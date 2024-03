Was geht noch für ManUnited? Ten Hag "froh, dass Tottenham verloren hat"

Im FA Cup hat Manchester United nun große Chancen auf den Final-Einzug - und in der Liga sogar wieder greifbare auf den in die Champions League.

Der Titel-Dreikampf in der Premier League findet aus Sicht des Rekordmeisters in weiter Ferne statt, auf Strecke kann Manchester United allein schon angesichts von nur 39 Toren und bereits elf Niederlagen mit Arsenal, Liverpool und ManCity nicht mithalten.

Doch im Rennen um den Einzug in die Champions League könnte die Red Devils nun beflügeln, dass sie sich zumindest ein spektakuläres Pokal-Viertelfinale lang auch mit den besten Teams von der Insel messen können. Den dramatischen 4:3-Sieg im FA Cup empfand jedenfalls United-Trainer Erik ten Hag als einen "möglichen Wendepunkt".

Der Niederländer, in den englischen Medien selten frei von Kritik, sprach am Sonntagabend von einem Moment, "der dem Team den Glauben und die Energie geben kann, außergewöhnliche Dinge zu tun", denn: "Wenn du Liverpool schlägst, kannst du jeden Gegner schlagen."

Der 54-Jährige sah seine Mannschaft in den ersten 30 Minuten des Spiels, als es durch Scott McTominay verdient in Führung gegangen war, so gut wie bisher nie in dieser Saison. Dass es sich kurz vor der Pause einen Liverpooler Doppelschlag einfing und in der Verlängerung später durch ein weiteres abgefälschtes Tor erneut in Rückstand geriet, konnte United vor eigenem Publikum auch nicht aufhalten. "Wir können inzwischen besser mit Rückschlägen umgehen als noch im Herbst", fand ein zufriedener ten Hag.

Schweres Liga-Programm, leichtes Pokal-Los

Der Chefcoach hob anschließend auch den starken Lauf seiner Mannschaft hervor, die 2024 wettbewerbsübergreifend neun von zwölf Spielen gewonnen hat und das Saisonziel Champions-League-Teilnahme daher noch nicht abschreiben muss. "Ich bin froh, dass Tottenham verloren und Villa Punkte gelassen hat", machte ten Hag aus diesem Vorhaben gar keinen Hehl, nachdem die Konkurrenz in den parallel stattfindenden Liga-Spielen nicht hatte gewinnen können.

Auf das fünftplatzierte Tottenham hat United sechs Punkte, auf das viertplatzierte Villa - bei einem Spiel weniger - neun Punkte Rückstand, zehn Spieltage vor Schluss. Allerdings trifft der Rekordmeister bis zum Saisonende weder auf Villans noch auf Spurs noch, stattdessen geht's noch zu Brentford, Chelsea und Brighton, gegen Liverpool, Newcastle und Arsenal. Ein knackiges Restprogramm.

Zum Thema ManUniteds Restprogramm

Zumindest könnte die Champions-League-Reform mit vier zusätzlichen Teilnehmern - die Premier League hat noch ordentliche Karten auf einen fünften Starterplatz - dafür sorgen, dass die Red Devils gar keine Top-4-Platzierung benötigen, damit ab Herbst wieder die Champions-League-Hymne im Old Trafford erklingt.

Und dann wäre da ja noch die große Chance im FA Cup, nachdem ten Hag und Co. mit Halbfinal-Los Coventry City, ein Zweitligist, Glück gehabt hatten. Die Alternativen wären Chelsea und Titelverteidiger ManCity gewesen.