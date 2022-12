Was Haaland "absurd" und Foden "magisch" macht

Mit einem Auswärtsspiel bei Leeds United kehrt Manchester City am Mittwochabend in den Premier-League-Alltag zurück. Vor der Partie gibt es schier überschwängliche Töne zu Erling Haaland und Phil Foden - und die kommen aus den eigenen Reihen.

Es sind beinahe atemberaubende Statistiken, die nach gerade einmal einem halben Jahr in den Geschichtsbüchern stehen. 18 Treffer in 13 Premier-League-Partien, fünf Torbeteiligungen in einem Manchester-Derby, drei Dreierpacks in drei aufeinanderfolgenden Heimspielen: Erling Haaland bricht erst den einen Rekord - nur um sich dann einen anderen unter den Nagel zu reißen.

Der Norweger ist unersättlich, und gerade das ist es auch, was hinter all den Zahlen, Quoten und Bestmarken steht: Haaland will immer mehr - und deshalb erreicht er immer mehr.

Der frühere Dortmunder sei zwar "ein ruhiger Typ", hat sein Teamkollege Ederson nun gesagt. Er bringe aber nicht nur "einen großen Ehrgeiz" mit - seine Mentalität sei schlichtweg "absurd", meinte ManCitys Torhüter.

Er ist einer derjenigen, die etwas Magisches an sich haben. Kevin De Bruyne über Phil Foden

Am Mittwochabend dürften Ederson und Haaland erstmals nach der WM-Pause wieder gemeinsam auf dem Feld stehen. Dann sind die Skyblues bei Leeds United zu Gast, in jener Stadt also, in der Haaland zu den Premier-League-Zeiten seines Vaters geboren wurde. An der Elland Road trifft der 22-Jährige auf seinen Ex-Coach Jesse Marsch, mit dem er einst in Salzburg zusammengearbeitet hat, ehe ihn sein Weg über Borussia Dortmund zu ManCity führte.

Auch Foden macht den Unterschied aus

Dort stellt Haaland seine Mitspieler reihenweise in den Schatten - selbst Phil Foden, das Eigengewächs und mit sieben Premier-League-Toren zweitbester Schütze der Citizens. Aber, und das hat Kevin De Bruyne nun herausgestellt: Auch Foden hat das gewisse Extra und ist deshalb jederzeit dazu in der Lage, für besondere Momente zu sorgen.

"Er ist wahrscheinlich eines der größten Talente, mit denen ich jemals zusammengespielt habe", betonte De Bruyne und erklärte dann: "Auch wenn oft die Rede von Taktik ist, gibt es immer noch diesen einen Typen, der ein bisschen was Magisches an sich hat. Und er ist einer dieser Typen."

Die Geschwindigkeit, das Dribbling, der Zug zum Tor: Es sei, so De Bruyne, vor allem die Vielseitigkeit, die Foden ausmache. Und wenn er das auch in Leeds zeigt und Haaland ebenfalls abliefert, dann dürfte es kein allzu schöner Mittwochabend für die Gastgeber werden.