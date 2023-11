Was Hoeneß den BVB "spüren lassen" wollte - Undav hofft auf Nagelsmann

Serhou Guirassy veredelte einen bärenstarken Stuttgarter Auftritt gegen Dortmund - den Sebastian Hoeneß genau so geplant hatte.

Fast wäre Serhou Guirassy gegen den BVB noch geschont worden, doch dafür hätten seine Stuttgarter Kollegen schon ein paar Mal treffen müssen - oder eben die Dortmunder. "Wenn es in irgendeine Richtung entschieden gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich von einer Einwechslung abgesehen, um das Restrisiko zu vermeiden", erklärte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß später.

Stattdessen "musste" Guirassy am Samstagnachmittag in der 67. Minute ran und machte per Elfmeter mit seinem 15. Saisontor aus einem 1:1 noch ein 2:1. Für alles andere hätte sich das Bundesliga-Topspiel auch schämen müssen, zu überlegen hatte der VfB agiert, zu brachial hatte der Tabellendritte den -vierten phasenweise überrannt.

Hoeneß "richtig stolz"

Und genau das war der Plan gewesen. "Wir wussten, dass die Dortmunder die dritte englische Woche in Folge hatten, wir wollten sie das von Anfang an spüren lassen", verriet Hoeneß. "Wir wollten von Beginn an draufgehen und Druck erzeugen. Das ist uns richtig gut gelungen." Vor dem Tor agierten Jamie Leweling & Co. zwar immer wieder glücklos bis fahrlässig - allen voran bei Chris Führichs Elfmeter -, teilweise war auch einfach Torwart Gregor Kobel zu gut.

Aber: "Wie wir mit dem verschossenen Elfmeter und dem Gegentor umgegangen sind, war top", so Hoeneß, dem auch gefiel, wie sein Team in der etwas weniger dominanten zweiten Hälfte Konter unterbunden und "gemeinsam" gut verteidigt hatte, ja, einfach "drangeblieben" war. "Das macht mich heute richtig stolz."

Undavs Traum von der "Heim-EM"

Träumt der VfB, der sich nach den jüngsten beiden Liga-Niederlagen eindrucksvoll zurückmeldete, nach diesem Coup nun groß? "Bis jetzt nicht", insistierte Torschütze Deniz Undav am Abend im "Aktuellen Sportstudio" - obwohl er und seine Kollegen auf einem Champions-League-Platz in die Länderspielpause gehen. "Wir wollen einfach Spaß am Fußball haben."

Und Undav will noch etwas anderes: zur EM. Das hatte er schon vor seiner Leihe zum VfB im kicker-Interview offensiv formuliert, und das tat er jetzt erneut. "Ich hoffe doch", antwortete der Angreifer auf die Frage, ob zu seinen jüngsten Karrieresprüngen nicht auch noch ein Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann passen würde. "Das ist mein Traum."

Zwar schloss er auch eine Zukunft im Trikot der Türkei nicht aus, für die er ebenfalls auflaufen könnte ("Im Endeffekt ist es schön, für eine Nationalmannschaft zu spielen"), ließ aber seine Vorliebe für die DFB-Auswahl durchblicken. "Heim-EM - da wäre ich gerne dabei."