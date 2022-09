Was Kölns neue Top-Stürmerin Cerci auszeichnet

Aktuell erholt sich Selina Cerci von einem Kreuzbandriss. An ihrer Rückkehr arbeitet sie diszipliniert. In Zukunft werden der neuen Angreiferin des 1. FC Köln Großtaten zugetraut. Auch im Nationalteam.

Früher in Potsdam, jetzt in Köln: Selina Cerci will in der Rückrunde wieder angreifen. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Es ist derzeit die immer gleiche Prozedur. Selina Cerci steht auf, fährt zur Reha, verbringt dort drei, vier Stunden, schaut dann - wenn denn die Zeit vorhanden ist - bei ihren neuen Kolleginnen vom 1. FC Köln vorbei und erholt sich anschließend von den Strapazen. "Klar ist das ermüdend", sagt die 22-jährige Stürmerin, die sich Anfang März im Spiel gegen die SGS Essen einen Kreuzbandriss zuzog. "Ich bin jetzt fast sechs Monate in der Reha, hatte fast keinen einzigen Tag frei, weil ich es mir nicht leisten wollte. Nicht jeder Tag läuft perfekt, nicht immer bin ich vom Kopf her komplett da. Aber ich versuche, mich durch diese Zeit zu schlagen." Um schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen.

Wann das der Fall sein könnte? "Ich habe mir in erster Linie den Rückrundenstart (Mitte Februar, Anm. d. Red.) als Zielmarke gesetzt", erklärt Cerci im Gespräch mit dem kicker. "Aber ich schaue von Woche zu Woche." Genauer könne sie es zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostizieren - eine Kreuzbandverletzung sei nun mal "nicht gerade einfach". Was freilich dezent untertrieben ist, sie ist eher höchst kompliziert und beraubte Cerci gleich zweierlei Träume: Einerseits verpasste sie den Gewinn der kicker-Kanone für die erfolgreichste Angreiferin der Bundesliga-Spielzeit 2021/2022 - bis zu ihrem Ausfall waren es 13 Treffer in 15 Partien. Andererseits, und das wog final deutlich schwerer, fand die viel beachtete EM in England ohne sie statt.

Im DFB-Team auf dem Flügel? Chahed hält das für einen Fehler

"Ich habe eine überragende Saison bei Turbine Potsdam gespielt. Klar, die Konkurrenzsituation ist groß im Nationalteam", sagt Cerci. "Trotzdem habe ich mich natürlich gefragt, ob ich es nicht zur EM hätte schaffen können." Wenige Wochen vor dem verletzungsbedingten Aus durfte sie schließlich erstmals für Deutschlands A-Elf auflaufen, wurde beim EM-Vorbereitungsturnier Arnold Clark Cup gegen Spanien (1:1) und England (1:3) eingewechselt. Jeweils in der Schlussphase kam Cerci auf den Rasen und sollte die rechte Seite bespielen. Somit nicht das Sturmzentrum, wo Sofian Chahed, ihr Trainer in Potsdam, die mit Abstand größten Kompetenzspitzen der Angreiferin sieht.

"Für mich ist sie eine klare Nummer 9, eine Verwerterin", sagt Chahed dem kicker. "Sie hat das Gespür, eine sehr gute Schnelligkeit und den Abschluss." Das belegen auch die Zahlen: Zwölf der 13 Liga-Tore erzielte die 1,71 Meter große Cerci zuletzt innerhalb des Strafraums; insgesamt sechsmal traf sie dabei mit dem rechten Fuß, in fünf Fällen mit dem linken und zweifach per Kopf. Insofern, sagt Chahed, sei Cerci "in den ersten Spielen für Deutschland aus meiner Sicht nicht richtig eingesetzt worden" - sie gehöre ganz vorne rein. Das Problem, das sowohl der Ex-Profi und aktuell vereinslose Coach als auch Cerci selbst sieht, ist indes die üppige Angreiferinnen-Auswahl der Bundestrainerin.

