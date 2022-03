Was Kimmich bei Lewandowski erkennt - und womit er nicht rechnet

Kaum stand das 4:0 des FC Bayern über Union Berlin in den Büchern, ging es schon wieder ums Dauerthema der vergangenen Tage: Robert Lewandowski und seinem Vertrag. Wie geht es mit dem Torgaranten der Münchner weiter?

Bereits vor dem 4:0 gegen Union am Samstagabend war es um Vertragsverlängerungen gegangen. Hasan Salihamidzic hatte sich dabei zurückhaltend über mögliche Gespräche mit Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer (jeweils Vertrag bis 2023) geäußert.

"Wir müssen schauen, dass unsere Qualität in der Mannschaft und die wirtschaftliche Komponente zusammenpassen. Wir haben natürlich immer noch Pandemie. Wir haben immer noch nicht ein volles Stadion. Wir haben finanziell eine schwierige Phase. Wir werden versuchen, unseren Weg zu gehen", so Münchens Sportvorstand im Gespräch mit "Sky".

Ob es aber schon bereits Gespräche gegeben hat? Das wollte Salihamidzic nicht sagen - nur so viel kam vom ehemaligen Profi: "Wir werden schon unseren Job machen."

"Lewy", Müller, Neuer: "So schlecht machen die das nicht"

Davon geht auch Joshua Kimmich aus, der sich nach Spielschluss kurz an seinem wohl erlittenen Pferdekuss in den Katakomben behandeln lassen musste und dann ebenfalls seine Einschätzung bezüglich des Dauerthemas "Lewy"-Vertragssituation abgab.

Direkte Gespräche über die Zukunftspläne des Stürmers, der an diesem Spieltag mit den Saisontoren 30 und 31 zum fünften Mal in seiner Bundesliga-Laufbahn mindestens 30 Treffer in einer Spielzeit erzielt hatte, führe er zwar nicht. Aber, so Kimmich weiter: "Ich weiß jetzt nicht, wie die Gespräche sind oder ob es Gespräche gibt. Aber man muss schon sagen, dass sich Robert voll reinhaut. Ich habe nicht das Gefühl, dass er mit den Gedanken woanders ist."

Deswegen rechne er nicht damit, "dass er unbedingt weg möchte". Das wünscht sich Kimmich auch beim Rest, also auch von Müller und Neuer. Denn: "So schlecht machen die das jetzt nicht."

"Nicht nur 1500 Euro"

Jubelfaust und gutes Gefühl bezüglich seiner wichtigen Spieler: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. IMAGO/ULMER Pressebildagentur

Das sieht auch FCB-Coach Julian Nagelsmann so: "Es ist ja auch nicht so, dass keiner mit ihm spricht. Er ist herausragend - und natürlich wollen wir ihn behalten. Doch so einfach, wie man sich das vorstellt, ist es nicht. Man muss schon einige Runden drehen. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass er sich hier nicht wohlfühlt." Am Ende sei es schlicht eine Frage, wann das richtige Timing für Gespräche ist. Eine Strategie dabei sei es zudem auch, auch mal nicht immer alles zu kommentieren - sondern erst, wenn etwas feststeht.

"Völlig klar" ist für Nagelsmann außerdem: "Am Ende wünschen wir uns alle, dass die betroffenen Spieler bleiben. Und dann wird's die Gespräche auch irgendwann geben. Die finanziellen Absicherungen der genannten Spieler ist so, dass sie auch ganz locker in die Sache gehen können, weil jetzt nicht nächste Woche der Vertrag ausläuft und sie nicht nur 1500 Euro verdient haben."

Mit einem Lächeln fügte der 34-Jährige noch an: "Ich hoffe, dass es ausreichend ist. Und sie machen auch alle einen guten Eindruck und marschieren."

Und damit sei doch alles gut für den Moment.