Was Gislason über Wienceks Abschied, Knorrs Tief und Debütant Mävers denkt

Nur einen Debütanten hat Alfred Gislason für die anstehenden Länderspiele gegen Ungarn berufen, Juri Knorr ist wie schon bei der EM außen vor. Auch über Patrick Wienceks Abschied vom DHB-Team äußerte sich der Isländer.

Um das DHB-Team ist es ruhig geworden seit der EM 2022, Ende Januar hatte Deutschland gegen Russland das letzte Spiel bestritten. Am 19./20. März trifft Gislasons Mannschaft nun auf Ungarn, erst in Gummersbach (16.15 Uhr), tags darauf in Kassel (17.15 Uhr). Im Rahmen der WM-Play-offs (13. bis 17. April) heißt der Gegner dann Färöer.

Generell zeigte sich Gislason zufrieden mit dem EM-Turnier. Das DHB-Team wurde wegen der vielen Corona-Fälle mächtig durcheinandergewürfelt, viele junge Spieler konnten und mussten sich beweisen. "Wir müssen da weiterarbeiten, wo wir aufgehört haben", sagte Gislason. Er habe "ein paar Wochen gebraucht, um alles durchzugehen: im Angriff und der Abwehr, aber auch, was bei den anderen Mannschaften passiert ist." Die Analyse sei wegen der Corona-Fälle "sicherlich nicht einfach" gewesen. "Es waren sehr viele Spieler."

Schade, er ist mit 33 Jahren eigentlich noch nicht so alt, dass er aufhören muss. Gislason über Wiencek

Damals gehörte auch Wiencek dazu, am Montag gab der Routinier jedoch seinen Rücktritt vom DHB-Team bekannt. Gislason wusste davon schon länger. "Er hat es schon vor einiger Zeit angedeutet, dass es nicht endlos weitergeht. Ich habe gehofft, dass er noch ein paar Jahre dabei bleibt. Schade, er ist mit 33 Jahren eigentlich noch nicht so alt, dass er aufhören muss. Aber man muss die Entscheidung respektieren", sagte der DHB-Coach.

Knorr außen vor, aber nicht aus dem Fokus

Und Juri Knorr? Der 21-Jährige wurde weder für die EM noch für den Lehrgang nominiert. Die Tür ist aber nicht zu, sagte DHB-Vorstand Sport Axel Kromer sinngemäß: "Es hat keiner fest zum Kader gehört oder ist jetzt raus. Wir haben natürlich wieder nach Leistungsgesichtspunkten nominiert", sagte Kromer. Wegen seines Impfstatus hätte er eh nicht bei der EM dabei sein können, doch er habe auch die Leistung zu dem Zeitpunkt nicht gezeigt. Er müsse nun auch unter dem neuen Vereins-Trainer schauen, "seine Spielanteile zu erhöhen und sich über die Bundesliga wieder für das Team zu empfehlen".

Unter Ljubomir Vranjes kommt Knorr bei den Rhein-Neckar Löwen nicht mehr so oft zum Zug. "Juri spielt wenig, und dann eher halblinks als auf der Mitte", sagte Gislason. Aber: "Er ist gar nicht aus dem Fokus, er kann sich immer wieder zeigen. Allerdings muss er seine Leistung stabilisieren."

Debütant Mävers "sehr interessant"

Mit dabei ist hingegen Hannovers Veit Mävers (21), der einzige Debütant. "Ein sehr interessanter Mittelmann, im Angriff sehr gut und er wird immer besser", sagte Gislason, der aber ebenso erklärte, Mävers müsse sich in der Abwehr verbessern. Generell geht der Trend hin zu Allroundern. "Wir können uns auf lange Sicht nicht erlauben, Angriffs- oder Abwehrspezialisten zu haben, Es ist sehr sehr wichtig, dass Spieler nicht nur das halbe Feld bearbeiten können", sagte Gislason und nannte Frankreich und Schweden also positive Beispiele.

In der Abwehr wird das DHB-Team umdisponieren müssen, denn auch Hendrik Pekeler hat sich eine Auszeit von der Nationalmannschaft genommen. Der Kieler bildete gemeinsam mit Wiencek jahrelang den Abwehr-Mittelblock in der deutschen Nationalmannschaft - nun sind beide weg. Gislason nannte Sebastian Ernst, Sebastian Heymann, Julian Köster oder auch Tim Zechel als mögliche Kandidaten für die Abwehrmitte. "Wir werden daran arbeiten, dass wir drei bis vier Spieler einspielen, die die Position übernehmen können."