Was Heidenheim mit Aue macht - Zolinskis Traum vom "Finale"

22 Punkte hat Aue in dieser Saison bisher gesammelt, sechs davon gegen Heidenheim. Das lässt im Erzgebirge die Hoffnung auf ein Endspiel keimen.

2:0 am 7. November, 2:0 am Ostersonntag - keine Frage: Nach dem ersten Sieg auf der Ostalb heißt Aues neuer Lieblingsgegner 1. FC Heidenheim. Nach vier Zweitliga-Niederlagen in Folge war der direkte Klassenerhalt nicht mehr zu schaffen, doch das Erfolgserlebnis beim FCH könnte neue Kräfte freisetzen.

Und im besten Falle sogar für ein Finale furioso sorgen, denn der 16. Platz ist aufgrund der Schwäche der Dresdner und dem Spielplan noch denkbar - am letzten Spieltag reist die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev zur SG Dynamo.

Solange es rechnerisch noch möglich ist, versuchen wir es, auch wenn wir noch einige Bretter vor der Brust haben. Ben Zolinski

"Wir werden alles dafür geben, am letzten Spieltag ein Finale bei Dynamo zu haben", sagt Aues Doppeltorschütze Ben Zolinski, der auf ungewohnter Position als Rechtsverteidiger sehr gut spielte und auch in der kicker-Elf des 30. Spieltags steht. "Solange es rechnerisch noch möglich ist, versuchen wir es, auch wenn wir noch einige Bretter vor der Brust haben."

Sieben Punkte beträgt aktuell der Rückstand, Aues Restprogramm bis Dresden hat es in sich: Es warten zwei Heimspiele gegen Rostock und Bremen sowie die Partie in Darmstadt. Bei den Lilien konnten die Auer bisher auch noch nie punkten - so wie bis zum Ostersonntag in Heidenheim.