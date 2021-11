Was Kauczinski jetzt fordert

Neuer Trainer, alte Probleme: Im Offensivspiel des SV Wehen Wiesbaden ist reichlich Sand im Getriebe. Was Markus Kauczinski jetzt fordert.

"Besetzung der Räume, Nachschieben, mehr Tempo" - SVWW-Trainer Markus Kauczinski hat einige Ansatzpunkte gefunden, an denen zu arbeiten sei. "Das gilt aber nicht nur für das Verl-Spiel am Samstag, sondern immer", ergänzt er.

Dazu gehört auch mehr Brutalität vorm Tor - diese Forderung Kauczinskis galt nicht zuletzt Gustaf Nilsson, der vorige Woche nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war und zudem darunter litt, dass es jüngst in Kaiserslautern (0:1) an brauchbaren Zuspielen fehlte.

Eine weitere Baustelle ist das zentrale Mittelfeld, wo Mehmet Kurt auf dem Betzenberg erstmals seit dem 8. Spieltag wieder von Anfang an auflief und nach abgesessener Rotsperre Emanuel Taffertshofer gegen Verl wieder ran darf.

"Für uns wird es darauf ankommen, unsere eigene Schlagzahl zu erhöhen, mehr Angriffe auszuspielen, gefährliche Räume zu finden und konsequent zu sein", sagte Kauczinski vor seiner Heimspielpremiere am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Die ganze Mannschaft brennt darauf, endlich den nächsten Heimsieg einzufahren"

Letztmalig hatte Kauczinski übrigens am 6. Juni 2020 bei einem Pflichtspiel in der Wiesbadener Arena auf der Trainerbank Platz genommen, damals gewann er mit Dresden 3:2. Nicht das schlechteste Vorzeichen, um die schlechte Heimbilanz des SVWW in dieser Saison (erst ein Dreier, 2:1 gegen Schlusslicht Havelse am 22. August) aufzubessern.

"Wir wollen alles dafür tun, um zu gewinnen und die ganze Mannschaft brennt darauf, endlich den nächsten Heimsieg einzufahren", kündigte Kauczinski an.