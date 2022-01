Was Gladbach Hoffnung machen könnte und warum Streich auf den Rückrunden-Auftakt steht

Am 18. Spieltag dreht sich alles um die Zahl 16. So viele einsatzfähige Spieler müssen die Bundesligisten am Start haben, damit die Partien angepfiffen werden können. Lässt das das Corona-Virus zu, stehen diese neun Partien an, ein Überblick.

FC Bayern - Gladbach: Die nächste FCB-Bestmarke? Borussias fatales Pokal-Wunder

Kein Spieltag ohne möglichen Bayern-Rekord. Diesmal geht es um die Spiele mit eigenem Torerfolg in Serie. Die Bayern trafen in den zurückliegenden 64 Bundesligaspielen immer, gelingt ihnen ein Treffer gegen Borussia Mönchengladbach, haben sie einen neuen Liga-Rekord aufgestellt. Die bisherige Bestmarke stammt aus den Jahren 2012 bis 2014 - natürlich ebenfalls aufgestellt von den Münchnern. Der aktuelle FCB-Trainer Julian Nagelsmann war als Leipziger Coach dafür verantwortlich, dass die Münchner zuletzt leer ausgingen (0:0 gegen RB am 21. Spieltag 2019/20). Was den Gladbachern Hoffnung machen sollte, ist der Umstand, dass sie den Bayern im letzten Duell ebenfalls ein Tor verwehrten und selbst fünfmal jubelten. Das Pokal-Wunder Ende Oktober bleibt für die Fohlenfans ein Highlight des vergangenen Jahres, auch wenn danach ein bitterer Absturz folgte. Die Borussia dürfte zudem gespannt sein, welche Bayern-Mannschaft ihnen gegenübersteht, denn gerade der Rekordmeister hat große Probleme mit Corona-Infizierten.

Leipzig - Mainz: Ein doppeltes Rekordspiel und Svenssons schöne Erinnerung

RB Leipzig muss dringend in die Spur kommen, 22 Punkte in der Hinrunde sind die bisher schwächste Ausbeute seit dem Aufstieg 2016. Sieben Niederlagen kassierten die Sachsen bisher - so viele wie in der gesamten Vorsaison. Allerdings gibt es auch einen absoluten Lichtblick im Duell mit dem 1. FSV Mainz 05: Am 10. Spieltag 2019/20 schickte RB die Rheinhessen mit 8:0 nach Hause - für beide Teams ein Rekordergebnis. Besonders an diesem Acht-Tore-Spektakel auch, dass alle Treffer aus dem Spiel fielen, RB benötigte keine einzige Standardsituation. Diesmal dürfte ihnen ein ruhender Ball auch kaum helfen, denn die Mainzer sind das einzige Team, das noch kein Tor zum Beispiel nach einer Ecke kassierte. Zuletzt passierte ihnen das beim 3:2-Heimsieg gegen Leipzig (18. Spieltag 2020/21), als Halstenberg nach einer Ecke traf. Besonders dürfte der damalige Dreier auch FSV-Trainer Bo Svensson in Erinnerung geblieben sein, denn es war sein erster als Chefcoach der Nullfünfer.

Leverkusen - Union: Quotenstarke Stürmer, aber Schick schwächelt

Mit welchen Erinnerungen starten Leverkusen und Union in die Rückrunde? Mit höchst unterschiedlichen, denn in den drei Spielen der englischen Woche vor der Winterpause fielen in den Partien mit Bayer 04 satte 14 Tore - Höchstwert. Bei den drei Spielen mit Union indes gab es nur ganze zwei Tore zu bestaunen - Tiefstwert. Beide Teams verfügen über für das Team extrem wichtige Stürmer: Leverkusens Schick erzielte 16 der 40 Bayer-Tore (40 Prozent), Taiwo Awoniyi (für Nigeria beim Afrika Cup) kommt mit neun von 23 Union-Treffern auf einen fast ähnlichen starken Wert (39 Prozent). Schick allerdings hat eine mittlere Union-Phobie, denn gegen die Eisernen konnte der Goalgetter in vier Duellen noch nie jubeln. Klappt es diesmal für den Ausnahme-Angreifer?

Freiburg - Bielefeld: Streich steht auf Rückrunden-Auftakt - Bielefelds Vorliebe für die Null

Auch wenn die tabellarische Ausgangslage Freiburg als klaren Favoriten ausweist - es ist das Duell des Dritten gegen den Vorletzten -, so sind die Breisgauer dennoch der Lieblingsgegner der Arminia. Die Ostwestfalen holen 1,9 Punkte im Schnitt, wenn es gegen das Streich-Team geht, so viele wie gegen keinen anderen Bundesligisten. Das Trainer-Urgestein der Liga - zehnjähriges Jubiläum am 29. Dezember - musste zum Rückrunden-Start nur einmal eine Niederlage hinnehmen - 2018/19 beim 1:3 in Frankfurt, ansonsten holte er mit dem SC sechs Siege und zwei Remis. Dass das Toreschießen gegen den DSC unter Trainer Frank Kramer besonders schwierig ist, das wird Streich seinen Profis auch mit auf den Weg geben. Seit seinem Dienstantritt in Ostwestfalen (2. März 2021, 24. Spieltag) spielten die Bielefelder in 27 Partien elfmal zu Null - so häufig wie kein anderer Bundesligist.

