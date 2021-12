Was haben Messi und der Mainzer Onisiwo gemeinsam?

Karim Onisiwo hat in dieser Bundesliga-Saison 35 Torschüsse abgegeben, aber nur ein Tor für den 1. FSV Mainz 05 erzielt. Damit befindet er sich allerdings in sehr guter Gesellschaft.

Laut kicker-Datenbank gibt es nur zwei Spieler in den europäischen Top-5-Ligen, die mindestens so oft wie Onisiwo in Mainz und Lionel Messi bei Paris Saint-Germain zum Abschluss kamen und dabei nur einmal trafen. Beide gaben je 35 Torschüsse ab. Zum Vergleich: Bayerns Robert Lewandowski benötigt beim morgigen Mainzer Gegner (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Schnitt nur 3,8 Torschüsse pro Tor. Der Pole führt die Bundesliga-Torjägerliste nach 14 Spielen mit 16 Treffern an.

Aus Sicht von 05-Trainer Bo Svensson ist Onisiwos Quote aber alles andere als bemitleidenswert. "Ich leide nicht mit ihm mit. Ich sehe, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Wenn er das abruft, was er abrufen muss - was in dem ein oder anderen Spiel vielleicht auch mal gefehlt hat - dann ist er einer der wichtigsten Spieler für uns." Svensson verweist auf die Torvorlagen des Österreichers, hebt hervor "wie viele Probleme er der gegnerischen Abwehr bereitet, wie viel er gegen den Ball ackert und wie er unser Spiel verbessert". Mit sechs Vorlagen ist Onisiwo der mit Abstand stärkste Vorbereiter im Team, dahinter folgt Jean-Paul Boetius mit drei. Der Sturmpartner von Jonny Burkardt hat großen Anteil daran, dass der Kapitän der U 21 des DFB in dieser Saison bereits zehn Pflichtspieltore (sieben in der Bundesliga, drei im DFB-Pokal) erzielt hat.

Dass er bei einem Bundesligator stagniert, ist aus Sicht von Svensson nur ein Randaspekt. "Die Quote ist vielleicht für die Medien oder vielleicht auch für einen Stürmer wichtig. Aber ich glaube, wenn Karim alles abruft, dann macht er diese Mannschaft um einige Stufen besser. Hoffentlich ist ihm das bewusst, mir ist es auf jeden Fall bewusst", lobt der 05-Trainer die uneigennützige Spielweise seines Angreifers.