preisspanne für Tickets für Neukunden rangiert zwischen 168 Euro und 630 Euro. Jugendliche (13 bis 17 Jahre) und Ermäßigte (Auszubildende, Rentner, Schüler:innen und Student:innen sowie Schwerbehinderte ab 50%) erhalten auf Dauerkarten in den Stehplatz- sowie Sitzplatzbereichen gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises den ermäßigten Preis.

Kinder von 5 bis 12 Jahren erhalten Ermäßigung auf Dauerkarten in den Stehplatz- sowie Sitzplatzbereichen (ausgenommen PK1, hier gelten die Preise für Ermäßigte) gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises. Kinder bis 4 Jahre haben freien Eintritt, aber keinen Sitzplatzanspruch.

Kategorie Bestandskunden Neukunden PK1 540 Euro 630 Euro PK1 ermäßigt 468 Euro 546 Euro PK1 Kind 468 Euro 546 Euro PK2 396 Euro 462 Euro PK2 ermäßigt 336 Euro 392 Euro PK2 Kind 168 Euro 196 Euro PK3 300 Euro 350 Euro PK3 ermäßigt 252 Euro 294 Euro PK3 Kind 132 Euro 154 Euro PK4 192 Euro 224 Euro PK4 ermäßigt 168 Euro 196 Euro PK4 Kind 96 Euro 112 Euro Stehplätze 144 Euro 168 Euro Stehplätze ermäßigt 120 Euro 140 Euro Stehplätze Kind 72 Euro 84 Euro Rollstuhlfahrer 192 Euro 224 Euro

HSG Wetzlar

Die HSG Wetzlar hat zur Saison 2024/25 erstmalig seit 2017 eine Preiserhöhung vorgenommen. Dennoch bleibt die Dauerkarte "bis zu 35 Prozent günstiger als der Erwerb von 17 Einzeltickets in der gleichen Kategorie" und man erhält ein Vorkaufsrecht für mögliche Sonderspiele der HSG Wetzlar in der Buderus Arena. Ermäßigungen auf Dauerkarten werden Kindern und Jugendlichen von 8 bis 17 Jahren, Student:innen und Auszubildenen gewährt.

In die Preiskalkulation der Dauerkarten mit einberechnet ist zudem ein neuer Topspiel-Zuschlag von fünf Euro, den die HSG Wetzlar ab kommender Saison erstmals bei den Heimspielen gegen den SC Magdeburg, den THW Kiel, die Rhein-Neckar Löwen, die SG Flensburg-Handewitt, die Füchse Berlin und die MT Melsungen erhebt.

Kategorie Preis Kategorie I 475 Euro Kategorie II 415 Euro Kategorie III 335 Euro Kategorie III ermäßigt 199 Euro Kategorie Stehplatz 199 Euro Kategorie Stehplatz ermäßigt 96 Euro

Angebot für Fanclub-Mitglieder und Mitglieder der Stammvereine TSV Dutenhofen und TV Münchholzhausen

Kategorie Preis Stehplatz 155 Euro Stehplatz ermäßigt 70 Euro

ThSV Eisenach

Beim ThSV Eisenach hatten alle aktuellen Dauerkarteninhaber:innen bis zum 30.06. ein Vorrecht auf ihren derzeitigen Platz. In den fünf Ticketkategorien werden sowohl Tickets zum Normalpreis als auch Tickets zu einem ermäßigten Preis angeboten. Kinder bis 6 Jahre erhalten freien Eintritt, jedoch kein Ticket und keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz. Rollstuhlfahrer:innen zahlen den ermäßigten Preis und dürfen von einer Begleitperson zu freiem Eintritt begleitet werden. Gruppen ab 10 Personen erhalten Ermäßigungen auf Anfrage und Voranmeldung.

Die Tickets für Kinder, Rollstuhlfahrer:innen und Gruppen können nur über die ThSV-Geschäftsstelle oder an der Tageskasse zum Heimspiel erworben werden.

Kategorie Preis Block A+F 416 Euro Block A+F ermäßigt 336 Euro Block B+E 512 Euro Block B+E ermäßigt 432 Euro Block C+D 640 Euro Block C+D ermäßigt 560 Euro Block TL+TR 448 Euro Block TL+TR ermäßigt 368 Euro Stehplatz 240 Euro Stehplatz ermäßigt 160 Euro

Frisch Auf Göppingen

Die Dauerkarte des Frisch Auf Göppingen wird in sechs Kategorien angeboten und ermöglicht "pro Dauerkarte zwei Stehplatzfreitickets für Freunde und/oder Bekannte". Eine Dauerkarte zum ermäßigten Preis erhalten Schüler:innen bis einschließlich 17 Jahre, Student:innen, Azubis, Schwerbehinderte, FSJ-ler und Rentner:innen. Den Jugend-Preis dürfen Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre nutzen; Kinder bis 6 Jahren sind frei, haben allerdings kein Anrecht auf einen eigenen Sitzplatz.

