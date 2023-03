Was historisch für Torschützenkönig Füllkrug spricht - und was dagegen

Mit "nur" 15 Saisontoren nach 25 Spieltagen steuert Niclas Füllkrug auf die kicker-Torjägerkanone zu. Was historisch für den Werder-Angreifer spricht - und was gegen ihn.

Nach Jahren der Rekordjagd fühlt sich der Kampf um die kicker-Torjägerkanone in dieser Saison schon fast wie ein Schneckenrennen an: 15 Tore reichen Niclas Füllkrug vor Beginn des 26. Spieltags für die Pole Position im Rennen um die begehrte Trophäe. Alle 141 Minuten trifft der deutsche Nationalstürmer, alle seine fünf Elfmeter verwandelte er. Dahinter liegt ein Trio mit aktuell zwölf Toren: Vincenzo Grifo (SC Freiburg), Christopher Nkunku (RB Leipzig) und Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

Zur Erinnerung: In der Saison 2020/21 führte Bayerns Torgarant Robert Lewandowski in dieser Kategorie nach 25 Spielen mit 32 Toren - der Top-Wert. Füllkrug hat aktuell nicht einmal halb so viele Treffer auf dem Konto. Tatsächlich reichten erst in 13 der 60 Saisons 15 oder weniger Tore zur Führung zu diesem Zeitpunkt. In diesem Jahrtausend kam es nur in vier anderen Spielzeiten vor - 2001/02, 2002/03, 2006/07 sowie 2009/10. Und lediglich in einer dieser Spielzeiten wurde der Führende nach 25 Partien auch Torschützenkönig: 2002/03 führten Ailton und Giovane Elber mit je 15 Toren. Final holte Elber mit Thomas Christiansen die Kanone (je 21).

Apropos Christiansen: Dreimal stellte bis dato ein Aufsteiger den Torschützenkönig - zweimal spielte dieser für den VfL Bochum. 2002/03 war es Christiansen, 2006/07 dann der Grieche Theofanis Gekas (20 Treffer). Dazu gesellt sich Nürnbergs "Phantom" Marek Mintal, der in der Saison 2004/05 auf starke 24 Treffer kam und die kicker-Torjägerkanone in die Höhe recken durfte.

Auf einen Schlusssprint eines Verfolgers muss Füllkrug vorbereitet sein. Denn: Das letzte Mal, dass der Führende nach 25 Spielen eine so geringe Toranzahl hatte wie aktuell, war in der Saison 2009/10. Vor 13 Jahren führte Leverkusens Torjäger Stefan Kießling mit 14 Treffern vor dem Schalker Kevin Kuranyi (13) und dem Wolfsburger Edin Dzeko (12). Die Torjägerkanone holte Dzeko, der noch insgesamt zehnmal traf.

Was Füllkrug durchaus optimistisch stimmen darf: 65 Prozent aller Führenden nach 25 Spieltagen wurden am Ende Torschützenkönig, immerhin noch 47 Prozent aller Führenden mit maximal 15 Toren. Helfen soll Füllkrug im Endspurt die "Gnadenlosigkeit", die er vor allem im DFB-Trikot an den Tag legt.

Max als gutes Omen - Magere Ausbeute in München

Ein weiteres gutes Omen für den Bremer Stürmer: In diesem Jahrtausend schaffte nur Martin Max spät noch eine bemerkenswerte Aufholjagd und machte drei Tore Abstand wett. 2001/02 lag er in Diensten von 1860 München nach 25 Spielen mit elf Treffern hinter Leverkusens Michael Ballack (14) und triumphierte letztlich an der Seite von BVB-Torjäger Marcio Amoroso - beide beendeten die Saison mit 18 Toren.

Was abseits von Füllkrug überrascht, ist ein Blick nach München. Nach dem Abgang von Lewandowski gen Barcelona herrscht ein Vakuum in der Angriffszentrale. Denn nur zweimal in diesem Jahrtausend stand der Top-Torjäger des deutschen Rekordmeisters nach 25 Spielen bei so wenigen Toren wie aktuell Jamal Musiala (11) - 2009/10 führte Mario Gomez, 2008/09 Miroslav Klose mit je zehn Treffern.