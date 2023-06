Was ist sinnvoll? Der FC Bayern muss bei Tel entscheiden

Mathys Tel kam im vergangenen Sommer als 17-jähriges Top-Talent, war dem FC Bayern eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro wert. Der Stürmer zeigte in seiner ersten Saison gute Ansätze. Dennoch stellt sich die Frage, wie es mit ihm weitergeht.

Als der FC Bayern nach dem Kölner Ausgleich am letzten Spieltag dringend ein Tor in der Schlussphase benötigte, um doch noch Deutscher Meister zu werden, brachte Trainer Thomas Tuchel den späteren Meisterschützen Jamal Musiala. Gleichzeitig wechselte er Mathys Tel ein. Das mag im Nachhinein eine Randnotiz sein, doch immerhin erhielt der Franzose den Vorzug vor Sadio Mané, der fast alles im Weltfußball erlebt hat und qua seiner Vita prädestiniert für den Auftrag eines Tores gewesen wäre.

Tel traf an jenem Nachmittag nicht mehr, seinen ersten Deutschen Meistertitel feiern durfte er dennoch ausgelassen. Schließlich hat er sehr wohl seinen Beitrag mit fünf Bundesligatoren geleistet, auch im DFB-Pokal traf der Stürmer einmal. Neben vier Jokertoren erzielte er bei seinem einzigen Startelfeinsatz in der Liga ein Tor, beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart in der Hinrunde.

Tels perfekte Position müsste noch geklärt werden

Nun stellt sich trotzdem die Frage, wie es mit dem frech aufspielenden, abschlussstarken Tel weitergeht. Zunächst müsste seine perfekte Position geklärt werden. Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sah Tel vor allem als klassischen Stürmer, das Trainerteam um Julian Nagelsmann setzte ihn bevorzugt auf den Flügeln ein. Vor allem unter Salihamidzic wäre eine Leihe unwahrscheinlich gewesen, doch wie plant der neue Trainer Thomas Tuchel mit Tel?

Ein neuer Mittelstürmer soll kommen, Eric Maxim Choupo-Moting bekam einen neuen Einjahresvertrag, die Flügel sind mit Kingsley Coman, Serge Gnabry, Mané oder Leroy Sané ohne Abgänge doppelt besetzt. Eine Menge Konkurrenz. Das zuletzt von der "Bild" kolportierte Interesse des FC Augsburg ist nach kicker-Informationen aktuell nicht heiß.

Leihgeschäfte würden erst gegen Ende des Transferfensters ein Thema, lautet dort die interne Planung. Vorher muss der FC Bayern die generelle Frage klären, ob Tel sich sofort beim Rekordmeister durchsetzen kann und soll, ob er dafür überhaupt genügend Spielzeit erhält. Oder ob doch eine Leihe als Umweg sinnvoller ist.