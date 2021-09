Was hat sich im Vergleich zur Vorsaison geändert?

Die Handball-Bundesliga startet in ihre 56. Saison, aber was hat sich im Vergleich zur Spielzeit 2020/21 geändert?

Modus: Die Tordifferenz ist wieder entscheidend

Ein dramatisches Meisterschaftsfinale der Saison 2020/21 entschied am Ende der direkte Vergleich. Dem THW Kiel reichte ein Remis bei den Rhein-Neckar Löwen (25:25), um sich gegenüber dem punktgleichen Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt zu behaupten. Das Hinspiel gegen die SG hatten die "Zebras" deutlich gewonnen (29:21), das Rückspiel nur mit drei Toren verloren (28:31). Diese Regeländerung wurde im Juli 2020 auf "ausdrücklichen Wunsch" von Bundestrainer Alfred Gislason beschlossen, der sich mehr Ruhephasen für die Nationalspieler erhoffte. Doch für die neue Saison 2021/22 geht es zurück zur alten Regel: Die Tordifferenz ist wieder entscheidend, erst wenn auch diese exakt gleich ist, wird der direkte Vergleich herangezogen.

Wieder 18 statt 20 Teams

Für Entlastung sorgt stattdessen mit Sicherheit die Verkleinerung der Liga. In der Corona-Saison 2020/21 ging die HBL mit 20 Teams an den Start, vier Ab- und zwei Aufsteiger sorgen nun für die Rückkehr zu 18 Mannschaften. Auch die 2. Liga, in der Saison 2021/22 mit 20 Vertretern, soll so schnell wie möglich wieder auf 18 Klubs reduziert werden. Coburg und Essen stiegen als Aufsteiger direkt wieder ab, auch Nordhorn-Lingen und die Eulen Ludwigshafen kämpften vergeblich um den Bundesliga-Klassenerhalt. Dafür sind in dieser Saison der TuS N-Lübbecke und der HSV Hamburg zurück im Oberhaus. Speziell dem HSVH, der sich unter anderem mit Johannes Bitter (Vertrag bis 2026) verstärkte, wird der Klassenverbleib durchaus zugetraut.

Die große Rückkehr der Fans

Dass der Handball noch nicht über den Berg ist, stellte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann jüngst klar. Umso wichtiger ist die Rückkehr der Fans: Als Modellprojekt startet Meister Kiel vor 9000 Zuschauern, bei Erzrivale Flensburg sind immerhin 4600 zugelassen. Vom nationalen Supercup am vergangenen Samstag sollte ein Signal ausgehen - aber statt der erhofften knapp 8000 Zuschauer kamen in Düsseldorf "nur" 3007 in die Halle. Bohmann erwartet "nochmal ein Krisenjahr", das die Fans so gut wie möglich abfedern sollen. "Die Rückkehr zur Normalität ist schon ein Wunsch von uns", so Bohmann.