Was für Nürnberg beim Frankenderby auf dem Spiel steht

Am Samstagabend bittet die SpVgg Greuther Fürth den 1. FC Nürnberg zum 270. Frankenderby. Wie sind die beiden Teams in Form? Was hat der Trainerwechsel gebracht? Und wie ist es um die Ausgangslage bestellt? Ein Check.

Trainer

Seit Alexander Zorniger den Fürther Trainer-Posten Ende Oktober von Marc Schneider übernommen hat, zeigt die Kurve steil nach oben. Die ersten drei Spiele gewann das Kleeblatt 1:0 und verabschiedete sich dann mit einem 1:1 bei Tabellenführer SV Darmstadt 98 in die Winterpause. Beim Jahresauftakt in Kiel (1:2) kassierte Fürth zwar die erste Niederlage unter Zorniger, wusste aber an der Förde zumindest in der ersten Hälfte zu überzeugen.

Auch der Club fand am vergangenen Wochenende gegen den FC St. Pauli gut ins Spiel, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Nach dem 0:1 sind es nun drei Niederlagen, zwei Unentschieden und zwei Siege, die in der Bilanz von Markus Weinzierl stehen. Eine Ausbeute, die nicht dem entspricht, was sich der FCN bei seinem Trainerwechsel Anfang Oktober erhofft hat.

Form

Auch gegen St. Pauli konnte der Club nicht verbergen, wie schwer er sich mit dem Toreschießen tut. Kamen die Nürnberger in der ersten Hälfte noch zu einigen Abschlüssen, waren die Bemühungen nach dem Seitenwechsel nicht mehr zielführend genug. Das Spiel verlor sich in Zweikämpfen, Fehlpässen und Ungenauigkeiten. Zumindest die Nürnberger Defensive blieb aber stabil, auch Mittelfeldspieler Johannes Geis, der an der Seite von Christopher Schindler als Innenverteidiger auflief, spielte solide.

Fürth zeichnet sich in erster Linie durch seine Ballsicherheit und sein Kurzpassspiel aus - eine Qualität, die die Mannschaft auch in Kiel auf den Platz brachte. Als Holstein nach der Pause aber das 1:1 erzielte, schwand das Selbstvertrauen. Die Folge: Fürth kombinierte nicht mehr mit der Selbstverständlichkeit der ersten Hälfte und verlor am Ende.

Ausgangslage

Vor allem für den Club steht bei der 270. Auflage des Frankenderbys eine Menge auf dem Spiel. Schon beim Jahresauftakt gegen St. Pauli wurde deutlich, wie sehr die angespannte Lage dem FCN mittlerweile aufs Gemüt schlägt. Für Nürnberg geht es im Fürther Ronhof also auch darum, zu verhindern, dass im Umfeld die Stimmung kippt.

Damit das gelingt, braucht es in erster Linie Nervenstärke und Klarheit. Oder um es mit den Worten von Zorniger zu sagen, der für seine eigenen Mannschaft ebenso mitgibt: "Es ist wichtig, Aufgaben und Emotionen zu trennen."