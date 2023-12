"Was können wir uns abschauen?": Würzburg lernt von Haching und marschiert

Der FC Würzburger Kickers marschiert durch die Regionalliga Bayern. Dabei haben die Unterfranken nach der verpassten Meisterschaft in der vergangenen Saison auch von Aufsteiger Unterhaching gelernt.

Mehr zur Regionalliga Bayern Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Vor einem Jahr stand es Spitz auf Knopf. Wenige Stunden vor der Bescherung drang damals an Weihnachten 2022 die Nachricht durch, dass die Würzburger Kickers gerettet waren. Hätte mit dem aus dem baden-württembergischen Bad Mergentheim stammenden Unternehmer Dominik Möhler nicht ein Förderer die 49 Prozent der Anteile von Ex-Investor Flyeralarm übernommen und einen gemeinsamen Rettungsplan aufgelegt, die Profifußball AG der Würzburger Kickers wäre finanziell am Ende gewesen. Mit unabsehbaren Folgen für den Ex-Zweitligisten. Dass die Kickers zwölf Monate später eine neue Chance haben, die Rückkehr auf die bundesweite Fußballbühne zu schaffen, ist bemerkenswert genug - nach dem Absturz von Liga zwei in Liga vier, den zwischenzeitlichen finanziellen Turbulenzen und dem verpassten sofortigen Wiederaufstieg in der vergangenen Saison.

Doch bei allen Umwälzungen im Umfeld ist, was das Sportliche angeht, eine bemerkenswerte Ruhe eingekehrt. Während im administrativen Bereich kaum ein Stein auf dem anderen blieb, die Ausgaben gesenkt wurden, konnte Trainer Marco Wildersinn weiter am 2022 intern ausgegebenen Zwei-Jahres-Plan werkeln. Der Kern der Mannschaft blieb im Sommer nach Platz zwei zusammen. Nun thronen die Kickers als ungeschlagener Tabellenführer an der Spitze. Verfolger DJK Vilzing hat bereits den Verzicht auf einen Drittliga-Antrag erklärt. Die Aufstiegsspiele gegen den Nord-Meister haben die Würzburger fest im Blick.

Spielweise angepasst

"Vor dieser Saison musste ich mir überlegen: Was braucht es, um noch erfolgreicher zu sein? Was können wir uns zum Beispiel auch von Aufsteiger Unterhaching abschauen? Es geht jetzt nicht mehr um eine Entwicklung, nicht um gute Stimmung, sondern einzig und alleine darum, erfolgreich zu sein. Es gibt keine Ausreden", sagt Trainer Marco Wildersinn. Der Auftrag an ihn ist klar definiert: Aufsteigen! Dafür passte der Coach die Spielweise an. Die Kickers, die in der Vorsaison mit 103 geschossenen Toren brilliert hatten, agieren nun deutlich pragmatischer.

Die Zwischenbilanz nach 21 Spieltagen ist beeindruckend. Vor allem die Konstanz mit der die Würzburger bislang ihre Leistungen abrufen. Auch eine Regionalliga-Spielzeit ohne Niederlage scheint nicht unrealistisch zu sein. Entscheidend für den Erfolg werden aber die letzten Wochen der Saison sein. Bis dahin sieht Wildersinn, dessen Gespräche mit dem Klub über eine Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus weiterhin laufen, noch Steigerungspotenzial bei seinem Team. Neuzugänge wie Pascal Moll, Tim Kraus oder Luke Hemmerich, die zum Teil erst spät zum Team stießen, sollen eine noch gewichtigere Rolle im Team spielen: "Wir können noch besser werden", so Wildersinn.