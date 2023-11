Was Hoffenheims Becker noch fehlt

In seinem siebten Saisonspiel durfte der 23-jährige Finn Ole Becker gegen Leverkusen erstmals von Beginn an ran und zeigte, was er gut kann - und was weniger gut.

Gleich zweimal in Folge hatte sich Finn Ole Becker zuletzt arg gedulden müssen und war in Stuttgart (3:2) und im Pokal in Dortmund (0:1) ohne Einsatzminuten geblieben. "Ich war natürlich enttäuscht, dass ich zuletzt zweimal 90 Minuten auf der Bank saß, da will ich nicht lügen", gab der Mittelfeldspieler unumwunden zu, "ich will dem Team helfen und war froh, dass ich diesmal das Vertrauen bekommen habe und spielen durfte."

Sogar gleich von Beginn an konnte sich der Linksfüßer beweisen gegen Bayer 04 Leverkusen und sich messen mit der aktuell spielstärksten Mannschaft. Der erste Startelfeinsatz dieser Saison nach zuvor sechs Einwechslungen. Genau wegen seiner speziellen Qualitäten dürfte Trainer Pellegrino Matarazzo den 23-Jährigen auch ausgewählt haben für das Duell mit dem Tabellenführer. "Finn Ole Becker hat ein gutes Spiel gemacht nach so langer Zeit, in der er nicht mehr auf dem Platz war. Er gibt uns engräumige Ballsicherheit", erklärte Matarazzo. Becker ist auch unter Gegnerdruck anspielbar und in der Lage, sich in engen Räumen zu bewegen und zuverlässig zu kombinieren. Wichtig gegen eine Mannschaft mit starkem Gegenpressing.

Diese Situationen hat Becker auch regelmäßig gut gelöst, aber neben lichten Momenten auch Schatten offenbart. "Wir dürfen keine drei Gegentore fressen und das 0:2 war auch mein Fehler", gestand Becker, der bei Bayers Ecke den Rückraum absichern sollte, doch bei Grimaldos erstem Streich den entscheidenden Tick zu spät kam, "das geht dann auch zu einfach. Ich finde, es war ein Foul, kann man so oder so sehen." An der Grenze zum Foulspiel hatte Leverkusen Beckers Laufweg blockiert, "da war unser Rückraumspieler viel zu ballfern und hat sich auch blocken lassen. Viel zu einfach", monierte auch Matarazzo.

Dennoch ließ sich Becker von diesem Rückschlag unmittelbar vor dem Pausenpfiff nicht aus der Ruhe bringen und war in der danach folgenden starken Drangphase der Hausherren ein wichtiger Faktor. "Wir kommen super zurück nach dem 0:2 und spielen super Fußball in der 2. Halbzeit, das hat richtig Spaß gemacht", so Becker, "wir hatten sie kurz vor der Niederlage und können das Tor zum 3:2 noch machen." Doch das machte der Gegner. "Enttäuschend", findet Becker, "aber das sind gute Spieler, da werden Fehler knallhart bestraft."

Becker hat sich in Erinnerung gerufen

Unterm Strich stehen zwar keine Punkte, aber eine gute Leistung, der TSG wie von Becker, "der Kopf bleibt trotzdem oben, wir haben gut gespielt". Zumindest hat sich der Techniker wieder in Erinnerung rufen und für weitere Einsätze empfehlen können. Was noch fehlt "ist vielleicht die eine oder andere Situation Richtung Tor, ob es ein Torschuss ist oder ein finaler Pass, das ist sein nächster Entwicklungsschritt", erläutert Matarazzo, "aber insgesamt hat er unserem Spiel schon gut getan mit seinem linken Fuß im rechten Halbraum."

Allerdings wird es fortan im Hoffenheimer Zentrum wieder deutlich enger. Andrej Kramaric, der diesmal zumindest als Einwechsler in Erscheinung trat, wird zurück ins Team drängen, zudem wird auch Florian Grillitsch früher oder später auf die Sechs zurückkehren und Anton Stach Becker als weiterer Konkurrent auf der Acht bedrängen. "Klar, wir haben große Konkurrenz, aber das ist auch gut, von solchen Spielern kann man auch lernen", versichert Becker, "ich versuche einfach, mein Spiel durchzuziehen, meine Stärken auf den Platz zu bringen und konnte auch diesmal viel mitnehmen. Ich habe nicht alles richtig und zwei, drei Fehler gemacht, da muss ich besser werden, und dann entscheidet der Trainer am Ende." Um dauerhaft ein Thema für die Startelf zu werden, muss Becker jedenfalls noch zulegen.

Michael Pfeifer