Hoffenheim - Augsburg: Warum sich Kramaric auf die Rückrunde freut

Was Freiburg besonders gut macht, kann Hoffenheim so gut wie gar nicht, denn die TSG gewann in den vergangenen zwölf Spielzeiten nur einmal zum Start des neuen Jahres. Die gute Erinnerung stammt aus dem Jahr 2017, als die Kraichgauer in Augsburg 2:0 siegten. Die beiden Mannschaften konnten sich in der Hinrunde vor allem auf ihre Joker verlassen. Als Hoffenheims Akpoguma am 17. Spieltag beim 1:1 gegen Gladbach traf, war das das siebte Jokertor für die Hoeneß-Elf. Mithalten kann in dieser Statistik nur der FCA, der bisher auf sechs Treffer von Einwechselspielern kam. Hoffenheims Torjäger Kramaric ist bei der TSG ein gesetzter Stürmer, auch wenn er jetzt schon seit 454 Minuten ohne Torerfolg ist. Der Kroate dürfte froh sein, dass nun die Rückrunde startet, denn 55 seiner bisher 84 Bundesliga-Tore erzielte er in der zweiten Saisonhälfte.

Fürth - Stuttgart: Hoffnungsschimmer der SpVgg - Droht dem VfB das Paderborn-Schicksal?

Was für ein Feuerwerk zum Start der Saison! Mit dem 5:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth katapultierte sich der VfB Stuttgart auf Platz eins - und die Mittelfranken direkt in den Keller der Tabelle. Während die Fürther dort scheinbar unausweichlich festgepinnt sind - ihre Bilanz von einem Sieg, zwei Remis und 14 Niederlagen "toppte" nur Tasmania Berlin (1-1-15) -, wurden die Schwaben nach dem Raketenstart bis auf den Relegationsrang durchgereicht. Droht der Matarazzo-Elf das bisher einmalige Paderborn-Schicksal? Der SCP stand in der Spielzeit 2014/15 am 4. Spieltag ganz oben und stieg als Letzter ab. Immerhin dieses Szenario dürfte dem VfB erspart bleiben, denn obwohl die Fürther und Stuttgarter nur zwei Plätze trennen, beträgt der Punkteabstand doch satte zwölf Zähler. Immerhin absolvierte der Aufsteiger zum Ausklang der Hinrunde zwei Heimspiele ohne Gegentreffer - und holte damit gegen Union und Augsburg vier Zähler.

Frankfurt - Dortmund: Duell der besten Bayern-Jäger - Glasners BVB-Trauma

Wie kommen die zwei besten Bayern-Jäger des Vorjahres im Topspiel am Samstagabend aus den Startlöchern? Eintracht Frankfurt holte 2021 70 Zähler, Borussia Dortmund gar 76 Punkte. Die Historie der beiden Trainer dagegen könnte kaum unterschiedlicher sein: Während Eintracht-Coach Oliver Glasner gegen den BVB jedes seiner bisher fünf Duelle verlor, konnte BVB-Trainer Marco Rose gegen die Hessen immerhin 13 Zähler aus fünf Partien einfahren. Für die Dortmunder hingen in Frankfurt zuletzt die Trauben aber ziemlich hoch, denn bei den letzten elf Gastspielen sprangen lediglich sechs Remis heraus, die Schwarz-Gelben jubelten zuletzt am 4. Spieltag der Saison 2013/14 in der Mainmetropole.

Hertha - Köln: Glücksbringer Gechter und ein Eintrag in die Geschichtsbücher

Herthas Trainer Tayfon Korkut kann am Sonntagnachmittag Lucien Favre einholen, denn nur der Schweizer Coach holte mit den Berlinern auch drei Heimsiege in Folge zum Einstieg. Korkut hatte immerhin die zu-Null-Könige aus Bielefeld und die ambitionierten Dortmunder unmittelbar vor der Winterpause im Olympiastadion besiegt. Doch mit dem 1. FC Köln wartet auf die Hauptstädter alles andere als ein Lieblingsgegner: Zwei Remis und nur ein Hertha-Tor aus den jüngsten vier Duellen lautet die magere Bilanz. Besonders mit dem Kopf will es bei Hertha diese Spielzeit nicht klappen (nur zwei Kopfballtreffer), die Kölner haben diesbezüglich das Ungeheuer in ihren Reihen - Modeste allein schlug achtmal per Kopf zu (Hinrunden-Rekord seit Datenerfassung 1998/99), der Geißbock-Klub insgesamt elfmal. Herthas statistischer Hoffnungsträger ist übrigens Linus Gechter - viermal wurde das 17-jährige Talent eingewechselt und viermal gewann die Alte Dame. Die Spielpaarung des aktuellen Tabellenelften gegen den Achten steht zudem in den Geschichtsbüchern, denn nie zuvor sahen mehr Zuschauer ein Bundesligaspiel: Am 26. September 1969 pilgerten 88.075 Menschen ins Olympiastadion.

Bochum - Wolfsburg: Zwei Klubs, dasselbe Manko, identische Bilanz

Mit Bochum und Wolfsburg treffen zwei Teams aufeinander, die vor dem gegnerischen Gehäuse Nerven zeigen. Die Reis-Schützlinge verwerteten nur 21,1 Prozent ihrer Chancen, die Wolfsburger gar nur 19,5 Prozent - es sind die schwächsten Ausbeuten der Liga. Eine weitere statistische Besonderheit eint den Aufsteiger aus dem Revier und den Champions-League-Teilnehmer aus Niedersachsen: Beide weisen eine Bilanz von sechs Siegen, zwei Remis und neun Niederlagen auf. Was den einen VfL freut, ist für den anderen VfL ein mittleres Desaster. Die Kohfeldt-Elf verlor die jüngsten sieben Pflichtspiele, mit den fünf Bundesliga-Niederlagen am Stück haben die Wolfsburger den Negativrekord aus der Spielzeit 2003/04 eingestellt. Verlieren verboten heißt es also für den VW-Klub.