Was Köster für Gislason mittlerweile "besonders wertvoll" macht

Zu einem immer wichtigeren Spieler fürs DHB-Team schwingt sich bei der Heim-EM der 23-jährige Julian Köster auf. Bundestrainer Alfred Gislason erklärt, was den Kapitän des VfL Gummersbach so wertvoll macht.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

So aufgeregt, so emotional, so losgelöst, so orientierungslos erlebt man Julian Köster selten. Nach seiner Energieleistung, mit der Deutschlands Rückraumspieler den 26:24-Erfolg über Island festzurrte, sprintete der Zwei-Meter-Hüne Richtung eigenem Tor und lief einfach durch. Die folgenden Sekunden waren Ekstase. Alle wollten die Matchwinner herzen - auf der einen Seite Andreas Wolff, auf der anderen Köster. Bis sich die beiden gegenseitig auch noch in die Arme fielen.

Köster brannte auf seinen ersten Auftritt in Köln. Nur rund zehn Minuten entfernt von der Lanxess Arena wohnt der 23-Jährige, war aber noch nicht in den Genuss eines ganz großen Spiels vor den knapp 20.000 Zuschauern gekommen. Und nun entschied er sogar das Spiel. Dort, wo er einst als E-Jugendlicher an der Hand der Stars des VfL Gummersbach eingelaufen war.

Der kometenhafte Aufstieg Kösters hat noch kein Ende gefunden. Mit nur 23 Jahren ist er bereits Kapitän von Traditionsklub Gummersbach, wurde in der Vergangenheit häufiger mit dem THW Kiel sowie anderen Großklubs in Verbindung gebracht. Köster aber bekannte sich im August zum VfL und verlängerte seinen Vertrag - ohne Ausstiegsklausel - vorzeitig bis Sommer 2026.

Köster ist einer, der Verantwortung nicht scheut, der den Finger auch mal öffentlich in die Wunde legt, und der bei der EM auch eine immer wichtigere Rolle im Angriff einnimmt. Einzig die überschwängliche Reaktion auf seinen Siegtreffer überraschte offenbar so manchen. Auf Nachfrage erklärte Bundestrainer Alfred Gislason: "Wenn man das Spiel zumacht, er spielt zu Hause in Köln, er hat das entscheidende Tor gemacht, dann würde ich mir sehr große Sorgen machen, wenn er zurückgetrabt wäre, ohne eine Miene zu verziehen."

"Ich glaube, man hat mir meine Freude angesehen"

Der Isländer sieht in Köster einen seiner wichtigsten Profis. Gislason lobt ihn als "phänomenalen Abwehrspieler" und generell "sehr kompletten Spieler". Es gäbe "nichts im Handball, was er nicht gut macht. Das macht ihn so besonders wertvoll für uns." Speziell mit der Schlussviertelstunde von Köster gegen Island war Gislason vorne wie hinten extrem zufrieden.

Und Köster selbst? "Ich glaube, man hat mir meine Freude angesehen", erklärte er in der Mixed Zone der Lanxess Arena mit einem Grinsen. Dann schaltete der kongeniale Partner von Kapitän Johannes Golla im deutschen Innenblock wieder in seiner neben dem Feld gewohnt professionellen, seriösen Modus. Ein Sieg schmecke "immer gleich gut" - auch an einem Tag wie diesem. Eine Aussage, die man ihm nicht zwingend abkaufen muss.

Köster sprach von einer "tollen Erfahrung" und dass er seine Premiere in der ihm so nahegelegenen Lanxess Arena "so schnell nicht vergessen wird". Mindestens drei weitere folgen im "Handball-Mekka" noch, für den Geschmack von Köster dürften es auch fünf sein.