Kategorie Preis Kategorie 1 445 Euro Kategorie 1 ermäßigt 400 Euro Kategorie 1 Jugend 310 Euro Kategorie 2 435 Euro Kategorie 2 ermäßigt 390 Euro Kategorie 2 Jugend 300 Euro Kategorie 3 335 Euro Kategorie 3 ermäßigt 290 Euro Kategorie 3 Jugend 200 Euro Kategorie 4 300 Euro Kategorie 4 ermäßigt 270 Euro Kategorie 4 Jugend 190 Euro Kategorie 5 270 Euro Kategorie 5 ermäßigt 235 Euro Kategorie 5 Jugend 170 Euro Stehplatz 185 Euro Stehplatz ermäßigt 135 Euro Stehplatz Jugend 100 Euro

HC Erlangen

Der HC Erlangen hatte beim Dauerkarten-Kauf bis zum 30. Juni Rabatte für sowohl Bestandskunden als Neukunden angeboten; ab dem 01. Juli müssen alle die gleichen Preise zahlen. Für alle Dauerkarten-Inhaber:innen entfallen bei Top-Spielen der Handball-Bundesliga jegliche Aufpreise.

Die preislichen Ermäßigungen gelten für Schüler:innen, Student:innen, Auszubildende, Zivil- und Wehrdienstleistende, Rentner und Schwerbeschädigte. Kinder bis einschließlich 8 Jahren haben freien Eintritt, jedoch ohne Sitzplatzanspruch.

Preise bis 30.06.

Kategorie Bestandskunden Neukunden Kategorie 1 510 Euro 530 Euro Kategorie 1 ermäßigt 490 Euro 510 Euro Kategorie 2 420 Euro 400 Euro Kategorie 2 ermäßigt 400 Euro 420 Euro Kategorie 3 390 Euro 410 Euro Kategorie 3 ermäßigt 370 Euro 390 Euro Kategorie 3 Jugend 320 Euro 340 Euro Kategorie 4 295 Euro 315 Euro Kategorie 4 ermäßigt 270 Euro 290 Euro Kategorie 4 Jugend 220 Euro 240 Euro Kategorie 5 265 Euro 275 Euro Kategorie 5 ermäßigt 240 Euro 250 Euro Kategorie 5 Jugend 185 Euro 195 Euro Stehplatz 170 Euro 180 Euro Stehplatz ermäßigt 155 Euro 165 Euro Stehplatz Jugend 105 Euro 115 Euro

Preise ab 01.07.

Kategorie Preis Kategorie 1 540 Euro Kategorie 1 ermäßigt 520 Euro Kategorie 2 450 Euro Kategorie 2 ermäßigt 430 Euro Kategorie 3 420 Euro Kategorie 3 ermäßigt 400 Euro Kategorie 3 Jugend 350 Euro Kategorie 4 325 Euro Kategorie 4 ermäßigt 300 Euro Kategorie 4 Jugend 250 Euro Kategorie 5 280 Euro Kategorie 5 ermäßigt 255 Euro Kategorie 5 Jugend 200 Euro Stehplatz 185 Euro Stehplatz ermäßigt 170 Euro Stehplatz Jugend 120 Euro

1. VfL Potsdam

In der kommenden Saison wird der 1. VfL Potsdam nach einem gelungenen Aufstieg in der 1. Handball-Bundesliga spielen; die Dauerkarten des Vereins können in vier Kategorien als E-Tickets erworben werden. Die reduzierten Kinder-Preise gelten für Kinder im Alter von fünf bis einschließlich zwölf Jahren.

Kategorie Preis Kategorie 1 450 Euro Kategorie 2 420 Euro Kategorie 2 Kinder 225 Euro Kategorie 3 375 Euro Kategorie 3 Kinder 175 Euro Stehplatz 170 Euro Stehplatz Kinder 110 Euro

SG BBM Bietigheim

Die SG BBM Bietigheim verspricht, dass mit dem Kauf einer Dauerkarte "30% (bis 15.07.) beziehungsweise 25% (ab 16.07.) gegenüber Einzelticketkäufen" gespart wird. Zusätzlich entfällt für alle Inhaber:innen der Abendkasse- und Topspielzuschlag. Eine ermäßigte Dauerkarte können Schüler:innen, Studierende und Schwerbehinderte erwerben. Den Kinder/Jugendliche-Preis dürfen Kinder zwischen 7 und 13 Jahren nutzen; Kinder unter 7 Jahren haben in Begleitung der Eltern freien Eintritt, jedoch ohne Sitzplatzanspruch.