Im Sturm darf Martin Voss-Tecklenburg zwischen mehreren Top-Kräften wählen: Da ist die wuchtige und erfahrene Alexandra Popp (31, Wolfsburg), die bei der EM groß auftrumpfte; da ist die clevere Lea Schüller (24, FC Bayern), die mit 16 Toren beste Bundesliga-Schützin wurde; da ist die temporeiche Tabea Waßmuth (26, Wolfsburg, 13 Liga-Tore), die es außen und zentral kann; und da ist die gleichfalls treffsichere Laura Freigang (24, Frankfurt, 12 Liga-Tore). Dementsprechend sagt Cerci: "Ich weiß, dass viele Stürmerinnen sehr, sehr gut und schon lange dabei sind. Du musst Leistung zeigen - wenn die anderen das auch tun, ist es schwierig." Und verlangt eventuell Flexibilität.

Rechts offensiv, erklärt Cerci also, könne sie es sich ebenfalls vorstellen. Zumindest wohl auf Zeit. Ihre liebste Position bleibt das Zentrum - da sieht sie ihre persönliche Zukunft. Chahed, der Cerci als "Rohdiamant" bezeichnet, ist überzeugt: "Sie kann im Nationalteam mit den Jahren auf jeden Fall eine feste Größe in der Sturmmitte werden." Zumal ihre Entwicklung längst nicht beendet scheint: Chahed macht in der Antizipation und in der Pass- sowie Flankentechnik weiteres Potenzial aus. Voraussetzung dafür sei, dass die ehrgeizige Cerci fit werde und fit bleibe. Es ist doch die Basis, für die sie gerade tagtäglich schuftet - immerhin mit dem Wissen, einen Arbeitgeber mit viel Vertrauen zu besitzen.

Der 1. FC Köln, der mit der ablösefreien Verpflichtung bis Sommer 2024 einen Coup landete und ein starkes Zeichen an die Liga-Konkurrenz sandte, "sei der richtige Klub zur richtigen Zeit", sagt Cerci, die zuvor im Seniorinnen-Bereich für Bayern München II und Werder Bremen auflief, ehe es 2020 nach Potsdam ging. Sie bekräftigt: "Jede Person im Verein glaubt an mich." Zum Beispiel die Sportliche Leiterin der Kölner Frauenabteilung Nicole Bender, die nach dem geglückten Transfer frohlockte: "Dass sie sich trotz Angeboten von nationalen und internationalen Top-Teams für den FC entschieden hat, ist ein großartiges Zeichen für den Frauenfußball-Standort Köln."

Köln-Coach Glass behielt Cerci immer im Blick

Trainer Sascha Glass ist ebenso angetan und berichtet: „Sie ist als 15-jähriges Mädchen bei mir in Wolfsburg im Training gewesen. Ich habe danach ihren Weg bei Bayern, Bremen und Potsdam weiterhin verfolgt - und sie hat sich immer weiterentwickelt." Cerci sei "torgefährlich, variabel, sie sucht den Abschluss mit links, rechts und dem Kopf, hat ein sehr gutes Tempo und bringt viel Dynamik ins Spiel. Letzte Saison hat sie ihre Qualitäten eindrucksvoll bewiesen." In der Reha, so Glass, sei seine neue Stürmerin aktuell "auf einem sehr guten Weg. Wir geben ihr alle Zeit der Welt, gesund zu werden. Sie macht bereits Krafteinheiten mit der Mannschaft und man merkt, dass sie sich richtig darauf freut, wieder voll dabei zu sein, auch wenn das noch eine Zeit lang dauert."

In den nächsten Monaten, sagt Cerci, wolle sie sich nach und nach "Spaß und Vertrauen zurückholen". Beides sei elementar für ihr Spiel und erkläre die hervorstechenden Leistungen während ihres zweiten Jahres in Potsdam. "Das Gesamtpaket hat gestimmt. Ich hatte das Selbstvertrauen, bin mutig in die Spiele gegangen. Ich hatte großen Spaß, ohne den ich keine Leistung bringen kann." Außerdem, ergänzt die Offensivspielerin, habe sie "mehr Erfahrung besessen: Wie setzte ich meinen Körper ein? Wie spiele ich welchen Ball in welcher Situation? Das sind alles Fragen, auf die ich bessere Antworten geben konnte."

Baldmöglichst möchte sie daran anknüpfen. In ein paar Monaten, wenn die immer gleiche Reha-Prozedur ein Ende hat.