Wie 2021 kann England erneut das Endspiel der EM erreichen. Die Ausgangslage vor dem Halbfinale gegen die Niederlande ist irgendwie merkwürdig, schwer zu greifen.

Natürlich mochte man Englands Coach Gareth Southgate und seinem Kapitän und Torjäger Harry Kane nicht widersprechen, wie besonders es wäre, wenn sie am Mittwoch in Dortmund Oranje ausschalten und wieder ins Finale einziehen würde. Es ist in der Tat eine Leistung, die man nicht künstlich kleinreden muss.

Andererseits sind die dürftigen Vorstellungen der Three Lions hinlänglich thematisiert worden. Doch mal ganz abgesehen vom fehlenden Glanz: Ist es nicht normal, also darf man von diesem Team mit diesem Potenzial nicht auch erwarten, dass es auf dem Weg ins Halbfinale unbeschadet durchkommt, wenn die Gegner Serbien, Dänemark, Slowenien, Slowakei und Schweiz heißen?

Das ist nicht geringschätzend gegenüber diesen Widersachern gemeint, und es war ja auch knapp genug. Es sei noch mal daran erinnert, dass die Briten gegen die Slowakei kurz vorm Aus standen. Doch zwei Teams lassen sich immer recht gut vergleichen, indem man fragt, wer denn vom Gegner das Zeug dazu hat, beim Favoriten - also immer bei England in den genannten Fällen - in der Startelf zu stehen?

Einzelaktionen der Unterschiedsspieler ausschlaggebend

Fußball ist zwar keine Mathematik, aber manchmal doch recht logisch. Denn letztlich waren es genau die Einzelaktionen jener Unterschiedsspieler Jude Bellingham, Harry Kane und Bukayo Saka, die England nach Dortmund gebracht haben.

Gegen Oranje nun werden sie einzeln, aber auch als Mannschaft noch mehr gefordert sein. Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Nathan Aké und Torwart Bart Verbruggen sind Premier-League-erprobt. Und auch der Rest ist natürlich nicht zu unterschätzen. Und doch darf man auch hier England getrost die Favoritenrolle zuordnen. Aber was ist schon normal, was erwartbar? Was die Engländer angeht, schon der Finaleinzug, denn wenn man so enttäuscht und dann aber unter den letzten vier steht, ist wirklich alles möglich.

Individuell gar nicht so schlecht

Wobei - so einzeln rausgepickt, ist das gar nicht so schlecht, wie es im Kollektiv meistens ausgesehen hat, womit wir wieder bei individueller Klasse wären: Torwart Jordan Pickford zum Beispiel hat in seiner persönlichen EM-Historie 85 Prozent der Schüsse abgewehrt, nur Iker Casillas hat mehr: 87. Oder Declan Rice, der Sechser, der eigentlich lieber Achter wäre: Hat selten geglänzt, aber 16 Tacklings zeugen von nimmermüdem Einsatz, Steven Gerrard kam bei der EM 2012 auf 18.

Oder Saka, der nicht nur seine eigenen Dämonen erfolgreich bekämpfte, indem er im Gegensatz zum EM-Finale 2021 diesmal im Elfmeterschießen traf, sondern auch viel Mut am Flügel zeigt, allein in der ersten Halbzeit stellte er mit vier erfolgreichen Dribblings gegen Michel Aebischer einen Rekord bei dieser EM auf. Und trotz aller berechtigten Kritik an Kane bei diesem Turnier - kein anderer Spieler hat so viel Druck auf die Gegner ausgeübt durch unbändigen Fleiß.

Also: Sie können es, offensiv wie defensiv. Ob sie es in Dortmund zeigen? Erwarten darf man es, muss man es, wenn die Reise weitergehen soll. Normalerweise. Aber was ist schon normal bei den Three Lions?