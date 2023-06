Was ist von Buchmann und Co. bei der Tour zu erwarten?

Das deutsche Aufgebot bei der 110. Tour de France ist so klein wie seit 24 Jahren nicht mehr. Nur sieben Fahrer aus Deutschland sind nominiert. Immerhin scheint Emanuel Buchmann in Topform anzureisen.

Routinier Simon Geschke (Cofidis) war im vorigen Jahr neun Tage lang im Bergtrikot unterwegs, aber beim 37-Jährigen läuft es nach einer Corona-Erkrankung im Frühjahr sehr schleppend. Für eine Ausreißergruppe ist Geschke aber immer gut. Für einen Sieg müsste allerdings schon recht viel zusammenkommen.

Der frühere Tour-Etappensieger John Degenkolb ist bei Team DSM-Firmenich als Road Captain eingeplant und soll seine Kollegen vor allem sicher durch die drei Wochen begleiten. Georg Zimmermann (Intermarché - Circus-Wanty) könnte vielleicht mal in einer Ausreißergruppe sein Glück versuchen. Phil Bauhaus wäre ein Kandidat für die Sprints, auch mit Unterstützung seines Bahrain-Teamkollegen Nikias Arndt.

Teamchef Ralph Denk vom deutschen Radrennstall Bora-Hansgrohe hat mit Emanuel Buchmann und Nils Politt immerhin zwei Deutsche nominiert. Allerdings geht Jay Hindley als Kapitän ins Rennen, sodass den beiden Deutschen in erster Linie Helferrollen zuteilwerden. Allrounder Politt wäre ansonsten ein guter Mann für eine Fluchtgruppe.

Buchmann: "Damit bei der Tour am Start zu stehen, ist eine riesige Sache"

Buchmann sicherte sich erst am Wochenende den Titel des deutschen Meisters mit einer langen Solofahrt. "Das Trikot gibt natürlich auch ein bisschen Extra-Motivation. Damit bei der Tour am Start zu stehen, ist eine riesige Sache", freute sich der glückliche Sieger.

Zumindest scheint beim Leichtgewicht nach schwierigen Jahren die Form auf den Punkt zu stimmen. "Jetzt hoffen wir, dass er endlich mal wieder aufs Fahrwasser kommt, auf dem er über längere Zeit nicht von Stürzen oder Krankheiten heimgesucht wird", sagte Denk dem Münchner Merkur/TZ: "Dann kann er auch wieder auf das Niveau von 2019 kommen."

Vor vier Jahren war Buchmann bei der Tour de France in der Gesamtwertung auf Rang vier gefahren. Anschließend warfen den Ravensburger, aber Verletzungen und Krankheiten zurück. "Was bei der Kritik an Emu gerne vergessen wird", erklärte Denk, "ist sein siebter Platz letztes Jahr beim Giro d'Italia. Als wichtigster Helfer für unseren Sieger Jai Hindley."

Hindley soll in Paris möglichst auf dem Podium landen. Im Hochgebirge wird Buchmann deswegen zu seinem wichtigsten Helfer. Falls es beim Australier gar nicht läuft, dürfte Buchmann seine Freiheiten bekommen und könnte zeigen, was noch in ihm steckt.

Viele deutsche Fans hatten auf Lennard Kämna gehofft. Doch der 26-Jährige legt nach einem starken Auftritt beim Giro d'Italia eine Rennpause ein. Ein Doppel-Start wie 2022 war dieses Mal nicht vorgesehen.