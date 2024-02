Was Kalajdzics Saisonaus für die Eintracht bedeutet

Das Saisonaus von Sasa Kalajdzic ist ein Schock. Durch den Ausfall des Stürmers wird Omar Marmoush abermals zur Lebensversicherung im Frankfurter Angriff. Zudem verbessert sich die Startelf-Perspektive von Ansgar Knauff.

Am Montag bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen: Kalajdzic hat sich beim Auswärtsspiel in Freiburg schwer verletzt. Die Diagnose - Ruptur des Kreuz- und Außenbandes im rechten Knie - ist in erster Linie für den Spieler eine ganz bittere Pille. In Frankfurt wollte die Leihgabe der Wolverhampton Wanderers endlich wieder regelmäßig Spielpraxis sammeln - und sich für die Europameisterschaft empfehlen.

Zerplatzte Träume und eine Lebensversicherung

Dieser Traum ist nun zerplatzt, Frankfurt und die österreichische Nationalmannschaft müssen ohne den Zwei-Meter-Hünen auskommen. Wahrscheinlich wird Kalajdzic nie wieder für die Eintracht auflaufen. Angesichts der langen Ausfallzeit und der Verletzungshistorie ist es kaum vorstellbar, dass die Hessen versuchen werden, den Angreifer über die am 30. Juni 2024 endende Leihe hinaus zu halten.

Wie hart der Ausfall die Eintracht trifft, hängt maßgeblich davon ab, ob die anderen Offensivspieler gesund bleiben. Klar ist: Die Personaldecke im Sturm ist äußerst dünn. In Kalajdzic verliert die SGE zudem einen Wandstürmer mit Stärken im Spiel mit dem Rücken zum Tor. Das schränkt die taktischen Möglichkeiten ein, beispielsweise Pressingsituationen mit langen Schlägen zu lösen.

Zudem fehlt nun ein kopfballstarker Stürmer, wobei die Mannschaft Kalajdzic in den wenigen Spielen nicht mit Flanken gefüttert hatte. Diesbezüglich geht also lediglich eine potenzielle Waffe verloren.

Fitness-Defizite bei Ekitiké

Omar Marmoush (14 Pflichtspieltore) wird nun wie schon in der Hinrunde zur Frankfurter Lebensversicherung im Angriff. Da Hugo Ekitiké weiterhin Fitness-Defizite aufweist und kein Startelf-Kandidat ist, gibt es vorläufig keinen Plan B zu Marmoush. Sollte der ägyptische Nationalspieler ausfallen, hätte Trainer Dino Toppmöller ein unlösbares Problem.

Doch man muss den Teufel nicht an die Wand malen. Objektiv betrachtet sind die Hessen in der Offensive mit Ekitiké perspektivisch besser aufgestellt als noch in der Hinrunde. Der im Januar verkaufte Lucas Alario (SC Internacional) spielte keine Rolle, und auch der nach Mainz verliehene Jessic Ngankam war nicht in der Lage, der Mannschaft zu helfen.

Hoffnungsträger Knauff

Neuralgisch sind bestenfalls nur wenige Wochen. Sobald Ekitiké fit genug für die erste Elf ist, hat Toppmöller wieder mehr Möglichkeiten. Bis dahin dürfte in der Startelf an Ansgar Knauff kein Weg vorbeiführen. Die Offensive stellt sich praktisch von allein auf: Marmoush wird als Sturmspitze agieren, Fares Chaibi und Knauff etwas versetzt auf den Halbpositionen.

Nicht zuletzt mit Blick auf das Selbstvertrauen kam Knauffs Doppelpack in Freiburg genau zur rechten Zeit. Mit sieben Toren in der Liga und einem Treffer im DFB-Pokal ist er hinter Marmoush der zweitbeste Frankfurter Torschütze. Es dürfte ihm entgegenkommen, dass die Eintracht bemüht ist, künftig schneller in die Tiefe zu spielen. Knauff ist vor allem dann stark, wenn er Räume für seine Tempoläufe vorfindet.

Duell mit Saint-Gilloise kommt gelegen

Geht es auf dem Feld eng zu, bekommt er Probleme. In der Bundesliga erreichen in dieser Saison lediglich 64,5 Prozent seiner Pässe einen Mitspieler. Von allen Eintracht-Spielern, die regelmäßig eingesetzt werden, ist das der schwächste Wert. Unterm Strich fehlt Knauff bisher trotz der guten Torausbeute die Konstanz, es gibt zu viele Ausreißer nach unten.

Durch den Kalajdzic-Ausfall erhält er in den kommenden Wochen aber wahrscheinlich die Chance, weitere Pluspunkte zu sammeln. Schon am Donnerstag, im Conference-League-Spiel gegen Union Saint-Gilloise, dürfte die Eintracht Räume bekommen, die für einen schnellen Mann wie Knauff prädestiniert sind.