Was für Schicks Startelf-Comeback nach über 13 Monaten spricht

Mit Bayer 04 sieht Xabi Alonso im DFB-Pokal "eine gute Möglichkeit", einen Titel zu holen. Für das Achtelfinale gegen Paderborn gibt der Trainer dennoch Ersatztorhüter Matej Kovar eine Einsatzgarantie und schließt auch den ersten Startelfeinsatz von Patrik Schick nach über 13 Monaten nicht aus.

Der DFB-Pokal stellt grundsätzlich den einfachsten Weg zu einem Titel dar. Das gilt speziell in dieser Saison, nachdem mit Bayern München und RB Leipzig bereits zwei Topfavoriten ausgeschieden sind. Und so erklärt Xabi Alonso vor dem Leverkusener Achtelfinalspiel gegen den SC Paderborn offen: "Ich würde nicht sagen, dass es der einfachste Weg ist, aber es ist eine gute Möglichkeit."

Trotz der hohen Leverkusener Ambitionen wird gegen den Zweitligisten („Wir erwarten einen guten Gegner gegen den Ball und auch mit dem Ball“, so Xabi Alonso) erneut Matej Kovar im Tor beginnen. Der 23-jährige Tscheche ist so etwas wie der Cup-Keeper des Werksklubs. Nachdem in der ersten Pokalrunde noch Kapitän Lukas Hradecky spielte, hütete der von Manchester United geholte Torhüter in den folgenden fünf Europa-League-Partien sowie in der zweiten Pokalrunde in Sandhausen den Bayer-Kasten.

Am Mittwoch gegen Paderborn darf Kovar sich erneut beweisen. "Morgen wird Matej wieder spielen", erteilt Xabi Alonso dem früheren U-21-Nationalspieler, der bislang zu überzeugen wusste, eine Einsatzgarantie, "aber es ist keine Entscheidung für den kompletten Wettbewerb. Matej hat es sehr gut gemacht - Lukas ist auch auf einem hohen Niveau. Das ist super für uns."

Und auch Patrik Schick könnte am Mittwoch einen Platz in der Startaufstellung ergattern. Zumindest sieht Xabi Alonso den Mittelstürmer nach seiner rund einjährigen Verletzungspause und zwei Einwechslungen zuletzt in der Europa League und am Sonntag beim 1:1 gegen den BVB körperlich dafür gewappnet.

Wir haben einen klaren Plan mit ihm. Xabi Alonso

"Ja, er könnte von Anfang an spielen, aber wir entscheiden erst morgen", erklärte der Trainer, der sich mit den ersten Auftritten des Tschechen zufrieden zeigt. Kein Wunder, traf dieser doch beim Comeback beim BK Häcken (2:0) und bereitete gegen Dortmund den Ausgleich vor.

"Er hat ein gutes erstes Spiel über 30 Minuten in Göteborg gegen Häcken gehabt und hatte auch am Sonntag einen guten Einfluss aufs Spiel", lobt Xabi Alonso, der sich aber bezüglich eines Einsatzes von Beginn an noch nicht festlegen wollte. "Wir werden sehen", sagt der Baske, "aber wir haben einen klaren Plan mit ihm."

Schick stand zuletzt am 1. November letzten Jahres in der Startelf

Nach Schicks Einsätzen über 28 und zwölf Minuten könnte dieser nun zumindest einen Einsatz über 45 Minuten beinhalten. Doch da eine Verlängerung nicht auszuschließen ist, wäre es einfacher, Schick beginnen und so lange spielen zu lassen, wie es der Plan vorsieht.

Käme der Torjäger, den Adduktorenprobleme über Monate lahmlegten und im Sommer sogar eine Operation erforderlich machten, nämlich beispielsweise direkt nach der Pause zum Einsatz, müsste er bereits potenziell für 75 Minuten einsatzbereit sein, damit er in einer möglichen Verlängerung nicht wieder ausgewechselt werden müsste.

Es spricht also vieles für Schick in der Startelf. Es wäre für den 27-Jährigen das erste Mal seit dem 1. November 2022 und dem 0:0 gegen Club Brügge in der Champions League - und ein weiterer Schritt zurück in die Normalität.