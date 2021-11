Was Fürth noch drohen könnte: Diese Negativrekorde hält Tasmania Berlin

Mit einem Punkt nach elf Spieltagen ist Greuther Fürth das statistisch schlechteste Bundesligateam aller Zeiten zu diesem Zeitpunkt einer Saison. Was könnte dem Kleeblatt noch blühen? Tasmania Berlin hält so manchen Negativrekord, den die Franken einstellen könnten.

Im Januar 2021 schrammte Schalke 04 hauchdünn an der Negativmarke von Tasmania vorbei, die 31-mal in Folge ohne Bundesliga-Sieg geblieben waren. Gegen die TSG Hoffenheim verbuchte S04 im 31. Anlauf ein Erfolgserlebnis, Nach der Saison 1965/66 bekamen die Berliner den Titel des "schlechtesten Bundesligisten aller Zeiten" verpasst.

Nun droht den Fürthern eine ähnliche Pleitensaison wie seinerzeit dem Klub aus dem Bezirk Neukölln. Doch welche Negativrekorde hält Tasmania eigentlich? Eine Auflistung ...

Tasmanias Saison 1965/66 in Zahlen

- Wie Hansa Rostock 2004 kassierte Tasmania die meisten Heimniederlagen in Folge - nämlich acht.

- Wie der 1. FC Nürnberg (1983/84) und Arminia Bielefeld (1999/2000) kassierte Tasmania die meisten Niederlagen in Folge innerhalb einer Saison - nämlich zehn.

- Nie gab es ein Bundesliga-Team, das so viele Spiele auf einen Sieg warten musste - nämlich 31.

- Nie gab es ein Bundesliga-Team, das innerhalb einer Saison so viele Spiele ohne Tor blieb - nämlich 22.

- Nie kassierte ein Bundesliga-Team so viele Gegentore in einer Saison - nämlich 108.

- Nie schoss ein Bundesliga-Team so wenige Tore in einer Spielzeit - nämlich 15.

- Wie der Wuppertaler SV holte Tasmania die wenigsten Siege in einer Saison - nämlich zwei.

- Nie verlor ein Bundesligist in einer Saison häufiger - nämlich 28-mal.

- Nie verlor ein Bundesligist zuhause höher als Tasmania - nämlich 0:9 gegen den Meidericher SV (jetzt Duisburg) am 26. März 1966.

- Noch nie beendete ein Bundesligist eine Saison mit nur zwei Siegen und vier Unentschieden.

Lesen Sie auch: Fürth: Eine Analyse der sportlichen Misere - und wie es weitergeht